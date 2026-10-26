Вінки, вишиванки та майстер-класи: у Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Вісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з ДолговимВісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з ДолговимОзвучено тариф на світло в Україні з 1 листопадаУкраїнцям назвали тариф на світло з 1 листопада 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*год"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧС"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧСУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуУкраїною ширяться відключення світла: посилені графіки діють у Києві та 11 областяхІлюстрація - два чоловіка похилого віку зі смартфонамиПенсіонерам в Україні пропонують спецтариф на мобільний зв’язок: яка ціна і умовиП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняПутін вимагатиме скоротити присутність НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України: The Telegraph розкрив план КремляПутін вимагатиме скоротити присутність НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України: The Telegraph розкрив план Кремля

Вінки, вишиванки та майстер-класи: у Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
146
Вінки, вишиванки та майстер-класи: у Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці
Окремою частиною програми став лекторій "Культура через мову". Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі відбулися п’яті Дніпровські вечорниці, під час яких гості знайомилися з українськими традиціями, брали участь у майстер-класах, водили хороводи, співали та дізнавалися більше про народні звичаї.

Цього року захід уперше організували на новій локації – у Центрі сучасної культури. Для відвідувачів підготували різноманітні інтерактиви: плетіння вінків, виготовлення бісерних браслетів і букетів із колосків. Також на гостей чекали традиційні частування та символічне швидке весілля з бубликами. Охочі могли долучитися до танців і співів разом зі спільнотою "ДніпроЯв", яка популяризує та відроджує українські традиції й свята.

Вінки, вишиванки та майстер-класи: у Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці

У Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці. Джерело: Дніпровська міська рада

Читайте також
Марія ШевчукМарія Шевчук
379
Понад 500 молодих лідерів у Дніпрі: місто вперше провело масштабний Всеукраїнський молодіжний форум
379
Понад 500 молодих лідерів у Дніпрі: місто вперше провело масштабний Всеукраїнський молодіжний форум
Марія ШевчукМарія Шевчук
57
Пів тонни медвантажу для лікарень Дніпра та співпраця: Філатов розповів подробиці побратимства з американським Гранд-Рапідсом
57
Пів тонни медвантажу для лікарень Дніпра та співпраця: Філатов розповів подробиці побратимства з американським Гранд-Рапідсом
Марія ШевчукМарія Шевчук
9,2 т.
Комфорт узимку та економія тепла: у Дніпрі триває модернізація житла
9,2 т.
Комфорт узимку та економія тепла: у Дніпрі триває модернізація житла

Заступниця керівника молодіжної мережі "Хвиля" Еліна Косолапова зазначила, що для організаторів особливо важливою стала участь не лише дніпровської молоді, а й гостей з різних куточків України. За її словами, вечорниці відбулися в межах дводенної програми святкування статусу Дніпра як Молодіжної столиці України, а така кількість учасників з інших регіонів стала новим масштабом для заходу.

Вінки, вишиванки та майстер-класи: у Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці

У Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці. Джерело: Дніпровська міська рада

Окремою частиною програми став лекторій "Культура через мову". Під час зустрічі учасники обговорювали українські традиції, зокрема весільні звичаї, обряди та особливості вибору пари в минулому.

Гостя вечорниць Лідія розповіла, що вирішила відвідати захід, аби придбати нову вишиванку, більше дізнатися про українські традиції та зануритися в національну культуру. Вона також відзначила, що тут можна не лише послухати лекції й отримати нові знання, а й цікаво провести час.

Вінки, вишиванки та майстер-класи: у Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці

У Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці. Джерело: Дніпровська міська рада

Вінки, вишиванки та майстер-класи: у Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці

У Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці. Джерело: Дніпровська міська рада

Виконувач обов’язків директора департаменту молодіжної політики, української національної та громадянської ідентичності Дніпровської міської ради Сергій Луденський наголосив, що Дніпровські вечорниці дають змогу не просто познайомитися з українськими традиціями, а й відчути їх та стати частиною культурної спадщини. Він підкреслив важливість того, щоб молодь знала своє коріння, цікавилася історією та звичаями українського народу й передавала їх наступним поколінням. Саме завдяки таким заходам вдається зберігати національну ідентичність, об’єднувати громаду та показувати, що українські традиції залишаються живими й актуальними.

Вінки, вишиванки та майстер-класи: у Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці

У Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці. Джерело: Дніпровська міська рада

Дніпровські вечорниці стали частиною програми заходів, присвячених статусу міста як Молодіжної столиці України. Їх організовує громадська організація "Молодіжний центр Дніпра" за підтримки Міністерства молоді та спорту України й Українського молодіжного фонду.

Схожі теми
українціподіїДніпро
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!