Пів тонни медвантажу для лікарень Дніпра та співпраця: Філатов розповів подробиці побратимства з американським Гранд-Рапідсом

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Вісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з ДолговимВісім тижнів випробувань: три дати до кінця року, які можуть змінити перебіг війни. Інтерв’ю з ДолговимОзвучено тариф на світло в Україні з 1 листопадаУкраїнцям назвали тариф на світло з 1 листопада 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*год"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧС"Не розумію, що сталося": зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧСУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимУ мережі знайшли забутий хіт Мурата Насирова українською мовою: Сумська поділилася спогадами про зірку, смерть якого повʼязують з ПутінимВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоВажить понад 2,5 кг: у Польщі знайшли величезний білий гриб. ФотоЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьЧому реактивні дрони почали долітати до Рівненщини, Волині, Львівщини: у Повітряних силах дали відповідьІлюстрація: подвір'я житлового будинку під час відключень електроенергії в Україні в грудні 2025 рокуУкраїною ширяться відключення світла: посилені графіки діють у Києві та 11 областяхІлюстрація - два чоловіка похилого віку зі смартфонамиПенсіонерам в Україні пропонують спецтариф на мобільний зв’язок: яка ціна і умовиП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняП’ять знаків зодіаку побачать зміни у своїх стосунках і фінансовому становищі після 26 жовтняПутін вимагатиме скоротити присутність НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України: The Telegraph розкрив план КремляПутін вимагатиме скоротити присутність НАТО до кордонів 1997 року на переговорах щодо України: The Telegraph розкрив план Кремля

Пів тонни медвантажу для лікарень Дніпра та співпраця: Філатов розповів подробиці побратимства з американським Гранд-Рапідсом

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
57
Пів тонни медвантажу для лікарень Дніпра та співпраця: Філатов розповів подробиці побратимства з американським Гранд-Рапідсом
До лікарень Дніпра прямує 500 кілограмів медичних матеріалів від американських партнерів. Джерело: Дніпровська міська рада

Американське місто Гранд-Рапідс, розташоване у штаті Мічиган, яке стало офіційним містом-побратимом Дніпра, готове всебічно підтримувати українське місто.

Наразі до лікарень Дніпра прямує 500 кілограмів медичних матеріалів від американських партнерів. Міський голова Борис Філатов подякував закордонним друзям і компанії FedEx, яка погодилася фактично безкоштовно доставити допомогу до міста. Водночас він наголосив, що це лише початок співпраці.

Пів тонни медвантажу для лікарень Дніпра та співпраця: Філатов розповів подробиці побратимства з американським Гранд-Рапідсом

До лікарень Дніпра прямує 500 кілограмів медичних матеріалів від американських партнерів. Джерело: Дніпровська міська рада

Пів тонни медвантажу для лікарень Дніпра та співпраця: Філатов розповів подробиці побратимства з американським Гранд-Рапідсом

Американське місто Гранд-Рапідс, розташоване у штаті Мічиган, яке стало офіційним містом-побратимом Дніпра. Джерело: Дніпровська міська рада

Читайте також
Марія ШевчукМарія Шевчук
379
Понад 500 молодих лідерів у Дніпрі: місто вперше провело масштабний Всеукраїнський молодіжний форум
379
Понад 500 молодих лідерів у Дніпрі: місто вперше провело масштабний Всеукраїнський молодіжний форум
Марія ШевчукМарія Шевчук
146
Вінки, вишиванки та майстер-класи: у Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці
146
Вінки, вишиванки та майстер-класи: у Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці
Марія ШевчукМарія Шевчук
9,2 т.
Комфорт узимку та економія тепла: у Дніпрі триває модернізація житла
9,2 т.
Комфорт узимку та економія тепла: у Дніпрі триває модернізація житла

Угоду про побратимство Дніпра та Гранд-Рапідса підписали в міській ратуші польського Любліна, який також є партнером Дніпра. Після офіційної церемонії представники міст провели кілька стратегічних сесій, під час яких визначили основні напрями подальшої взаємодії.

Наразі сторони домовилися про співпрацю за п’ятьма напрямами. Зокрема, Гранд-Рапідс, відомий у США та світі своїм медичним кластером Medical Mile із передовими лікарнями та підприємствами з виробництва медичного обладнання, продовжить допомагати лікарням Дніпра з устаткуванням.

Пів тонни медвантажу для лікарень Дніпра та співпраця: Філатов розповів подробиці побратимства з американським Гранд-Рапідсом

Наразі сторони домовилися про співпрацю за п’ятьма напрямами. Джерело: Дніпровська міська рада

У сфері освіти планують організувати додаткові заняття з англійської мови для вчителів і школярів, а також забезпечити навчальні заклади різним комп’ютерним обладнанням. Після завершення війни американські партнери також розглядають можливість фінансування ремонтів шкіл.

Крім того, за словами Бориса Філатова, Гранд-Рапідс готовий долучитися до повоєнного відновлення Дніпра, направляючи до міста укомплектовані бригади фахівців.

Ще одним напрямом співпраці стане підтримка підприємницьких ініціатив. Очікується, що компанії зі штату Мічиган зможуть започатковувати бізнес у Дніпрі та створювати нові робочі місця.

Пів тонни медвантажу для лікарень Дніпра та співпраця: Філатов розповів подробиці побратимства з американським Гранд-Рапідсом

Ще одним напрямом співпраці стане підтримка підприємницьких ініціатив. Джерело: Дніпровська міська рада

Пів тонни медвантажу для лікарень Дніпра та співпраця: Філатов розповів подробиці побратимства з американським Гранд-Рапідсом

Американські партнери хочуть перейняти досвід Дніпра. Джерело: Дніпровська міська рада

Натомість американські партнери хочуть перейняти досвід Дніпра, який місто здобуло, виживаючи та працюючи в умовах війни. Філатов зазначив, що такого досвіду в українського міста, на жаль, більш ніж достатньо.

Також Гранд-Рапідс пообіцяв представляти інтереси Дніпра на рівні федерального уряду США та налагоджувати взаємодію з впливовими американськими конгресменами. Міський голова наголосив, що ця співпраця ще раз демонструє важливість народної дипломатії та її можливості для підтримки українських міст.

Схожі теми
Відносини партнерівДніпровантажні перевезеннямедицинаСШАБорис ФілатовБорис Філатов
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!