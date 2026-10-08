У Дніпрі посилюють безпеку в школах і дитсадках: укриття обладнують для навчання та відпочинку дітей

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Готуємо відповіді на хвилю російської ескалації, – ЗеленськийГотуємо відповіді на хвилю російської ескалації, – ЗеленськийВідключення світла в Україні. ІлюстраціяЕкстрений режим повернули: які графіки відключення світла діють у Києві та низці областейВорог бив по Запоріжжю: пошкоджена будівля ОВА, 13 постраждалих, серед них – дитина. ФотоВорог бив по Запоріжжю: пошкоджена будівля ОВА, 13 постраждалих, серед них – дитина. ФотоХудожня гімнастка збірної України офіційно відмовилася виступати за Україну та змінила громадянствоХудожня гімнастка збірної України офіційно відмовилася виступати за Україну та змінила громадянствоМоуріньо виганяє з "Реала" футболіста збірної УкраїниМоуріньо виганяє з "Реала" футболіста збірної УкраїниХто із знаків зодіаку першим приходить на допомогу в будь-якій ситуації: їх усього 4Хто із знаків зодіаку першим приходить на допомогу в будь-якій ситуації: їх усього 4Навчатиметься не в Україні: Полякова розкрила, що за професію обрала її 15-річна донька, яка відмовлялася виїжджати за кордонНавчатиметься не в Україні: Полякова розкрила, що за професію обрала її 15-річна донька, яка відмовлялася виїжджати за кордонУкраїнців "готують" до нового курсуБанки "готуються" продавати долари за новим курсом: що буде з валютою найближчими днямиІлюстрація - будівельник пише повідомлення на смартфоніУкраїнці масово зацікавилися цими професіями: на які вакансії відгукуються у 5 разів частішеІгор ЛицурКерівнику "Лісів України" нарахували 18,5 млн грн зарплати: майже половина – премії

У Дніпрі посилюють безпеку в школах і дитсадках: укриття обладнують для навчання та відпочинку дітей

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Time to read3 хв
icon 6
У Дніпрі посилюють безпеку в школах і дитсадках: укриття обладнують для навчання та відпочинку дітей
У Дніпрі облаштовують найпростіші укриття в комунальних закладах освіти. Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі за дорученням мера Бориса Філатова продовжують системно облаштовувати та готувати найпростіші укриття в комунальних закладах освіти. Головна мета – створити безпечні умови для дітей та забезпечити безперервність навчального процесу під час повітряних тривог.

Один із напрямів роботи – ремонт і модернізація внутрішніх безпекових просторів у школах та дитячих садочках. Нещодавно завершили такі роботи в дитячому садочку № 261.

Укриття закладу належить до найпростіших та облаштоване відповідно до вимог чинного законодавства. Тут передбачені питна й технічна вода, санвузли, вентиляція, звичайне та аварійне освітлення, а також кілька виходів.

Із 21 вересня цього року садочок офлайн відвідують 65 дітей молодшого, середнього та старшого віку. В. о. директора закладу Оксана Пазізей зазначає, що укриття має площу 470 квадратних метрів, тому тут достатньо місця не лише для безпечного перебування, а й для повноцінного дозвілля дітей.

Читайте також
Марія ШевчукМарія Шевчук
icon 5,9 т.
У Дніпрі відкрили Центр психосоціальної підтримки населення "Дотик": які послуги можна отримати
icon 5,9 т.
У Дніпрі відкрили Центр психосоціальної підтримки населення "Дотик": які послуги можна отримати
Марія ШевчукМарія Шевчук
icon 9,5 т.
У Дніпрі 630 захисників отримали безкоштовну стоматологічну допомогу від початку року
icon 9,5 т.
У Дніпрі 630 захисників отримали безкоштовну стоматологічну допомогу від початку року
Марія ШевчукМарія Шевчук
icon 8,5 т.
Дніпро передав 25-й Січеславській бригаді два сучасні трактори
icon 8,5 т.
Дніпро передав 25-й Січеславській бригаді два сучасні трактори

У приміщенні можна проводити спокійні та рухливі ігри, організовувати відпочинок і харчування. Також в укритті встановлено достатню кількість ліжок, тому під час повітряних тривог дітям не доводиться переривати денний сон – вони можуть спати безпосередньо в безпечному просторі. За словами керівниці, це дозволяє дітям добре відпочивати та повертатися до занять у гарному настрої.

Ще одне укриття облаштували в Дніпровській гімназії № 141. Розширення безпекового простору дозволило перевести всіх школярів на очне навчання у першу зміну. Раніше заклад працював за змішаним графіком.

Підвальне приміщення обладнали необхідними меблями та посиленою Wi-Fi-мережею. На випадок відключення електроенергії безперервність освітнього процесу мають забезпечувати сонячні панелі та зарядна станція.

Директорка гімназії Ірина Хом’як розповіла, що нове укриття фактично стало повноцінним освітнім простором для учнів 1–4 класів. На площі 654 квадратні метри можуть одночасно розміститися понад 500 дітей початкової школи.

Приміщення поділили на окремі секції, завдяки чому кожен клас може проводити заняття у власному просторі та без зайвих перешкод. Це особливо важливо для учнів молодших класів, які навчаються за досить інтенсивними програмами та потребують високої концентрації.

Облаштування та вдосконалення безпекових просторів у закладах освіти Дніпра продовжується. Профільні служби разом із адміністраціями шкіл та дитячих садочків готують укриття до стабільного і комфортного використання протягом осінньо-зимового періоду.

Особливу увагу приділяють справності каналізації, опалення та вентиляції, а також наявності альтернативних джерел електроенергії.

Загалом в умовах воєнного стану в Дніпрі найпростіші укриття облаштовані у 253 закладах.

Серед них:

  • 124 школи;
  • 107 дитячих садочків;
  • 11 закладів культури;
  • 8 професійно-технічних закладів;
  • 2 заклади спорту;
  • 1 інклюзивно-ресурсний центр.
У Дніпрі посилюють безпеку в школах і дитсадках: укриття обладнують для навчання та відпочинку дітей

Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі посилюють безпеку в школах і дитсадках: укриття обладнують для навчання та відпочинку дітей

Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі посилюють безпеку в школах і дитсадках: укриття обладнують для навчання та відпочинку дітей

Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі посилюють безпеку в школах і дитсадках: укриття обладнують для навчання та відпочинку дітей

Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі посилюють безпеку в школах і дитсадках: укриття обладнують для навчання та відпочинку дітей

Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі посилюють безпеку в школах і дитсадках: укриття обладнують для навчання та відпочинку дітей

Джерело: Дніпровська міська рада

Схожі теми
УкраїнаДніпрошколадитячий садокУкриттяБорис ФілатовБорис Філатов
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись