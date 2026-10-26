Пів тонни медвантажу для лікарень Дніпра та співпраця: Філатов розповів подробиці побратимства з американським Гранд-Рапідсом

Американське місто Гранд-Рапідс, розташоване у штаті Мічиган, яке стало офіційним містом-побратимом Дніпра, готове всебічно підтримувати українське місто.

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Наразі до лікарень Дніпра прямує 500 кілограмів медичних матеріалів від американських партнерів. Міський голова Борис Філатов подякував закордонним друзям і компанії FedEx, яка погодилася фактично безкоштовно доставити допомогу до міста. Водночас він наголосив, що це лише початок співпраці.

Угоду про побратимство Дніпра та Гранд-Рапідса підписали в міській ратуші польського Любліна, який також є партнером Дніпра. Після офіційної церемонії представники міст провели кілька стратегічних сесій, під час яких визначили основні напрями подальшої взаємодії.

Наразі сторони домовилися про співпрацю за п’ятьма напрямами. Зокрема, Гранд-Рапідс, відомий у США та світі своїм медичним кластером Medical Mile із передовими лікарнями та підприємствами з виробництва медичного обладнання, продовжить допомагати лікарням Дніпра з устаткуванням.

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У сфері освіти планують організувати додаткові заняття з англійської мови для вчителів і школярів, а також забезпечити навчальні заклади різним комп’ютерним обладнанням. Після завершення війни американські партнери також розглядають можливість фінансування ремонтів шкіл.

Крім того, за словами Бориса Філатова, Гранд-Рапідс готовий долучитися до повоєнного відновлення Дніпра, направляючи до міста укомплектовані бригади фахівців.

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Ще одним напрямом співпраці стане підтримка підприємницьких ініціатив. Очікується, що компанії зі штату Мічиган зможуть започатковувати бізнес у Дніпрі та створювати нові робочі місця.

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Натомість американські партнери хочуть перейняти досвід Дніпра, який місто здобуло, виживаючи та працюючи в умовах війни. Філатов зазначив, що такого досвіду в українського міста, на жаль, більш ніж достатньо.

Також Гранд-Рапідс пообіцяв представляти інтереси Дніпра на рівні федерального уряду США та налагоджувати взаємодію з впливовими американськими конгресменами. Міський голова наголосив, що ця співпраця ще раз демонструє важливість народної дипломатії та її можливості для підтримки українських міст.