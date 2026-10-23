Комфорт узимку та економія тепла: у Дніпрі триває модернізація житла

У Дніпрі триває активна підготовка житлового фонду до опалювального сезону. Попри виклики воєнного часу, місто реалізує програми з підвищення енергоефективності багатоквартирних будинків. Масштабні роботи з термомодернізації дозволять дніпрянам зустрічати холоди в теплих оселях та суттєво економити на комунальних платежах.

Більшість багатоповерхівок міста мають термін експлуатації понад 50 років. Через зношеність конструкцій та застарілі будівельні матеріали житловий фонд втрачає велику кількість тепла, що змушує мешканців переплачувати за енергоресурси.Зараз у місті діють кілька ефективних механізмів оновлення будинків – як для ОСББ та ЖБК, так і для будинків комунального управління. Перший – це міська цільова програма, що фінансується коштом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і європейських партнерів. Роботи за цією програмою виконують для мешканців абсолютно безкоштовно. Саме цим варіантом скористалися жителі ОСББ "Калинова, 84".

У Дніпрі триває активна підг... Розгорнути

Нині їхній будинок комплексно утеплюють мінеральною ватою та пінополістиролом завтовшки 150 мм. Це дозволить заощаджувати до 25% на теплопостачанні.

У Дніпрі триває активна підг... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

"Ми безмежно вдячні за таку велику й важливу роботу! Проживаємо тут уже 55 років і добре знаємо, як бувало холодно взимку, особливо коли траплялися перебої з опаленням чи світлом. Така турбота для нас безцінна. Стіни утеплили на совість, у квартирах уже стало тепліше. Спасибі керівництву міста та робітникам за увагу до наших потреб", — розповідає мешканка ОСББ "Калинова, 84" Галина Семенова.

Мешканка ОСББ «Калинова, 84» Галина Семенова. Джерело: Дніпровська міська рада

Загалом у межах дворічної програми з термомодернізації багатоквартирних будинків за кошти ЄБРР та європейських партнерів заплановано утеплити 23 будинки ОСББ та ЖБК. Уже розпочато роботи у 20 будинках.

У Дніпрі триває активна підг... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

"Перевага в цій програмі надається будівлям, які розташовані на червоній лінії, біля великих скверів або поблизу важливих міських інфраструктурних проєктів. Через чіткі критерії під неї можуть підпасти не всі. Проте для тих ОСББ та ЖБК, які не відповідають цим вимогам, є чудова альтернатива – всеукраїнська програма "Енергодім". Місто співфінансує ці роботи, а мешканці сплачують лише 10% від загальної вартості. Об’єднання можуть самостійно подавати заявки. У Дніпрі вже є успішні проєкти такого формату, які доводять: зробити свій будинок теплим та комфортним цілком реально різними шляхами", – пояснює начальниця організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради Марина Скребіна.

Начальниця організаційного в... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Паралельно місто оновлює і будинки, що перебувають в управлінні комунальних підприємств. Прикладом комплексної модернізації є будинок по просп. П. Калнишевського, 19-А, управителем якого є комунальне підприємство "Жилсервіс-5".

У Дніпрі триває активна підг... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Тут не лише якісно утеплили стіни мінеральною ватою, а й повністю відремонтували дах: зняли старе покриття, уклали нову термоізоляцію, зробили стяжку, замінили руберойд та встановили нові відливи.

У Дніпрі триває активна підг... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

"Наш будинок був у занедбаному стані, як і більшість старих хрущівок. Через пошкоджений відлив стіна роками замокала, там навіть утворилася тріщина. Тепер цю проблему повністю ліквідовано. Минулими зимами під час блекаутів температура у квартирах падала до 15–16°C. Цього року, завдяки масштабній термомодернізації, ми очікуємо на значно комфортніші умови. Жити в такому оновленому та красивому будинку тепер набагато приємніше", – зазначила мешканка дому Олена Хоміцька.

Мешканка дому Олена Хоміцька. Джерело: Дніпровська міська рада

"Роботи тривали близько трьох місяців і зараз успішно завершені. Під час ремонту застосовували сучасну багатошарову технологію: укладали якісний утеплювач, наносили захисну штукатурку та виконували фінішне фарбування. Зараз ми активно завершуємо підготовку житлового фонду до опалювального сезону – усі наші будинки вже стовідсотково готові", – зазначив начальник дільниці КП "Жилсервіс-5" Дніпровської міськради Володимир Тітов.

Начальник дільниці КП «Жилсе... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Професійне утеплення стін знижує тепловтрати будівлі у 2-4 рази, а загальні витрати на опалення зменшуються до 30%. За даними теплопостачальної організації, у вже модернізованих будинках температура в квартирах піднялася на 8–9 °C, тоді як споживання теплоносія впало на 11–30 % залежно від індивідуальних параметрів будівлі.

Заступниця директора департа... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

"Цього року за міською програмою енергоефективності департаменту житлового господарства було виділено 300 мільйонів гривень на термомодернізацію житлового фонду. Загалом за поточний рік у місті оновлюємо 14 великих об’єктів. На більшості майданчиків термомодернізацію вже завершено. На останніх чотирьох адресах, зокрема на Набережній Перемоги, 78 та в центрі міста, роботи перебувають на фінальній стадії й будуть повністю закриті у листопаді. Програма охоплює абсолютно всі райони – від Новокодацького до Індустріального. Надалі, за умови відповідного фінансування після ухвалення бюджету, ми обов’язково продовжимо цю роботу, адже запитів від мешканців надходить дуже багато", – повідомила заступниця директора департаменту житлового господарства Дніпровської міськради Тетяна Редько.