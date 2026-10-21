У реабілітаційному центрі Superhumans Dnipro збудують палатний фонд: прийнято спільне рішення мерії та облради

У Дніпрі розширять можливості центру Superhumans, який надає комплексну допомогу військовим і цивільним, постраждалим унаслідок війни Росії проти України. Заклад відкрили торік. Він став другим таким центром в Україні та нині залишається єдиним подібним комплексом серед прифронтових регіонів.

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У центрі займаються сучасним протезуванням і реабілітацією: виготовляють та комплектують протези, забезпечують фізичне й психологічне відновлення, допомагають із соціальною інтеграцією та проводять необхідну діагностику. Тепер за спільним рішенням Дніпропетровської обласної ради та міської влади Дніпра тут також планують розбудувати палатний фонд.

Міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив, що питання планують вирішити в найкоротші терміни, опрацювавши необхідну документацію. За його словами, це дасть змогу забезпечити повний цикл реабілітації пацієнтів.

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Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що новий палатний фонд планують створити протягом 7–8 місяців або трохи пізніше. Роботи хочуть реалізувати спільно з міжнародними партнерами за підтримки першої леді України Олени Зеленської.

У Superhumans Dnipro працює мультидисциплінарна команда фахівців. До неї входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, протезисти-ортезисти, психологи, соціальні працівники та фахівці за принципом "Рівний рівному". Усі послуги центру надають безкоштовно.

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Проєкт реалізують у партнерстві з урядом Нідерландів, Netherlands 4 Ukraine та Healthcare for Ukraine. Крім того, Superhumans тісно співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України, розробляючи спільну екосистему допомоги людям із воєнними травмами.