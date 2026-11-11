Новий етап цифрової трансформації: у Дніпрі запустили єдину картку мешканця ДніпроID

Дніпро переходить до нового етапу цифрової трансформації. У місті впроваджують ДніпроID – єдиний цифровий ідентифікатор мешканця, який стане основою для об’єднання документів, підтверджених статусів, міських послуг і пільг. Сформувати власний ДніпроID у застосунку "єДніпро" можна вже сьогодні.

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28 жовтня міські депутати затвердили Положення про функціонування ДніпроID. Документ визначає правові та організаційні засади розвитку системи, яка змінить підхід до взаємодії мешканців із міськими сервісами.

Головна відмінність ДніпроID – не просто зберігання цифрових документів, а можливість використовувати підтверджені статуси людини для отримання відповідних послуг і пільг.

"Сьогодні людина часто змушена щоразу підтверджувати одні й ті самі дані, щоб скористатися різними послугами. Ми хочемо змінити цей принцип. Місто не має питати двічі те, що вже підтверджено офіційно. ДніпроID – це перехід до системи, у якій цифровий статус мешканця стане ключем до міських можливостей", – підкреслив директор КП "Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста "єДніпро" Дніпровської міської ради Артем Трапезніков.

У перспективі після підтвердження відповідної інформації через державні реєстри підключені міські сервіси зможуть автоматично враховувати статус мешканця та визначати доступні йому можливості.

Масштаб цього рішення є значним. У Дніпрі обліковується понад 206 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а майже 54 тисячі студентів здобувають вищу освіту. Це лише дві категорії населення, для яких цифрове підтвердження статусу може суттєво спростити доступ до послуг.

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Затверджене Положення передбачає можливість відображення даних із реєстру територіальної громади, студентського квитка, пенсійного посвідчення, посвідчення водія, статусу ветерана війни та внутрішньо переміщеної особи. Нові можливості впроваджуватимуть поетапно.

"Ми не хочемо створювати десятки окремих застосунків для різних категорій мешканців. Наша мета – єдина система, у якій сервіси працюють разом. Один застосунок, одна цифрова ідентифікація та більше можливостей для людей", — зазначив Артем Трапезніков.

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Дніпро вже має практичний досвід реалізації таких рішень. Місто першим в Україні запровадило цифровий учнівський квиток, яким, за оприлюдненими даними, користуються понад 90 тисяч школярів. Тепер цей досвід масштабують на інші категорії мешканців.

Сьогодні застосунок "єДніпро" налічує 280 783 користувачі. Це цифрова платформа, яка вже об’єднує міські сервіси та продовжує розширювати свої можливості.

Цифровий ідентифікатор уже доступний у застосунку "єДніпро". Для його формування потрібно відкрити розділ "Документи", натиснути "Додати документ", обрати документ, який посвідчує особу, та пройти процедуру підтвердження даних через "Дію".

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Після успішного підтвердження ДніпроID відображатиметься безпосередньо в застосунку.

Користування цифровим ідентифікатором є безкоштовним. Захист персональних даних забезпечується в межах інформаційної інфраструктури "єДніпро", яка має атестат відповідності вимогам технічного захисту інформації.

"Наша мета – щоб у Дніпрі людині потрібно було якомога менше зайвих дій для отримання необхідної послуги", – додав Артем Трапезніков.

Мешканців Дніпра закликають уже зараз перейти до розділу "Документи" в застосунку "єДніпро" та сформувати власний ДніпроID.

Якщо під час оформлення виникнуть труднощі, мешканці можуть звернутися за консультацією на Єдину гарячу лінію міста за номером 1530 або до Центру надання адміністративних послуг.

Завантажити застосунок "єДніпро": App Store, Google Play.