В Дніпрі під час блекаутів працюють 128 водорозбірних колонок

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиІлюстрація - мітинг українців за кордономКраїна ЄС вирішила прийняти більше біженців з України: де їх хочуть поселитиГенералу Дуці обирають запобіжний захід у справі "Карфаген": засідання стало скандальним, ще одного фігуранта взяли під вартуГенералу Дуці обирають запобіжний захід у справі "Карфаген": засідання стало скандальним, ще одного фігуранта взяли під вартуМіністр оборони Фінляндії публічно сказав, хто винен у затримках ракет до Patriot для УкраїниМіністр оборони Фінляндії публічно сказав, хто винен у затримках ракет до Patriot для УкраїниВ аварії загинув 20-річний чемпіон Європи і солдат Служби безпеки Президента УкраїниВ аварії загинув 20-річний чемпіон Європи і солдат Служби безпеки Президента України"Цинічно не затверджували План стійкості": Кличко різко відповів на ідею "кабінетів-коридорів" для допомоги Києву"Цинічно не затверджували План стійкості": Кличко різко відповів на ідею "кабінетів-коридорів" для допомоги КиєвуШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесУ Силах оборони назвали напрямок, на якому РФ зосередила найбільше піхоти. КартаУ Силах оборони назвали напрямок, на якому РФ зосередила найбільше піхоти. КартаНа два знаки зодіаку в середині листопада чекають великі зміни: як раніше вже ніколи не будеНа два знаки зодіаку в середині листопада чекають великі зміни: як раніше вже ніколи не будеНа фронт поїхали ще майже 2700 дронів: Кличко передав захисникам нову партію допомоги від київської громадиНа фронт поїхали ще майже 2700 дронів: Кличко передав захисникам нову партію допомоги від київської громади
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

В Дніпрі під час блекаутів працюють 128 водорозбірних колонок

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
415
В Дніпрі під час блекаутів працюють 128 водорозбірних колонок
Усі водозбірні колонки доступні цілодобово. Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі облаштували мережу з 128 ручних водорозбірних колонок, якими мешканці можуть скористатися під час відключень електроенергії та перебоїв із централізованим водопостачанням. Усі вони доступні цілодобово. Із загальної кількості 97 колонок розташовані на лівому березі міста, ще 31 – на правому.

В Дніпрі під час блекаутів працюють 128 водорозбірних колонок

Щоб набрати воду, потрібно від 8 до 13 разів натиснути на ручку колонки. Джерело: Дніпровська міська рада

У 2024 році за рішенням міської ради обладнання передали на обслуговування КП "Дніпроводоканал". Відтоді підприємство відповідає за експлуатацію колонок, їхнє технічне обслуговування та ремонт.

Щоб набрати воду, потрібно від 8 до 13 разів натиснути на ручку колонки. Водночас важливо пам’ятати, що вода з них є технічною. Її можна використовувати лише для побутових і господарських потреб, але не для пиття чи приготування їжі.

Читайте також
Гліб ІвановГліб Іванов
3,8 т.
Філатов про затримання ймовірного вбивці Юрія Федька: його вбили спецслужби Росії, сьогодні СБУ знайшла винного
3,8 т.
Філатов про затримання ймовірного вбивці Юрія Федька: його вбили спецслужби Росії, сьогодні СБУ знайшла винного
Марія ШевчукМарія Шевчук
721
Акумулятори та оптоволокно: у Дніпрі посилили роботу світлофорів під час блекаутів
721
Акумулятори та оптоволокно: у Дніпрі посилили роботу світлофорів під час блекаутів
Марія ШевчукМарія Шевчук
553
Генератори та укриття: як медзаклади Дніпра працюють під час відключень та тривог
553
Генератори та укриття: як медзаклади Дніпра працюють під час відключень та тривог
В Дніпрі під час блекаутів працюють 128 водорозбірних колонок

Щоб набрати воду, потрібно від 8 до 13 разів натиснути на ручку колонки. Джерело: Дніпровська міська рада

За словами начальника управління з обслуговування гідроархітектурних споруд КП "Дніпроводоканал" Олександра Петухова, ручні колонки мають забезпечити мешканців водою навіть у разі ворожих обстрілів, складної ситуації в енергосистемі та припинення централізованого водопостачання. Обладнання залишається доступним для використання за будь-яких обставин.

Попитом користуються, зокрема, колонки на вулиці Набережній Перемоги, 108, та Мандриківській, 145.

Місцевий житель Олексій Посудєвський розповів, що першою колонкою активно користуються мешканці навколишніх будинків. Особливо вона стає необхідною, коли немає електроенергії та централізованого водопостачання, адже поруч не залишається інших доступних джерел води.

Мешканка вулиці Мандриківської Віра Лях також регулярно набирає воду з колонки. За її словами, люди цінують можливість мати таке джерело неподалік від дому. Вона зазначила, що вода не залишає осаду, однак наголосила, що добре, що колонка є, попри її технічне призначення.

В Дніпрі під час блекаутів працюють 128 водорозбірних колонок

Щоб набрати воду, потрібно від 8 до 13 разів натиснути на ручку колонки. Джерело: Дніпровська міська рада

За справністю обладнання постійно стежать фахівці "Дніпроводоканалу". Якщо колонка несправна, мешканці можуть залишити заявку за номером телефону, вказаним на табличці біля обладнання. Після звернення на місце виїжджає аварійна бригада підприємства, яка усуває несправність.

Знайти найближчу ручну водорозбірну колонку можна на інтерактивній мапі Дніпра на сайті міської ради та КП "Дніпроводоканал": переглянути мапу колонок.

Схожі теми
ДніпроводаукраїнціУкраїна
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!