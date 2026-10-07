У Дніпрі відкрили Центр психосоціальної підтримки населення ''Дотик'': які послуги можна отримати

У Дніпрі мешканці можуть отримати психологічну та соціальну підтримку, юридичну допомогу, послуги фізичної реабілітації та супроводу у Центрі психосоціальної підтримки населення "Дотик" Дніпровської міської ради.

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Центр також забезпечує супровід, логістику та взаємодію між гуманітарними організаціями й партнерами, аби люди, які потребують допомоги, могли вчасно її отримати.

Директор комунальної установи "Центр психосоціальної підтримки населення "Дотик" Дніпровської міської ради" Рафаель Кіжнер розповів, що у закладі працюватимуть психологи та реабілітолог, а також надаватимуть юридичну допомогу. За його словами, до роботи центру залучають благодійні та громадські організації, які зможуть надавати свої послуги безпосередньо на базі простору.

Кіжнер також зазначив, що проєкт отримав підтримку іноземних партнерів, зокрема Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні.

Звернутися до центру можуть усі мешканці Дніпра, які потребують допомоги. Спочатку фахівці оцінюють потреби людини, а потім визначають, яку саме підтримку їй необхідно надати – безпосередньо у "Дотику" або в інших організаціях.

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Уповноважений з питань співпраці з розвитку Посольства Республіки Польща в Україні Артуро Ґроссман зазначив, що проєкт у Дніпрі є частиною ширшої системи допомоги у сфері ментального здоров’я, яку Польща разом із міжнародними партнерами розвиває в Україні.

За його словами, Республіка Польща реалізує цей напрям спільно з Європейським Союзом, різними агенціями та партнерами. На Дніпропетровщині робота ведеться разом із Foreign Policy Instruments – інструментом ЄС, який дає змогу швидко реагувати на виклики, що постають перед країнами-сусідами Євросоюзу.

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Ґроссман підкреслив, що питання ментального здоров’я та відчуття захищеності людини в Україні мають бути одним із пріоритетів міжнародної допомоги, співпраці та розвитку. Він наголосив, що така підтримка потрібна вже зараз, а робота з травмами має бути однією з базових послуг, які розвиває держава.

Представник Посольства Польщі також додав, що міста, які розвивають людиноцентричні послуги та ставлять потреби мешканців у центр уваги, можуть ставати лідерами на регіональному й державному рівнях.

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Ґроссман зауважив, що такий підхід є характерним для Європейського Союзу та країн, які прагнуть до тісної співпраці з ним, зокрема скандинавських держав. Він привітав Дніпро з розвитком людиноцентричних ініціатив.

Дніпровська міська рада долучилася до співфінансування центру, надала приміщення для його роботи та взяла на себе зобов’язання забезпечити подальше функціонування закладу після завершення проєкту.

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Керівник Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні Павел Кост зазначив, що важливість проєкту полягає, зокрема, у міжнародному партнерстві між Європейським Союзом, Республікою Польщею та Україною.

За його словами, для польської організації також важливо підтримувати органи місцевого самоврядування та посилювати їхню спроможність у наданні соціальних послуг, аби вони могли реагувати на потреби людей, які постійно змінюються.

Кост підкреслив, що центри, які відкривають у межах проєкту, мають бути частиною державної політики. Саме тому Представництво Фонду міжнародної солідарності в Україні співпрацює з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності, Міністерством у справах ветеранів України, Міністерством охорони здоров’я та Міністерством молоді і спорту.

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Він наголосив, що головна мета проєкту – створити місця, де люди, які потребують допомоги, зможуть отримати необхідну підтримку, партнерство та сили для подолання складних життєвих обставин.

Центр психосоціальної підтримки "Дотик" працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00. Звернутися можна за телефоном: +380 95 356 27 84.

Центр психосоціальної підтримки Дніпровської територіальної громади створили в межах проєкту "Комплексна підтримка дітей, сімей і громад, які постраждали внаслідок війни". Його фінансує Європейський Союз, а реалізує Представництво Фонду міжнародної солідарності в Україні в межах Психосоціальної програми PRO_MentalHealth.