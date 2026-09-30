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У Дніпрі в Центрі соціальної адаптації народилася нова сім’я

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
icon 391
У Дніпрі в Центрі соціальної адаптації народилася нова сім’я
Олександр та Марина познайомилися коли обоє проходили реабілітацію
Джерело: Дніпровська міська рада

У Центрі соціальної адаптації Дніпра стало на одну сім’ю більше. 48-річний Олександр із Нікополя та 50-річна Марина з Краматорська познайомилися тут, коли обоє проходили реабілітацію. Їхнє спілкування починалося як звичайне знайомство та взаємна підтримка, але з часом переросло у стосунки.

Незадовго до весілля Олександр зробив Марині пропозицію. Жінка погодилася, і тепер вони офіційно чоловік та дружина. Допомогти організувати свято молодятам взялися працівники Центру разом із громадською організацією "Океан добра".

У Дніпрі в Центрі соціальної адаптації народилася нова сім’я

У Центрі соціальної адаптації народилася нова сім’я

Джерело: Дніпровська міська рада

Марина каже, що вони з Олександром багато підтримували одне одного, адже обом довелося пережити складні обставини. Вона припускає, що саме схожий життєвий досвід міг їх зблизити. Для жінки цей день особливий ще й тому, що це її перше весілля. Вона зізнається, що вперше змінює прізвище й поки незвично відчувати себе не гостею, а головною героїнею весільного дня.

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Для Олександра цей день також став особливим. Чоловік розповідає, що найбільше його приваблює в Марині її внутрішній світ. Перед церемонією він хвилювався та відчував стрес, але водночас був щасливий. На його думку, найважливіше у стосунках – мати поруч людину, яка не залишить у складний момент і зможе подати руку допомоги, коли це буде потрібно.

У Дніпрі в Центрі соціальної адаптації народилася нова сім’я

У Центрі соціальної адаптації народилася нова сім’я

Джерело: Дніпровська міська рада

До Центру Олександр потрапив після евакуації з Нікополя, де переніс інсульт. Спочатку він пересувався на кріслі колісному, однак реабілітація дала результат – зараз чоловік уже ходить самостійно. Марина користується милицями та також проходить відновлення.

Пара живе у закладі, де нині проводять ремонт, аби зробити приміщення максимально доступними для маломобільних людей. Входи вже обладнали без порогів. У Центрі також планують встановити тактильні елементи й інформаційні таблички зі шрифтом Брайля. Передбачені й умови для комфортного пересування людей на кріслах колісних та інших відвідувачів із порушеннями мобільності.

У Дніпрі в Центрі соціальної адаптації народилася нова сім’я

У Центрі соціальної адаптації народилася нова сім’я

Джерело: Дніпровська міська рада

До весільної підготовки долучилися працівники Центру та представники ГО "Океан добра". Для Марини організували перукаря, знайшли весільне вбрання та забезпечили транспорт. Від міської ради молодята отримають два комплекти постільної білизни. А Центр разом із громадською організацією підготували для них квіти та солодкі подарунки.

Директорка Центру соціальної адаптації Дніпровської міської ради Юлія Смолярчук зазначила, що для працівників закладу важливо було підтримати пару в день їхнього одруження. Вона побажала Олександру та Марині зберегти свої почуття на довгі роки та завжди залишатися підтримкою одне для одного.

У Дніпрі в Центрі соціальної адаптації народилася нова сім’я

У Центрі соціальної адаптації народилася нова сім’я

Джерело: Дніпровська міська рада

Це вже друге весілля, яке відбулося серед підопічних Центру. Поки що новостворене подружжя житиме тут разом. У майбутньому працівники закладу планують допомогти Олександру та Марині знайти постійне житло, облаштоване з урахуванням потреб маломобільних людей.

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