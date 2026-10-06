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У Дніпрі 630 захисників отримали безкоштовну стоматологічну допомогу від початку року

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read4 хв
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У Дніпрі 630 захисників отримали безкоштовну стоматологічну допомогу від початку року
У 2026 році підтримка військових продовжується. Джерело: Дніпровська міська рада

Уже десять років у Дніпрі діє муніципальна програма безкоштовного стоматологічного лікування та протезування для військових. За цей час допомогу в її межах отримали майже 2 тисячі захисників, близько 1,5 тисячі з них потребували протезування.

Загалом військовим встановили понад 2,5 тисячі зубних імплантатів. Із 2016 року на реалізацію програми місто спрямувало понад 40 млн грн.

У Дніпрі 630 захисників отримали безкоштовну стоматологічну допомогу від початку року

Безкоштовне стоматологічне лікування та протезування для військових. Джерело: Дніпровська міська рада

У 2026 році підтримка військових продовжується. За дев’ять місяців у межах міської програми "Здоров’я населення м. Дніпра" стоматологічне лікування отримали 314 учасників бойових дій. На це спрямували понад 2,3 млн грн. Ще 316 військовим надали послуги із зубопротезування на суму понад 3,1 млн грн.

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У Дніпрі 630 захисників отримали безкоштовну стоматологічну допомогу від початку року

Безкоштовне стоматологічне лікування та протезування для військових. Джерело: Дніпровська міська рада

За цей же період у межах програми встановили 482 імплантати для 144 учасників бойових дій. Допомогу із протезування також отримали 53 представники інших пільгових категорій.

Паралельно міська стоматологічна поліклініка працює за програмами Національної служби здоров’я України. За дев’ять місяців 2026 року за відповідними пакетами тут пролікували 2 129 учасників бойових дій на суму понад 7,8 млн грн. Ще 541 військовому надали послуги із зубопротезування на понад 8,2 млн грн.

Таким чином, загалом за міською програмою та програмою НСЗУ за цей період стоматологічне лікування отримали 2 443 учасники бойових дій, а протезування – 857.

Завідувачка відділення № 1 міської стоматологічної поліклініки Тамара розповіла, що військовим доступний повний спектр стоматологічної допомоги. Пацієнт звертається до реєстратури з необхідними документами, після чого проходить огляд і отримує індивідуальний маршрут лікування – терапевтичний, хірургічний або ортопедичний. Допомогу надають як за державною, так і за міською програмами.

Серед пацієнтів поліклініки – військовослужбовець Володимир Гаврилов. До війська він приєднався 7 березня 2022 року. Вперше чоловік звернувся до поліклініки у 2024 році. Після цього він пройшов необхідне лікування, встановлення імплантатів і підготовку до протезування.

Володимир зазначив, що міська програма є дуже важливою для військових, адже їм не потрібно витрачати час на пошук медичного закладу. За його словами, у поліклініці можна отримати необхідне лікування, протезування та хірургічне втручання. Він також відзначив сучасні умови, ставлення медиків та те, що всі послуги для нього є безкоштовними.

Лікарка-стоматологиня та медична директорка міської стоматологічної поліклініки Олена Вікторівна пояснила, що у Володимира була відсутня значна кількість зубів, тому перед протезуванням йому знадобилася імплантація. Пацієнту встановили чотири імплантати та підготували інші зуби до встановлення коронок. Нині він перебуває на завершальному етапі лікування. Увесь комплекс допомоги чоловік отримує безкоштовно в межах програми.

У Дніпрі 630 захисників отримали безкоштовну стоматологічну допомогу від початку року

Безкоштовне стоматологічне лікування та протезування для військових. Джерело: Дніпровська міська рада

Отримати стоматологічну допомогу за міською програмою можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та інші пільгові категорії, зокрема донори й члени сімей загиблих. Обов’язковою умовою для отримання допомоги за міською програмою є реєстрація у Дніпрі.

Для звернення необхідно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, а також відповідне посвідчення або довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України.

Програма охоплює підготовку до протезування, лікування та видалення зубів, встановлення імплантатів і зубопротезування.

У Дніпрі 630 захисників отримали безкоштовну стоматологічну допомогу від початку року

Безкоштовне стоматологічне лікування та протезування для військових. Джерело: Дніпровська міська рада

Окрему увагу в міській стоматологічній поліклініці приділяють доступності. Для людей, які повернулися з фронту з порушеннями опорно-рухового апарату, у закладі облаштували автоматизований підйомник на вході, пандус, спеціальний кабінет для прийому людей з інвалідністю, портативний рентген із візіографом, доступну реєстратуру та санітарну кімнату.

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