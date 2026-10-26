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Понад 500 молодих лідерів у Дніпрі: місто вперше провело масштабний Всеукраїнський молодіжний форум

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read4 хв
379
Понад 500 молодих лідерів у Дніпрі: місто вперше провело масштабний Всеукраїнський молодіжний форум
Всеукраїнський молодіжний форум. Джерело: Дніпровська міська рада

Дніпро вперше в історії прийняв масштабний Всеукраїнський молодіжний форум, який став підсумком здобуття містом звання "Молодіжна столиця України 2026". Захід об’єднав понад 500 активних молодих лідерів із 14 регіонів країни. До обговорення майбутнього молодіжної політики долучилися представники громадського сектору, великого бізнесу, державної та місцевої влади. Почесним гостем форуму став міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Понад 500 молодих лідерів у Дніпрі: місто вперше провело масштабний Всеукраїнський молодіжний форум

Дніпро вперше в історії прийняв масштабний Всеукраїнський молодіжний форум. Джерело: Дніпровська міська рада

Міністр наголосив, що майбутнє України залежить від того, чи бачитиме молодь перспективи для життя та розвитку у власній країні. Щоб молоді люди залишалися в Україні, необхідно створювати для них реальні можливості та забезпечувати вплив на розвиток міст і держави. Водночас важливими залишаються економічна підтримка й допомога Силам оборони України. Однак без молоді як найціннішої частини людського капіталу ці зусилля не матимуть сталого результату. Саме якісна молодіжна політика є основою економічного та культурного розвитку країни.

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Понад 500 молодих лідерів у Дніпрі: місто вперше провело масштабний Всеукраїнський молодіжний форум

Почесним гостем форуму став міністр молоді та спорту України Матвій Бідний. Джерело: Дніпровська міська рада

Програма форуму включала панельні дискусії за участю представників влади, бізнесу, громадського сектору, військовослужбовців і ветеранів, а також TED-виступи про інноваційні ідеї, що змінюють країну. Учасники могли обмінятися досвідом, налагодити нові контакти та започаткувати спільні всеукраїнські проєкти. Також вони почули слова підтримки від відомих українців і міжнародних партнерів у відеопривітаннях.

Понад 500 молодих лідерів у Дніпрі: місто вперше провело масштабний Всеукраїнський молодіжний форум

Дніпро вперше в історії прийняв масштабний Всеукраїнський молодіжний форум. Джерело: Дніпровська міська рада

Захід мав на меті продемонструвати потенціал молодого покоління, посилити співпрацю між регіонами та відкрити нові можливості для розвитку молодіжних ініціатив у Дніпрі й по всій Україні.

Заступниця керівника молодіжної мережі "Хвиля" Еліна Косолапова розповіла, що для її команди організація такого масштабного всеукраїнського заходу стала першим досвідом. Вона зазначила, що команда пишається результатом, а особливо цінним було побачити прагнення молоді дізнаватися про досвід інших регіонів, визначати перспективні напрями розвитку та шукати способи масштабування власних ідей. На її думку, саме у відкритій і невимушеній атмосфері виникає справжня синергія.

Окремо Еліна Косолапова наголосила, що організатори прагнули показати молоді, зокрема тим, хто спочатку сумнівався через безпекові ризики чи інші упередження, що Дніпро відкрите для співпраці. У місті молодь може безпосередньо взаємодіяти з бізнесом, громадським сектором і владою, а перспективні ініціативи – втілювати без зайвих перешкод. Головне, за її словами, – зробити перший крок.

Однією з ключових локацій форуму стала "Алея можливостей" – інтерактивний майданчик, де понад 40 громадських організацій, молодіжних ініціатив та інституцій презентували свої проєкти, освітні програми й практичні напрацювання для всебічного розвитку молоді.

Своїм досвідом поділилася 13-річна дніпрянка Софія Гільгенберг, яка займається скаутингом із шести років. Дівчина бере активну участь у всебічному розвитку дітей через ігри та навчання навичок виживання на природі.

На форум Софія приїхала, щоб розповісти про власний досвід, поспілкуватися з однодумцями та знайти нові знайомства. Вона також висловила гордість за те, що Дніпро отримало звання Молодіжної столиці України. Дівчина бере участь у міських проєктах, зокрема діяльності скаутського об’єднання "Скаути Дніпра" та громадської організації "Молодіжний Медіацентр Дніпра", допомагає організовувати заходи й відчуває власний внесок у розвиток міста. На її переконання, Дніпро заслуговує на це звання, а масштабний форум став найкращим підтвердженням.

До Дніпра також приїхали представники провідних державних установ із Києва, щоб презентувати державні можливості для молоді та на власні очі побачити масштаб заходу.

Провідний фахівець відділу розвитку молодіжних центрів державної установи "Всеукраїнський молодіжний центр" Віталій Бодня розповів, що вже вдруге відвідує Дніпропетровщину, але саме місто Дніпро відкрив для себе вперше. Він поділився захопленням містом і його мешканцями та наголосив, що звання Молодіжної столиці України цілком заслужене. За його словами, заявка Дніпра на конкурс була найсильнішою та об’єктивно достойною перемоги. Масштаб форуму, високий рівень організації, кількість учасників і взаємодія громадських та державних установ підтверджують, що місто повністю відповідає цьому почесному статусу.

Понад 500 молодих лідерів у Дніпрі: місто вперше провело масштабний Всеукраїнський молодіжний форум

Дніпро вперше в історії прийняв масштабний Всеукраїнський молодіжний форум. Джерело: Дніпровська міська рада

Форум покликаний посилити взаємодію між молодіжними ініціативами, громадським сектором, бізнесом і владою та відкрити нові можливості для реалізації проєктів у Дніпрі й інших регіонах України. Його головна мета – показати потенціал молодого покоління та довести, що дніпровська молодь є рушійною силою суспільних змін, бере активну участь у розвитку спроможних громад і відіграватиме важливу роль у майбутньому відновленні та розвитку держави.

Виконувач обов’язків директора департаменту молодіжної політики, української національної та громадянської ідентичності Дніпровської міської ради Сергій Луденський зазначив, що форум став першим етапом масштабних змін. Наразі місто розпочинає велике опитування, яке допоможе визначити актуальні проблеми молоді. Навесні наступного року, під час підсумкового форуму, планують представити результати дослідження та сформувати Стратегію молоді Дніпра до 2037 року.

Цей документ розрахований на десять років і визначатиме основні напрями розвитку молодіжної політики та розподілу ресурсів. Крім того, місто продовжить розширювати мережу молодіжних центрів, щоб кожен охочий мав простір для реалізації власних ідей.

Понад 500 молодих лідерів у Дніпрі: місто вперше провело масштабний Всеукраїнський молодіжний форум

Дніпро вперше в історії прийняв масштабний Всеукраїнський молодіжний форум. Джерело: Дніпровська міська рада

Дніпро також планує ділитися досвідом з іншими містами, які претендуватимуть на звання Молодіжної столиці України. Для цього підготують методичні матеріали, у яких детально опишуть реалізовані проєкти, досягнення та виклики, з якими зіткнулися організатори.

На завершення форуму організатори та почесні гості залишили свої підписи на прапорі Дніпра. Цей жест став символом єдності, віри в потенціал молодого покоління та підтримки молодіжних ініціатив на загальнодержавному рівні.

Форум продемонстрував, що навіть у надскладних умовах Дніпро здатне створювати масштабні можливості для розвитку молодіжного руху, об’єднувати активну молодь з усієї країни та сприяти появі нових ініціатив, важливих для майбутнього України.

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