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У Дніпрі 55 ветеранів із родинами завершили вітрильний сезон на ялах

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read3 хв
icon 354
У Дніпрі 55 ветеранів із родинами завершили вітрильний сезон на ялах
Захід організували в яхт-клубі "Січ" у межах спортивного проєкту "Сила. Воля. Перемога". Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі відбувся реабілітаційний захід "Міць Дніпра", учасниками якого стали 55 ветеранів разом із близькими. Головною подією зустрічі стало закриття вітрильного сезону.

Захід організували в яхт-клубі "Січ" у межах спортивного проєкту "Сила. Воля. Перемога". Для ветеранів та їхніх родин підготували виходи на воду з досвідченими капітанами, відпочинок на свіжому повітрі, спілкування та концертну програму. Такі зустрічі допомагають захисникам проводити час із рідними, спілкуватися з побратимами й повертатися до активного цивільного життя.

У Дніпрі 55 ветеранів із родинами завершили вітрильний сезон на ялах

У Дніпрі 55 ветеранів із родинами завершили вітрильний сезон на ялах. Джерело: Дніпровська міська рада

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Заступник міського голови Андрій Денисенко від імені міської влади та Бориса Філатова подякував Федерації вітрильного спорту Дніпропетровської області, зокрема Артему Хмельникову, та яхт-клубу "Січ" на чолі з президентом В’ячеславом Дідиком за системну підтримку ветеранів.

За його словами, завдяки цій співпраці захисники можуть разом із родинами відпочивати на Дніпрі, дихати свіжим повітрям і отримувати позитивні емоції. Він наголосив, що час із сім’єю є одним із важливих способів психологічного відновлення, а відгуки ветеранів про такі заходи залишаються надзвичайно позитивними. Окремо Андрій Денисенко відзначив капітанів, які долучаються до ініціативи на власних яхтах і присвячують свій вільний час підтримці захисників.

У Дніпрі 55 ветеранів із родинами завершили вітрильний сезон на ялах

У Дніпрі 55 ветеранів із родинами завершили вітрильний сезон на ялах. Джерело: Дніпровська міська рада

Для проведення заходу Федерація вітрильного спорту Дніпропетровської області надала 12 яхт. У супроводі капітанів і шкіперів ветерани могли не лише відпочити, а й ближче познайомитися з вітрильним спортом та відчути себе учасниками справжньої регати.

Голова Федерації вітрильного спорту Дніпропетровської області Артем Хмельников розповів, що подібні заходи в Дніпрі проводять не вперше. За його словами, допомога в реабілітації ветеранів є невід’ємною частиною роботи федерації протягом сезону. Спільно з управлінням ветеранської політики та яхт-клубом "Січ" організатори створюють можливості для відновлення захисників і захисниць через спорт. Він також зазначив, що ветерани не лише відпочивають, а й виявляють бажання створювати власні спортивні команди, тож їх чекатимуть і в наступному сезоні.

У Дніпрі 55 ветеранів із родинами завершили вітрильний сезон на ялах

У Дніпрі 55 ветеранів із родинами завершили вітрильний сезон на ялах. Джерело: Дніпровська міська рада

Директор департаменту ветеранської політики Дніпровської міської ради Антон Малий повідомив, що "Міць Дніпра" стала фінальною регатою сезону 2026 року. Програма тривала майже цілий день і передбачала відпочинок із родинами, перебування на природі та концертні виступи.

Він також розповів, що після завершення літнього сезону спортивні заходи поступово переміщуватимуться до закритих приміщень. Ветерани активно долучаються до ініціатив департаменту, тому планують продовжувати заняття й турніри з шахів, нардів, настільного тенісу та волейболу. Особливу популярність здобув пляжний волейбол, тож через велику кількість охочих організатори планують перенести заняття на криті майданчики, аби ветерани могли підтримувати фізичну форму й надалі займатися спортом.

Музичну програму заходу доповнили виступи оркестру 93-ї бригади та гурту підлітків школи мистецтв "Віват король". Вони виконували патріотичні пісні.

До зустрічі також долучилася родина Лічманенків, яка регулярно бере участь в ініціативах департаменту ветеранської політики.

У Дніпрі 55 ветеранів із родинами завершили вітрильний сезон на ялах

У Дніпрі 55 ветеранів із родинами завершили вітрильний сезон на ялах. Джерело: Дніпровська міська рада

Іван Лічманенко розповів, що його родина активно відвідує такі заходи та вдячна організаторам за турботу, увагу й підтримку ветеранів. За його словами, подібні зустрічі допомагають відновлюватися та повертатися до активного цивільного життя. Цього разу родина вперше вирушила на яхті. Іван додав, що через обстріли та наслідки війни не завжди є можливість кудись виходити й спілкуватися, тому такі заходи дають змогу зустріти друзів і побратимів, провести час із рідними та трохи відволіктися.

У Дніпрі 55 ветеранів із родинами завершили вітрильний сезон на ялах

У Дніпрі 55 ветеранів із родинами завершили вітрильний сезон на ялах. Джерело: Дніпровська міська рада

"Міць Дніпра" стала ще однією можливістю для ветеранів та їхніх близьких провести час разом, відчути підтримку громади й долучитися до активного дозвілля. Спільні спортивні ініціативи міста, ветеранської спільноти та громадських організацій триватимуть і в осінньо-зимовий період.

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