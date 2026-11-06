В Дніпрі під час блекаутів працюють 128 водорозбірних колонок

У Дніпрі облаштували мережу з 128 ручних водорозбірних колонок, якими мешканці можуть скористатися під час відключень електроенергії та перебоїв із централізованим водопостачанням. Усі вони доступні цілодобово. Із загальної кількості 97 колонок розташовані на лівому березі міста, ще 31 – на правому.

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У 2024 році за рішенням міської ради обладнання передали на обслуговування КП "Дніпроводоканал". Відтоді підприємство відповідає за експлуатацію колонок, їхнє технічне обслуговування та ремонт.

Щоб набрати воду, потрібно від 8 до 13 разів натиснути на ручку колонки. Водночас важливо пам’ятати, що вода з них є технічною. Її можна використовувати лише для побутових і господарських потреб, але не для пиття чи приготування їжі.

За словами начальника управління з обслуговування гідроархітектурних споруд КП "Дніпроводоканал" Олександра Петухова, ручні колонки мають забезпечити мешканців водою навіть у разі ворожих обстрілів, складної ситуації в енергосистемі та припинення централізованого водопостачання. Обладнання залишається доступним для використання за будь-яких обставин.

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Попитом користуються, зокрема, колонки на вулиці Набережній Перемоги, 108, та Мандриківській, 145.

Місцевий житель Олексій Посудєвський розповів, що першою колонкою активно користуються мешканці навколишніх будинків. Особливо вона стає необхідною, коли немає електроенергії та централізованого водопостачання, адже поруч не залишається інших доступних джерел води.

Мешканка вулиці Мандриківської Віра Лях також регулярно набирає воду з колонки. За її словами, люди цінують можливість мати таке джерело неподалік від дому. Вона зазначила, що вода не залишає осаду, однак наголосила, що добре, що колонка є, попри її технічне призначення.

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За справністю обладнання постійно стежать фахівці "Дніпроводоканалу". Якщо колонка несправна, мешканці можуть залишити заявку за номером телефону, вказаним на табличці біля обладнання. Після звернення на місце виїжджає аварійна бригада підприємства, яка усуває несправність.

Знайти найближчу ручну водорозбірну колонку можна на інтерактивній мапі Дніпра на сайті міської ради та КП "Дніпроводоканал": переглянути мапу колонок.