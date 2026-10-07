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У Дніпрі відкрили Центр психосоціальної підтримки населення "Дотик": які послуги можна отримати

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read4 хв
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У Дніпрі відкрили Центр психосоціальної підтримки населення "Дотик": які послуги можна отримати
Центр психосоціальної підтримки населення «Дотик». Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі мешканці можуть отримати психологічну та соціальну підтримку, юридичну допомогу, послуги фізичної реабілітації та супроводу у Центрі психосоціальної підтримки населення "Дотик" Дніпровської міської ради.

Центр також забезпечує супровід, логістику та взаємодію між гуманітарними організаціями й партнерами, аби люди, які потребують допомоги, могли вчасно її отримати.

У Дніпрі відкрили Центр психосоціальної підтримки населення ''Дотик'': які послуги можна отримати

Центр психосоціальної підтримки населення «Дотик». Джерело: Дніпровська міська рада

Директор комунальної установи "Центр психосоціальної підтримки населення "Дотик" Дніпровської міської ради" Рафаель Кіжнер розповів, що у закладі працюватимуть психологи та реабілітолог, а також надаватимуть юридичну допомогу. За його словами, до роботи центру залучають благодійні та громадські організації, які зможуть надавати свої послуги безпосередньо на базі простору.

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Кіжнер також зазначив, що проєкт отримав підтримку іноземних партнерів, зокрема Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні.

У Дніпрі відкрили Центр психосоціальної підтримки населення ''Дотик'': які послуги можна отримати

Центр психосоціальної підтримки населення «Дотик». Джерело: Дніпровська міська рада

Звернутися до центру можуть усі мешканці Дніпра, які потребують допомоги. Спочатку фахівці оцінюють потреби людини, а потім визначають, яку саме підтримку їй необхідно надати – безпосередньо у "Дотику" або в інших організаціях.

Уповноважений з питань співпраці з розвитку Посольства Республіки Польща в Україні Артуро Ґроссман зазначив, що проєкт у Дніпрі є частиною ширшої системи допомоги у сфері ментального здоров’я, яку Польща разом із міжнародними партнерами розвиває в Україні.

У Дніпрі відкрили Центр психосоціальної підтримки населення ''Дотик'': які послуги можна отримати

Центр психосоціальної підтримки населення «Дотик». Джерело: Дніпровська міська рада

За його словами, Республіка Польща реалізує цей напрям спільно з Європейським Союзом, різними агенціями та партнерами. На Дніпропетровщині робота ведеться разом із Foreign Policy Instruments – інструментом ЄС, який дає змогу швидко реагувати на виклики, що постають перед країнами-сусідами Євросоюзу.

Ґроссман підкреслив, що питання ментального здоров’я та відчуття захищеності людини в Україні мають бути одним із пріоритетів міжнародної допомоги, співпраці та розвитку. Він наголосив, що така підтримка потрібна вже зараз, а робота з травмами має бути однією з базових послуг, які розвиває держава.

У Дніпрі відкрили Центр психосоціальної підтримки населення ''Дотик'': які послуги можна отримати

Центр психосоціальної підтримки населення «Дотик». Джерело: Дніпровська міська рада

Представник Посольства Польщі також додав, що міста, які розвивають людиноцентричні послуги та ставлять потреби мешканців у центр уваги, можуть ставати лідерами на регіональному й державному рівнях.

Ґроссман зауважив, що такий підхід є характерним для Європейського Союзу та країн, які прагнуть до тісної співпраці з ним, зокрема скандинавських держав. Він привітав Дніпро з розвитком людиноцентричних ініціатив.

Дніпровська міська рада долучилася до співфінансування центру, надала приміщення для його роботи та взяла на себе зобов’язання забезпечити подальше функціонування закладу після завершення проєкту.

У Дніпрі відкрили Центр психосоціальної підтримки населення ''Дотик'': які послуги можна отримати

Центр психосоціальної підтримки населення «Дотик». Джерело: Дніпровська міська рада

Керівник Представництва Фонду міжнародної солідарності в Україні Павел Кост зазначив, що важливість проєкту полягає, зокрема, у міжнародному партнерстві між Європейським Союзом, Республікою Польщею та Україною.

За його словами, для польської організації також важливо підтримувати органи місцевого самоврядування та посилювати їхню спроможність у наданні соціальних послуг, аби вони могли реагувати на потреби людей, які постійно змінюються.

Кост підкреслив, що центри, які відкривають у межах проєкту, мають бути частиною державної політики. Саме тому Представництво Фонду міжнародної солідарності в Україні співпрацює з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності, Міністерством у справах ветеранів України, Міністерством охорони здоров’я та Міністерством молоді і спорту.

Він наголосив, що головна мета проєкту – створити місця, де люди, які потребують допомоги, зможуть отримати необхідну підтримку, партнерство та сили для подолання складних життєвих обставин.

Центр психосоціальної підтримки "Дотик" працює з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00. Звернутися можна за телефоном: +380 95 356 27 84.

Центр психосоціальної підтримки Дніпровської територіальної громади створили в межах проєкту "Комплексна підтримка дітей, сімей і громад, які постраждали внаслідок війни". Його фінансує Європейський Союз, а реалізує Представництво Фонду міжнародної солідарності в Україні в межах Психосоціальної програми PRO_MentalHealth.

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