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У Дніпрі пластуни відкрили новий рік: ярмарок, нагородження та активності від 7-го корпусу ДШВ та 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read4 хв
icon 37
У Дніпрі пластуни відкрили новий рік: ярмарок, нагородження та активності від 7-го корпусу ДШВ та 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади
Пластовий рух розвивається у Дніпрі вже понад 29 років
Джерело: Дніпровська міська рада

На Успенській площі у Дніпрі відкрили новий пластовий рік. Традиційна зустріч після літніх таборів об’єднала пластунів, які підбили підсумки попереднього року, відзначили досягнення дітей і молоді та визначили плани на наступний.

Упродовж дня на площі працювали різні локації. Пластуни організували благодійний ярмарок, де продавали власні вироби, випічку, пластове печиво та атрибутику, а також проводили майстер-класи. Частину зібраних коштів спрямують на розвиток організації у Дніпрі, решту – на потреби українських військових.

У Дніпрі пластуни відкрили новий рік: ярмарок, нагородження та активності від 7-го корпусу ДШВ та 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади

У Дніпрі відкрили новий пластовий рік

Джерело: Дніпровська міська рада

Для відвідувачів також підготували демонстраційні та навчально-практичні активності за участю 7-го корпусу десантно-штурмових військ і 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади. Зокрема, охочі могли ознайомитися із симулятором керування БпЛА та наземними роботизованими комплексами.

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Завершила програму урочиста збірка пластунів. Під час неї дітей і молодь відзначили за активну роботу протягом року та таборового літа, вручили нагороди й подяки. Також відбулися іменування на вищий ступінь і переходи учасників до наступних вікових груп.

У Дніпрі пластуни відкрили новий рік: ярмарок, нагородження та активності від 7-го корпусу ДШВ та 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади

Упродовж дня на площі працювали різні локації

Джерело: Дніпровська міська рада

Заступник міського голови Дніпра Андрій Денисенко зазначив, що відкриття пластового року вже стало доброю традицією для міста. "Пласт" виховує дітей і молодь у дусі патріотизму, любові до України та поваги до її історії й цінностей. Він також наголосив на важливості благодійного ярмарку, адже пластуни власноруч зробленими виробами підтримали українських захисників.

У Дніпрі пластуни відкрили новий рік: ярмарок, нагородження та активності від 7-го корпусу ДШВ та 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади

Заступник міського голови Дніпра Андрій Денисенко

Джерело: Дніпровська міська рада

Пластовий рух розвивається у Дніпрі вже понад 29 років. Він об’єднує дітей, молодь і дорослих та базується на принципі "навчання через дію". Учасники мандрують, проходять табори й вишколи, займаються командною роботою, вивчають історію та традиції України, а також розвивають лідерські й практичні навички.

Керівниця гуртка "Пласт Дніпро" міського Палацу дітей та молоді Ольга Подгорнова розповіла, що відкриття пластового року є своєрідним підсумком літнього таборування та попереднього етапу навчання дітей. За її словами, учасники мають власну програму, за якою поступово зростають, а під час відкриття року підбивають підсумки, відзначають досягнення та проводять іменування. Після цього для пластунів розпочинається новий етап із проєктами, ініціативами та міськими заходами.

У Дніпрі пластуни відкрили новий рік: ярмарок, нагородження та активності від 7-го корпусу ДШВ та 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади

Пластуни організували благодійний ярмарок

Джерело: Дніпровська міська рада

Подгорнова додала, що важливою частиною діяльності "Пласту" є співпраця з партнерами, які поділяють спільні цінності й наголосила, що виховання дітей насамперед є справою сім’ї, тоді як організація допомагає родинам у цьому. Серед основних напрямів вона назвала патріотичне виховання, вивчення історії, культури й традицій України та всебічний розвиток дітей.

Своїми враженнями від участі у "Пласті" поділилися й самі діти. 10-річний Марк Головчик, пластун-новак "Станиці Дніпро", розповів, що брав участь у різних заходах, зокрема роздавав Вифлеємський вогонь, ходив на коляду, брав участь у гаївках та відвідував екскурсії. Хлопець зазначив, що йому подобається подорожувати та дізнаватися історію міста. Цього літа він також побував у таборі на Івано-Франківщині.

У Дніпрі пластуни відкрили новий рік: ярмарок, нагородження та активності від 7-го корпусу ДШВ та 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади

Завершила програму урочиста збірка пластунів

Джерело: Дніпровська міська рада

11-річна Кіра Мороз уже тричі була у пластових таборах, а цього року перейшла з новацтва до юнацтва. Дівчина розповіла, що в "Пласті" можна займатися різними активностями – від походів до майстерок, а також знаходити нових друзів. Перехід до юнацтва, за її словами, дає відчуття більшої відповідальності та дорослості.

Нині у Дніпрі пластовий рух представлений громадською організацією "Станиця Дніпро". Пластуни беруть участь не лише в освітніх і виховних заходах, а й у волонтерських, соціальних та екологічних ініціативах, а також допомагають Силам оборони України.

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