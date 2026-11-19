Чому вода після відключень світла повертається на верхні поверхи із затримкою? Пояснення фахівців з Дніпра

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури України, зокрема Дніпра, ситуація з електропостачанням залишається складною. Це безпосередньо позначається і на роботі міських систем водопостачання. Для Дніпра, який має розгалужену комунальну інфраструктуру та тисячі багатоповерхових будинків, забезпечення безперебійної подачі води є особливо складним завданням. На роботу водоканалу впливають як планові погодинні та екстрені відключення електроенергії, так і аварійні знеструмлення, адже більшість об'єктів критичної інфраструктури залежить від наявності живлення.

Вода після відключень світла... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Загальна протяжність водопровідних мереж Дніпра становить близько 2400 кілометрів. Додатковою складністю є особливості рельєфу міста. Як пояснює головний інженер КП "Дніпроводоканал" Микола Волошановський, після масштабних знеструмлень системі потрібен час, щоб знову наповнитися водою та відновити необхідний тиск. Найдовше водопостачання повертається до нагірної частини Дніпра, оскільки вода доходить туди в останню чергу.

Вода після відключень світла... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Крім того, після відновлення електропостачання працівникам необхідно перемкнути обладнання на резервні джерела живлення або перезапустити системи. На лівому березі всі об'єкти водозабору вже обладнані генераторами. На правому березі триває встановлення додаткового обладнання для автономного живлення потужних високовольтних станцій. Саме вони забезпечують водою 60% мешканців цієї частини міста.

За словами Миколи Волошановського, через складнощі міжнародної логістики постачання необхідної техніки з-за кордону затримується. Водночас комунальники продовжують роботи, щоб якомога швидше встановити обладнання та запустити його в роботу.

Ще 40% споживачів правобережної частини міста, переважно мешканці нагірних районів, отримують воду від комунального підприємства "Аульський водовід". Загалом фахівці працюють над тим, щоб зробити систему водопостачання Дніпра максимально незалежною від зовнішнього електроживлення.

Вода після відключень світла... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Під час переходу на резервне живлення або перезапуску обладнання після появи електрики тиск у водопровідній мережі може знижуватися. Через це в окремих будинках вода тимчасово зникає. Найбільше такі перебої відчувають мешканці квартир, розташованих на сьомих поверхах і вище. Для подачі води туди використовують підвищувальні насосні станції, робота яких без електроенергії зупиняється.

Наразі на балансі КП "Дніпроводоканал" перебувають 44 окремо розташовані підвищувальні насосні станції. Ще 62 такі об'єкти розміщені на теплових пунктах КП "Теплоенерго" та обслуговуються за відповідними договорами.

Щоб під час відключень електроенергії мешканці верхніх поверхів не залишалися без води, ще торік комунальники придбали та встановили системи накопичення енергії – акумуляторні станції з інверторами. Вони працюють автоматично: щойно зникає електрика, насоси без затримки переходять на живлення від акумуляторів. Після відновлення електропостачання батареї самостійно починають заряджатися.

Одна така станція, наприклад, може забезпечувати водою приблизно 10 багатоповерхівок. Розрахунковий час її автономної роботи становить чотири години, однак фактичний досвід експлуатації показує, що акумулятори здатні працювати довше. Додатково об'єкти обладнані дизельними генераторами. Якщо заряд батарей вичерпається, генератор продовжить живити насосне обладнання та одночасно заряджатиме акумулятори.

Окремі підвищувальні насоси встановлені також на теплопунктах КП "Теплоенерго". Вони допомагають підтримувати необхідний тиск холодної води, щоб вона могла надходити на верхні поверхи будинків. Під час знеструмлень такі об'єкти забезпечують генераторами, особливо вранці та ввечері, коли навантаження на систему найбільше.

Водночас ці насоси не накопичують воду, а лише збільшують її тиск у трубах. Тому для їхньої повноцінної роботи необхідні дві умови: резервне електроживлення та наявність води в мережах КП "Дніпроводоканал".

Майстер теплової дільниці № 3 КП "Теплоенерго" Дніпровської міської ради Олег Антонов розповів, що один із теплопунктів працює протягом усього року та забезпечує підвищення тиску холодної води приблизно для 10 багатоповерхових будинків. Під час відключень тут використовують генератор потужністю 100 кВт. Цього достатньо із запасом для роботи насосів холодного водопостачання потужністю 30 кВт, а в опалювальний сезон – ще й для забезпечення подачі тепла.

Обладнання на цьому об'єкті дозволяє підвищити тиск води з міської мережі настільки, щоб вона доходила до 16-го поверху. Однак якщо в магістральних трубах водоканалу немає води, запуск генератора не допоможе відновити водопостачання. Щойно вода повертається до системи, працівники вмикають насоси та відновлюють необхідний тиск.

Таким чином, стабільна подача води до осель залежить від одночасної роботи кількох складових: наявності електроенергії, достатньої кількості води в мережі, справності насосного обладнання та підтримання необхідного тиску в системі.

Вода після відключень світла... Джерело: Дніпровська міська рада Розгорнути

Окрему увагу комунальники приділяють роботі каналізаційної системи та очищенню стічних вод під час знеструмлень. Для підтримки критичних об'єктів КП "Дніпроводоканал" має понад 170 генераторів потужністю від 2 кВт до 2 МВт. Вони забезпечують резервне живлення різних об'єктів підприємства, зокрема станцій аерації.

На одній із таких станцій приймають стічні води з частини правобережжя Дніпра. Тут вони проходять усі необхідні етапи очищення: механічний, біологічний і хімічний, а також знезараження. Лише після цього очищена вода повертається до поверхневих водойм.

Для забезпечення безперервної роботи станція обладнана дизель-генераторною установкою, яка в разі відключення електроенергії дозволяє повністю перейти на автономне живлення.

У КП "Дніпроводоканал" наголошують, що спільно з фахівцями теплового господарства докладають усіх зусиль для підтримання працездатності обладнання та стабілізації водопостачання. Мешканців просять із розумінням поставитися до можливих тимчасових перебоїв.

Попри складну ситуацію в енергосистемі країни, міські комунальні служби продовжують працювати над тим, щоб забезпечувати дніпрян необхідними послугами, підтримувати роботу критичної інфраструктури та якомога менше допускати впливу відключень електроенергії на повсякденне життя міста.