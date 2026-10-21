У Дніпрі відкрили перший в Україні мистецький простір для відновлення ветеранів – ''Art Rehub Dnipro''

У Дніпрі відкрили інклюзивний мистецький простір "Art Rehub Dnipro" , створений для соціокультурного, емоційного та фізичного відновлення ветеранів. Хаб працює на базі Центральної міської бібліотеки за підтримки Українського культурного фонду. Тут поєднують мистецьку освіту, музичні та арттерапевтичні практики.

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Ідея створення простору виникла завдяки досвіду викладачів Дніпровської дитячої музичної школи № 9, які працювали з ветеранами. Кураторка проєкту та директорка закладу Ірина Муха розповіла, що першим учасником став ветеран Павло Куліш. Після важкого поранення та операції він почав відвідувати заняття з гри на гітарі. За словами Ірини, навчання дало помітний позитивний результат: у ветерана відновилися моторні навички та мисленнєва діяльність. Згодом до занять долучилися й інші військові, що й стало поштовхом до створення окремого простору для зустрічей, спілкування та ментального відновлення.

"Art Rehub Dnipro" не є медичним закладом і не замінює професійної допомоги. Це місце, де через творчість, навчання та спілкування ветерани можуть відновитися, відкрити нові здібності та повернутися до активного життя. Програма передбачає індивідуальні заняття з гри на гітарі та фортепіано, вокал, групові арттерапевтичні заняття й музичні релаксаційні сесії.

На першому етапі проєкту відібрали 15 ветеранів, серед яких дві жінки. Керівниця проєкту та засновниця "ОКО продакшн" Катерина Леонова зазначила, що учасники відвідуватимуть індивідуальні заняття на музичних інструментах, а також групові сеанси арт- і музикотерапії. До реалізації ініціативи долучилися численні партнери, які підтримують використання мистецтва та музики як інструментів відновлення.

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Проєкт реалізують за підтримки Українського культурного фонду в межах програми "Партнерство задля розвитку", напряму "Дніпро: стійкість та культурна гравітація" та програми "Дніпро – молодіжна столиця". Серед партнерів – департаменти гуманітарної та ветеранської політики Дніпровської міської ради, КЗК "Дніпровські міські публічні бібліотеки", Дніпровська дитяча музична школа № 9, "Марун Хаб" і благодійний фонд "ТАПС".

Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, начальник управління культури Євген Хорошилов наголосив, що мистецька спільнота давно прагнула долучитися до підтримки військових і ветеранів. Він також відзначив символічність розміщення хабу в Центральній міській бібліотеці, адже сучасні бібліотеки можуть виконувати роль багатофункціональних громадських просторів. За його словами, подібні формати арттерапії через мистецтво поки не мають аналогів в Україні, тому Дніпро став першопрохідцем у цьому напрямі. У міській владі сподіваються, що хаб розвиватиметься й надалі та стане постійним місцем тяжіння для захисників і захисниць.

Головні історії дня

Психосоціальна підтримка та реінтеграція ветеранів і їхніх родин є одним із пріоритетів благодійного фонду "ТАПС". Керівниця фонду Юлія Дмитрова пояснила, що потреби ветеранів різняться: одним більше підходить малювання, інші давно мріють навчитися грати на музичних інструментах. Тому окремий мистецький простір дає змогу підбирати заняття індивідуально. За її словами, випускники реабілітаційних таборів фонду вже зацікавилися музичними заняттями, а такі ініціативи допомагають ветеранам відволіктися, спробувати щось нове та знайти подальший напрям розвитку.

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15 листопада в межах проєкту запланували фінальний концерт-виставку, під час якої ветерани зможуть представити власний культурний продукт.

Координаторка проєкту та дизайнерка Яна Куницька зазначила, що організатори сподіваються зробити "Art Rehub Dnipro" постійним простором у культурному житті міста. Надалі вони планують розширити програму й додати інші види творчості. На її думку, мистецтво допомагає людині краще відчути себе, знайти внутрішню опору та відкрити нові можливості. Куницька також підкреслила важливість команди фахівців і партнерів, об’єднаних спільною метою підтримки ветеранів.

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У перспективі "Art Rehub Dnipro" має перетворитися на постійний творчий центр, де ветерани зможуть навчатися, спілкуватися, займатися музикою та іншими видами мистецтва, а також організовувати виставки, концерти й літературні читання.

Дізнатися більше про проєкт і долучитися до ініціативи можна на офіційній сторінці Art Rehub Dnipro у Facebook: https://www.facebook.com/share/1GcJBWZKCd/?mibextid=wwXIfr

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