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У Дніпрі представили відеоарт про життя і творчість Вадима Сідура

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
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У Дніпрі представили відеоарт про життя і творчість Вадима Сідура
В основі відеоарту – архівна спадщина Вадима Сідура. Джерело: Дніпровька міська рада

У Музеї історії Дніпра презентували мистецький проєкт "Вадим Сідур: Між болем та любов’ю". Відеоарт створили за мотивами творчості всесвітньо відомого митця, уродженця Дніпра. Проєкт поєднує скульптуру, графіку, поезію та авторську музику й реалізований за підтримки Українського культурного фонду.

У Дніпрі представили відеоарт про життя і творчість Вадима Сідура

У Дніпрі представили відеоарт про життя і творчість Вадима Сідура. Джерело: Дніпровька міська рада

В основі відеоарту – архівна спадщина Вадима Сідура, який здобув міжнародне визнання та зазнав переслідувань з боку радянської системи. Його художні роботи й поезія стали основою для створення імерсивного відеоарту зі спеціально написаним музичним супроводом.

У Дніпрі представили відеоарт про життя і творчість Вадима Сідура

В основі відеоарту – архівна спадщина Вадима Сідура. Джерело: Дніпровька міська рада

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Проєкт пропонує по-новому поглянути на творчість митця, у якій переплітаються теми війни, втрати, людського болю та любові. Поєднання візуальних образів, віршів і музики створює цілісну емоційну історію, що перегукується із сучасним досвідом переживання травми та пошуку життєствердних сенсів.

Заступник директора департаменту – начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов зазначив, що місто прагне більше розповідати про видатних людей, які народилися в Дніпрі та можуть представляти його на міжнародній культурній арені. Однією з таких постатей він назвав Вадима Абрамовича Сідура, про життя і творчість якого досі відомо недостатньо.

За словами Євгена Хорошилова, із 2016 року Дніпро системно працює над популяризацією спадщини митця. Новий відеоарт має привернути додаткову увагу до його творчості та поглядів на війну й мир.

У Дніпрі представили відеоарт про життя і творчість Вадима Сідура

У Дніпрі представили відеоарт про життя і творчість Вадима Сідура. Джерело: Дніпровька міська рада

Завідувач сектору "Музей Вадима Сідура" Музею історії Дніпра Володимир Маліков розповів, що задум проєкту полягав у представленні творчості художника в незвичному для музейного простору форматі.

Музей Вадима Сідура відкрився у 2021 році як сектор Музею історії Дніпра. Тут проводять освітні заходи та знайомлять відвідувачів із творчістю митця. Володимир Маліков наголосив, що у роботах Сідура поєднуються теми трагедії, війни, втрати й болю, а також життєствердності та любові. Новий відеоарт дає змогу комплексно відчути цю багатогранність завдяки взаємодії візуальних образів, музики та поезії.

У Дніпрі представили відеоарт про життя і творчість Вадима Сідура

У Дніпрі представили відеоарт про життя і творчість Вадима Сідура. Джерело: Дніпровька міська рада

Відеоарт став частиною постійної експозиції Музею історії Дніпра, де його зможуть переглядати відвідувачі. За словами заступниці директора музею з експозиційної роботи Олени Нелюб, охочі також матимуть змогу замовити тематичні лекції та екскурсії, присвячені життю і творчості художника. До них залучатимуть мистецтвознавців і завідувача Музеєм Вадима Сідура.

Презентація проєкту започаткувала серію супровідних заходів, які триватимуть до кінця місяця. У програмі – лекції фахівців і мистецькі майстер-класи за участі мистецтвознавців, психологів та художників. Учасники зможуть осмислити творчість Вадима Сідура в контексті сучасних історичних подій, досвіду переживання травми та ролі мистецтва в розумінні людських переживань.

У Дніпрі представили відеоарт про життя і творчість Вадима Сідура

У Дніпрі представили відеоарт про життя і творчість Вадима Сідура. Джерело: Дніпровька міська рада

Інформацію про найближчі заходи публікуватимуть на сторінці Музею історії Дніпра у Facebook.

Таким чином, мистецький проєкт продовжує роботу міста зі збереження та популяризації культурної спадщини Вадима Сідура, відкриваючи її новим аудиторіям через сучасні форми взаємодії з мистецтвом.

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