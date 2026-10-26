Вінки, вишиванки та майстер-класи: у Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці

У Дніпрі відбулися п’яті Дніпровські вечорниці, під час яких гості знайомилися з українськими традиціями, брали участь у майстер-класах, водили хороводи, співали та дізнавалися більше про народні звичаї.

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Цього року захід уперше організували на новій локації – у Центрі сучасної культури. Для відвідувачів підготували різноманітні інтерактиви: плетіння вінків, виготовлення бісерних браслетів і букетів із колосків. Також на гостей чекали традиційні частування та символічне швидке весілля з бубликами. Охочі могли долучитися до танців і співів разом зі спільнотою "ДніпроЯв", яка популяризує та відроджує українські традиції й свята.

Заступниця керівника молодіжної мережі "Хвиля" Еліна Косолапова зазначила, що для організаторів особливо важливою стала участь не лише дніпровської молоді, а й гостей з різних куточків України. За її словами, вечорниці відбулися в межах дводенної програми святкування статусу Дніпра як Молодіжної столиці України, а така кількість учасників з інших регіонів стала новим масштабом для заходу.

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Окремою частиною програми став лекторій "Культура через мову". Під час зустрічі учасники обговорювали українські традиції, зокрема весільні звичаї, обряди та особливості вибору пари в минулому.

Гостя вечорниць Лідія розповіла, що вирішила відвідати захід, аби придбати нову вишиванку, більше дізнатися про українські традиції та зануритися в національну культуру. Вона також відзначила, що тут можна не лише послухати лекції й отримати нові знання, а й цікаво провести час.

Головні історії дня

Виконувач обов’язків директора департаменту молодіжної політики, української національної та громадянської ідентичності Дніпровської міської ради Сергій Луденський наголосив, що Дніпровські вечорниці дають змогу не просто познайомитися з українськими традиціями, а й відчути їх та стати частиною культурної спадщини. Він підкреслив важливість того, щоб молодь знала своє коріння, цікавилася історією та звичаями українського народу й передавала їх наступним поколінням. Саме завдяки таким заходам вдається зберігати національну ідентичність, об’єднувати громаду та показувати, що українські традиції залишаються живими й актуальними.

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Дніпровські вечорниці стали частиною програми заходів, присвячених статусу міста як Молодіжної столиці України. Їх організовує громадська організація "Молодіжний центр Дніпра" за підтримки Міністерства молоді та спорту України й Українського молодіжного фонду.