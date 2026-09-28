У Дніпрі з 1 жовтня переведуть у режим готовності 89 міських та 388 бізнесових пунктів незламності

З 1 жовтня всі пункти незламності у Дніпрі перейдуть у режим "готові до відкриття". У звичайному режимі вони не працюватимуть для відвідувачів, однак залишатимуться укомплектованими та готовими до оперативного розгортання у разі надзвичайної ситуації або тривалих відключень електроенергії.

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У місті визначено 89 пунктів незламності на об’єктах комунальної власності та ще 388 – на базі бізнесу. Усі локації підтримуватимуть у стані готовності, а за потреби їхню роботу можна буде відновити протягом двох годин.

Пункти забезпечені генераторами, обігрівачами, запасами технічної та питної води, ковдрами, аптечками, ліхтарями, станціями для заряджання гаджетів та засобами для приготування гарячих напоїв.

У частині локацій також облаштовані дитячі куточки з іграшками, розмальовками та ліжечками для родин із дітьми. У кожному пункті є інформаційні матеріали, схеми евакуації, контакти чергових та позначення найближчих укриттів."Пункти незламності знаходяться у режимі чергування. Усі локації залишаються забезпеченими необхідним обладнанням та ресурсами. У разі надзвичайної ситуації або тривалих відключень електроенергії ми зможемо максимально швидко відновити їхню роботу та забезпечити мешканців усім необхідним", – зазначив головний спеціаліст відділу мобілізаційної та оборонної роботи управління по взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційно-оборонної роботи департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міськради Євген Побігай.

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Такий формат роботи відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України № 1401 від 17 грудня 2022 року. Документ передбачає, що пункти незламності мають бути укомплектовані необхідними ресурсами, підтримуватися у справному стані та залишатися готовими до розгортання у разі загрози або надзвичайної ситуації.

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