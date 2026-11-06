Генератори та укриття: як медзаклади Дніпра працюють під час відключень та тривог

Міські медичні заклади Дніпра повністю забезпечені альтернативними джерелами живлення на випадок відключень світла та готові до роботи в осінньо-зимовий період. За завданням мера Філатова системну роботу з їхнього оснащення генераторами розпочали ще до повномасштабного вторгнення. Сьогодні ж там нарощують потужності.Готовність однієї з амбулаторій міського центру первинної медико-санітарної допомоги до відключення світла перевірила заступниця директора департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міськради Олександра Бодня.

У будівлі амбулаторії встановлено кілька потужних генераторів. Окрім цього, заклад готується до запуску додаткових, ще потужніших, джерел живлення. Нове обладнання повністю покриє потреби медзакладу в електроенергії та гарантуватиме стабільну роботу навіть під час тривалих планових чи аварійних відключень.

Медзаклади Дніпра працюють п... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

"Генератори забезпечують безперебійну роботу амбулаторій під час відключень світла. Завдяки цьому лікарі мають доступ до електронної системи: медичних карт пацієнтів, виписують електронні рецепти, оформлюють направлення та лікарняні", – зазначила заступниця генерального директора пані Наталія.У закладі зазначають, що від стабільного електропостачання критично залежить робота медичних приладів та суворе дотримання температурного режиму ("холодового ланцюга") для зберігання вакцин, ліків та діагностичних реактивів.

Медзаклади Дніпра працюють п... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

"На сьогодні в міських медичних закладах – 199 генераторів різної потужності (від 2 кВт до 500 кВт), з них 118 встановлено у центрах первинної допомоги, 81 у міських лікарнях. Наразі, заклади забезпечені генераторами в достатній кількості. Завдяки підтримці міської влади щодо співпраці з міжнародними партнерами ми намагаємося збільшувати цю кількість, аби покращувати якість надання медичної допомоги" – підсумувала заступниця директора департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради Олександра Бодня.

Медзаклади Дніпра працюють п... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Авжеж, усі заклади медицини у Дніпрі безбар’єрні. У місті роблять усе можливе, аби до необхідних послуг могли безперешкодно дістатися всі категорії маломобільних людей. Також у вищезазначеному медзакладі є найпростіше укриття, доступне цілодобово. Тут місця для сидіння, запаси питної води, санітарна кімната, Wi-Fi. Для зручності відвідувачів на кожному поверсі амбулаторії та на сходових клітинах розміщено чіткі інформаційні таблички й вказівники.

Медзаклади Дніпра працюють п... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Головне – під час повітряних тривог медичний персонал не припиняє роботу, а продовжує вести прийом безпосередньо в укритті, де для цього облаштували тимчасові кабінети з усім необхідним обладнанням.

Заклад повністю готовий гарантувати безпеку та надання медичної допомоги дніпрянам у надзвичайних ситуаціях.