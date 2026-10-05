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Сім казанів українського борщу: у Дніпрі влаштували традиційне родинне свято

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read3 хв
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Сім казанів українського борщу: у Дніпрі влаштували традиційне родинне свято
Український борщ є частиною культурної спадщини. Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі провели традиційне родинне свято "День борщу", яке Міський палац дітей та молоді започаткував ще у 2018 році. Цьогоріч просто неба зварили сім казанів борщу – загалом близько 200 літрів. До свята долучилися вихованці, педагоги, батьки та гості Палацу.

Під час заходу готували різні види українського борщу – пісний, полтавський, зеленийта різні види червоного борщу. Гостей також частували карпатським трав’яним чаєм зі зборів, які вихованці Палацу привозять із конкурсів та фестивалів.

Сім казанів українського борщу: у Дніпрі влаштували традиційне родинне свято

Сім казанів українського борщу. Джерело: Дніпровська міська рада

Завідувачка зразковим центром української культури "Поле калинове" Яна Бандур розповіла, що свято щороку об’єднує понад 60 творчих колективів Міського палацу дітей та молоді. Якщо спочатку готували лише три види борщу, то нині їхня кількість зросла до семи. За її словами, традиційним частуванням став і карпатський трав’яний чай, для якого діти збирають трави під час поїздок на конкурси та фестивалі.

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Сім казанів українського борщу: у Дніпрі влаштували традиційне родинне свято

Відбулася концертна програма за участю творчих колективів Міського палацу дітей та молоді. Джерело: Дніпровська міська рада

Сім казанів українського борщу: у Дніпрі влаштували традиційне родинне свято

Відбулася концертна програма за участю творчих колективів Міського палацу дітей та молоді. Джерело: Дніпровська міська рада

Окрім частування, для гостей підготували тематичні фотозони та ярмарок, конкурси й інтерактиви для дітей і дорослих. Також відбулася концертна програма за участю творчих колективів Міського палацу дітей та молоді.

Директорка Міського палацу дітей та молоді Альона Шульга зазначила, що "День борщу" проводять уже дев’ятий рік поспіль. За її словами, на водно-спортивній базі під відкритим небом педагоги, вихованці, батьки та мешканці міста разом готують українські страви, спілкуються та беруть участь у святкових активностях. Вона додала, що організатори прагнуть створити для гостей теплу родинну атмосферу.

Сім казанів українського борщу: у Дніпрі влаштували традиційне родинне свято

Сім казанів українського борщу. Джерело: Дніпровська міська рада

Український борщ є не лише традиційною стравою, а й частиною культурної спадщини. У 2022 році культуру приготування українського борщу включили до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Сім казанів українського борщу: у Дніпрі влаштували традиційне родинне свято

Сім казанів українського борщу. Джерело: Дніпровська міська рада

Сім казанів українського борщу: у Дніпрі влаштували традиційне родинне свято

Сім казанів українського борщу. Джерело: Дніпровська міська рада

Начальниця відділу позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту молодіжної політики, української національної та громадянської ідентичності Дніпровської міської ради Яна Руденко наголосила, що традиція приготування борщу є частиною української ідентичності, яку важливо передавати з покоління в покоління.

За її словами, Міський палац дітей та молоді робить внесок у збереження цієї нематеріальної спадщини, залучаючи дітей та представників різних поколінь до приготування, вивчення та популяризації української кухні.

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