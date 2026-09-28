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У Дніпрі з 1 жовтня переведуть у режим готовності 89 міських та 388 бізнесових пунктів незламності

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
icon 135
У Дніпрі з 1 жовтня переведуть у режим готовності 89 міських та 388 бізнесових пунктів незламності
Пункти незламності у Дніпрі перейдуть у режим «готові до відкриття»
Джерело: Дніпровська міська рада

З 1 жовтня всі пункти незламності у Дніпрі перейдуть у режим "готові до відкриття". У звичайному режимі вони не працюватимуть для відвідувачів, однак залишатимуться укомплектованими та готовими до оперативного розгортання у разі надзвичайної ситуації або тривалих відключень електроенергії.

У місті визначено 89 пунктів незламності на об’єктах комунальної власності та ще 388 – на базі бізнесу. Усі локації підтримуватимуть у стані готовності, а за потреби їхню роботу можна буде відновити протягом двох годин.

У Дніпрі з 1 жовтня переведуть у режим готовності 89 міських та 388 бізнесових пунктів незламності

Дніпровська міська рада

Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі з 1 жовтня переведуть у режим готовності 89 міських та 388 бізнесових пунктів незламності

Дніпровська міська рада

Джерело: Дніпровська міська рада

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Пункти забезпечені генераторами, обігрівачами, запасами технічної та питної води, ковдрами, аптечками, ліхтарями, станціями для заряджання гаджетів та засобами для приготування гарячих напоїв.

У частині локацій також облаштовані дитячі куточки з іграшками, розмальовками та ліжечками для родин із дітьми. У кожному пункті є інформаційні матеріали, схеми евакуації, контакти чергових та позначення найближчих укриттів."Пункти незламності знаходяться у режимі чергування. Усі локації залишаються забезпеченими необхідним обладнанням та ресурсами. У разі надзвичайної ситуації або тривалих відключень електроенергії ми зможемо максимально швидко відновити їхню роботу та забезпечити мешканців усім необхідним", – зазначив головний спеціаліст відділу мобілізаційної та оборонної роботи управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міськради Євген Побігай.

У Дніпрі з 1 жовтня переведуть у режим готовності 89 міських та 388 бізнесових пунктів незламності

Дніпровська міська рада

Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі з 1 жовтня переведуть у режим готовності 89 міських та 388 бізнесових пунктів незламності

Дніпровська міська рада

Джерело: Дніпровська міська рада

Такий формат роботи відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 1401 від 17 грудня 2022 року. Документ передбачає, що пункти незламності мають бути укомплектовані необхідними ресурсами, підтримуватися у справному стані та залишатися готовими до розгортання у разі загрози або надзвичайної ситуації.

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