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У реабілітаційному центрі Superhumans Dnipro збудують палатний фонд: прийнято спільне рішення мерії та облради

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
431
У реабілітаційному центрі Superhumans Dnipro збудують палатний фонд: прийнято спільне рішення мерії та облради
Усі послуги центру надають безкоштовно. Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі розширять можливості центру Superhumans, який надає комплексну допомогу військовим і цивільним, постраждалим унаслідок війни Росії проти України. Заклад відкрили торік. Він став другим таким центром в Україні та нині залишається єдиним подібним комплексом серед прифронтових регіонів.

У реабілітаційному центрі Superhumans Dnipro збудують палатний фонд: прийнято спільне рішення мерії та облради

Дніпрі розширять можливості центру Superhumans. Джерело: Дніпровська міська рада

У центрі займаються сучасним протезуванням і реабілітацією: виготовляють та комплектують протези, забезпечують фізичне й психологічне відновлення, допомагають із соціальною інтеграцією та проводять необхідну діагностику. Тепер за спільним рішенням Дніпропетровської обласної ради та міської влади Дніпра тут також планують розбудувати палатний фонд.

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У реабілітаційному центрі Superhumans Dnipro збудують палатний фонд: прийнято спільне рішення мерії та облради

Дніпрі розширять можливості центру Superhumans. Джерело: Дніпровська міська рада

Міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив, що питання планують вирішити в найкоротші терміни, опрацювавши необхідну документацію. За його словами, це дасть змогу забезпечити повний цикл реабілітації пацієнтів.

У реабілітаційному центрі Superhumans Dnipro збудують палатний фонд: прийнято спільне рішення мерії та облради

Дніпрі розширять можливості центру Superhumans. Джерело: Дніпровська міська рада

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що новий палатний фонд планують створити протягом 7–8 місяців або трохи пізніше. Роботи хочуть реалізувати спільно з міжнародними партнерами за підтримки першої леді України Олени Зеленської.

У реабілітаційному центрі Superhumans Dnipro збудують палатний фонд: прийнято спільне рішення мерії та облради

Дніпрі розширять можливості центру Superhumans. Джерело: Дніпровська міська рада

У Superhumans Dnipro працює мультидисциплінарна команда фахівців. До неї входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, протезисти-ортезисти, психологи, соціальні працівники та фахівці за принципом "Рівний рівному". Усі послуги центру надають безкоштовно.

У реабілітаційному центрі Superhumans Dnipro збудують палатний фонд: прийнято спільне рішення мерії та облради

Дніпрі розширять можливості центру Superhumans. Джерело: Дніпровська міська рада

Проєкт реалізують у партнерстві з урядом Нідерландів, Netherlands 4 Ukraine та Healthcare for Ukraine. Крім того, Superhumans тісно співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України, розробляючи спільну екосистему допомоги людям із воєнними травмами.

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