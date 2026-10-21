У Дніпрі вдосконалюють міські програми підтримки сімей, які виховують дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування

У Дніпрі провели відкритий діалог, присвячений розвитку сімейних форм виховання та вдосконаленню системи підтримки родин. У зустрічі взяли участь 50 людей, серед яких сім’ї, що виховують дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, представники органів місцевого самоврядування, профільних служб і фахівці галузі.

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Захід відбувся в межах міської політики захисту дитинства та проєкту "Безпечні сім’ї, сильні громади". Його мета – налагодити відкритий діалог між міською владою та родинами. Менеджерка з управління проєктами в регіоні благодійної організації "Надія і житло для дітей" Дар’я Дощук розповіла, що навіть під час війни люди готові приймати дітей у свої родини, щоб ті не потрапляли до інституційних закладів. Водночас, за її словами, влаштування дитини в сім’ю – лише початок тривалого процесу, під час якого батьки можуть потребувати допомоги фахівців. Тому важливо, щоб родини мали зрозумілий алгоритм дій і необхідну підтримку, а відповідальність за безпеку дітей спільно несли міська влада, громадський сектор і батьки.

Захід організували за підтримки міжнародних і всеукраїнських партнерів, які сприяють реформі деінституціалізації та захисту прав дітей. Серед них – благодійна організація "Надія і житло для дітей", Міністерство Європи та закордонних справ Франції, а також міжнародна гуманітарна організація Save the Children.

Експертка з альтернативного догляду та деінституціалізації Save the Children в Україні Наталія Применко зазначила, що мета реформи – створити умови, за яких діти в Дніпрі та області зростатимуть у родинах, а не в інтернатних закладах. Для цього необхідно розвивати патронатні та прийомні сім’ї й запобігати потраплянню дітей до інституцій. Вона також наголосила на важливості готовності громад долучатися до змін і висловила готовність партнерів об’єднувати зусилля задля майбутнього дітей.

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Однією з модераторок зустрічі стала мама-вихователька дитячого будинку сімейного типу Ольга Шиошвілі. Жінка з дитинства мріяла про світ, у якому жодна дитина не залишатиметься сам на сам зі своїми проблемами. За підтримки чоловіка протягом двох років виховної практики вона подарувала родинне тепло дев’ятьом дітям.

Ольга розповіла, що для неї важливо долучатися до таких заходів, адже вони дають змогу представникам різних ланок системи обговорювати досвід і знаходити спільні рішення. На її думку, саме завдяки таким зустрічам можуть з’являтися нові програми та законодавчі зміни, які полегшуватимуть життя дітей і батьків.

Головні історії дня

Під час заходу учасники проаналізували стан розвитку сімейних форм виховання у Дніпрі, визначили сильні сторони чинної муніципальної системи підтримки, а також обговорили потреби родин і труднощі, з якими вони стикаються. У межах панельних дискусій і практичних сесій фахівці разом із батьками підготували пропозиції щодо вдосконалення соціальних послуг. Напрацьовані рекомендації стануть основою для покращення міських програм захисту дитинства.

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Заступник міського голови – директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Едуард Підлубний зазначив, що місто продовжує розвивати сімейні форми виховання та підтримувати родини, які виховують дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. За його словами, такі зустрічі допомагають краще зрозуміти потреби сімей і знайти ефективні рішення.

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Підлубний також наголосив на необхідності налагодити прямий зв’язок між родинами та різними структурами влади: від медицини й освіти до Пенсійного фонду та служб у справах дітей. Особливо актуальною така взаємодія є під час воєнного стану, коли сім’ї стикаються з додатковими викликами. Головне завдання міста – забезпечити відчутну підтримку кожній родині та зберегти пріоритет інтересів дитини.

Загалом у Дніпрі налічується понад 1200 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Близько 88% із них уже влаштовані до різних сімейних форм виховання.

Дніпровська міська рада продовжує роботу над розвитком системи підтримки родин, щоб кожна дитина, яка залишилася без батьківського піклування, мала можливість зростати в люблячому та безпечному сімейному оточенні.