Цьогорічний початок опалювального сезону став безпрецедентно складним для комунальників Дніпра. Якщо торік підприємство працювало переважно в умовах погодинних графіків відключень електроенергії, то цього сезону ситуація значно ускладнилася. Лише протягом кількох останніх днів місто пережило три масштабні блекаути. Крім того, через складну ситуацію в енергосистемі регулярно застосовують як погодинні, так і спеціальні графіки відключень світла.

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Усе це суттєво ускладнювало первинні пуски котелень. Через знеструмлення вже запущені об’єкти неодноразово зупинялися. Після відновлення електропостачання фахівцям доводилося повторно запускати обладнання та стабілізувати роботу системи.

Попри такі умови КП "Теплоенерго" завершило первинні пуски всіх 372 котелень. Вони забезпечують теплом житлові будинки та об’єкти соціальної сфери Дніпра.

Директор комунального підприємства "Теплонерго" Андрій Клименко повідомив, що комунальники завершили запуск усіх об’єктів. Тепер разом з обслуговуючими організаціями вони працюють над усуненням локальних проблем, які можуть виникати безпосередньо в будинках. Зокрема, співпрацюють із КП "Жилсервіс-5". Усі служби продовжують працювати в посиленому режимі.

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Водночас на підприємстві продовжують посилювати енергетичну стійкість об’єктів теплопостачання. Для цього встановлюють генераторні установки, які дають змогу підтримувати роботу обладнання під час відсутності централізованого електропостачання.

Один із таких об’єктів нещодавно обладнали генератором потужністю 650 кВт. Майстер теплової дільниці № 1 Артем Кордін розповів, що котельня опалює шість житлових будинків і два освітні заклади. Також для установки облаштували захист від атмосферних опадів і можливих актів вандалізму. Оснащення котелень резервними джерелами живлення триває і продовжуватиметься протягом усього опалювального сезону.

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Разом із тим на підприємстві наголошують, що генератори мають обмежений технічний ресурс, потребують регулярного обслуговування та значних запасів пального. Тому використовувати їх необхідно раціонально.

Задіювати установки під час кожного відключення світла недоцільно як з технічного, так і з економічного погляду. Важливо зберегти ресурс обладнання та пальне на випадок сильних морозів і тривалих знеструмлень.

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Наразі пріоритетом є об’єкти, які забезпечують підвищення тиску холодної води. Від їхньої роботи залежить водопостачання мешканців, зокрема верхніх поверхів житлових будинків.

Попри завершення первинних пусків, комунальники продовжують стежити за роботою системи теплопостачання, реагувати на аварійні ситуації та разом з обслуговуючими організаціями усувати локальні несправності.

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Андрій Клименко також подякував мешканцям, які підтримують працівників підприємства та відзначають їхню роботу. Він зазначив, що для комунальників важливо бачити, що їхні зусилля помічають і цінують.

У разі аварій на внутрішньобудинкових мережах опалення мешканцям потрібно звертатися до організації, яка обслуговує будинок. Якщо будинок перебуває в управлінні ОСББ – безпосередньо до його правління.

При виникненні аварійних ситуацій на зовнішніх мережах теплопостачання необхідно звертатися до цілодобової аварійної служби КП "Теплоенерго" за телефоном: 067 103 48 35.