У Дніпрі запрацював Цифровий освітній центр Рубіжанської громади для дітей ВПО та містян

У Дніпрі відкрили Цифровий освітній центр Рубіжанської міської територіальної громади. Він працюватиме у приміщенні комунальної власності Дніпра на вулиці Старокозацькій, 8.

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У центрі діти та молодь зможуть безкоштовно займатися робототехнікою, інформатикою, математикою та англійською мовою. Відвідувати простір зможуть не лише діти з числа внутрішньо переміщених осіб, а й усі охочі, які мешкають у Дніпрі.

Створити центр вдалося завдяки спільній роботі Рубіжанської міської військової адміністрації, Дніпровської міської ради, Луганської обласної військової адміністрації та міжнародного партнера – Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). Дніпро надав приміщення комунальної власності та долучився до його підготовки. До реалізації ініціативи також долучився Центр психосоціальної підтримки населення "Дотик" Дніпровської міської ради.

Секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара зазначив, що новий простір став результатом спільної роботи Дніпровської та Рубіжанської громад за підтримки міжнародних партнерів. За його словами, центр насамперед створили для дітей, які переїхали до Дніпра, щоб вони могли відчувати місто своїм домом. Він також подякував усім, хто долучився до реалізації проєкту, зокрема японським партнерам.

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Партнерство Рубіжанської міської військової адміністрації та Дніпровської міської ради реалізується в межах укладеного договору. Одним із напрямів співпраці є підтримка та адаптація внутрішньо переміщених осіб, зокрема дітей і сімей ВПО.

Директор комунальної установи "Центр підтримки населення "Дотик" Дніпровської міськради Рафаель Кіжнер підкреслив, що для громади важливо, аби діти, які приїхали до Дніпра, відчували себе його мешканцями. Новий простір має бути не лише освітнім центром, а й місцем для спілкування, занять та розвитку дітей.

Головні історії дня

Заступниця начальника Луганської обласної військової адміністрації Катерина Безгинська подякувала Дніпру за підтримку та можливість розмістити центр у місті. Вона окремо відзначила наявність укриття, яке було одним із пріоритетів під час вибору локації. Це дозволить дітям продовжувати заняття навіть під час повітряних тривог.

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Начальник Рубіжанської міської військової адміністрації Сергій Карпеченко наголосив, що центр працюватиме не лише для дітей ВПО, а й для інших мешканців Дніпра. Він зазначив, що простір має допомогти дітям надолужити освітні втрати, соціалізуватися, знайти друзів та розкрити свої таланти.

Карпеченко також повідомив, що Рубіжанська громада розраховує на продовження співпраці з Дніпром. Нині у місті проживає понад 1400 рубіжан, значна частина з них – діти.

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Начальниця управління освіти Рубіжанської міської військової адміністрації Олена Дзюбан розповіла, що в центрі проводитимуть заняття з англійської мови, математики, комп’ютерної грамотності та робототехніки, а також гурткову роботу. Усі заняття для дітей будуть безкоштовними, а долучитися до них зможуть як діти з числа ВПО, так і інші охочі.

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