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У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
3
У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження
Роботи тривають у парку "Зелений Гай". Джерело: Дніпровська міська рада

У парках Дніпра ще милують око зелені насадження та квітники, однак комунальники вже готують їх до холодів. Зокрема, роботи тривають у парку "Зелений Гай", де прибирають опале листя, доглядають за рослинами та готують їх до морозів.

Фахівці підживлюють і обробляють насадження, а також поливають молоді дерева. Це допомагає зміцнити кореневу систему та підготувати рослини до зимових умов.

Як розповіла заступниця директора з благоустрою КП "Міська інфраструктура" Дніпровської міськради Любов Чадіна, для підживлення використовують мінеральні добрива, які насичують рослини необхідними мікроелементами. Також насадження обробляють сумішами з антистресовими препаратами, біологічними фунгіцидами та інсектицидами. Це допомагає запобігти грибковим захворюванням, розвитку яких сприяють підвищена вологість і нещодавні опади.

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Окрім догляду за рослинами, комунальники консервують автоматичні системи поливу, щоб захистити їх від пошкоджень під час морозів. Також очищають водовідвідні лотки від листя та сміття, перевіряють вуличне освітлення й готують спецтехніку та інвентар для прибирання снігу.

Наступним етапом стане встановлення спеціальних сіток для захисту живих огорож і топіарних форм. Як зазначила Любов Чадіна, це допоможе вберегти рослини від пошкоджень під час сильних снігопадів і зберегти їхній зовнішній вигляд.

Попри підготовку до зими, парк "Зелений Гай" продовжує радувати відвідувачів квітниками. Місцева мешканка Наталія, яка щодня гуляє тут із подругою, розповіла, що вже кілька років милується красою парку. Особливо їй подобаються клумби з бегоніями та хризантемами, біля яких жінки періодично фотографуються.

За словами Наталії, вони щоразу дивуються, як фахівцям вдається створювати таку красу майже в центрі міста.

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

У Дніпрі готують парки до зими: комунальники захищають зелені насадження

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