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Лікарні Дніпра продовжують працювати під час відключень світла

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read1 хв
320
Лікарні Дніпра продовжують працювати під час відключень світла
Генератори лікарня отримала на початку повномасштабного вторгнення. Джерело: Дніпровська міська рада

Попри відключення електроенергії внаслідок ворожих обстрілів, міські лікарні Дніпра продовжують працювати у штатному режимі та надавати медичну допомогу в повному обсязі. Тут проводять необхідні операції, працюють реанімаційні відділення, а пацієнти отримують невідкладну допомогу.

Загалом у міських медичних закладах Дніпра є близько 200 генераторів потужністю від 2 до 500 кВт. Із них 118 встановлені в центрах первинної медичної допомоги, ще 81 – у міських лікарнях.

Після зникнення електроенергії генератори автоматично вмикаються протягом 10–15 секунд і забезпечують безперебійну роботу медичного закладу.

Лікарні Дніпра продовжують працювати під час відключень світла

Лікарні Дніпра продовжують працювати під час відключень світла. Джерело: Дніпровська міська рада

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Головний інженер Антон пояснив, що потужні генератори забезпечують електроенергією всі необхідні приміщення лікарні, зокрема операційні, реанімаційні відділення та звичайні палати, а також медичне обладнання для надання невідкладної допомоги.

За його словами, медична апаратура має й додаткові джерела живлення. Під час операцій обладнання працює від власних акумуляторів, а апарати штучної вентиляції легень мають окремий запас живлення.

Лікарні Дніпра продовжують працювати під час відключень світла

Лікарні Дніпра продовжують працювати під час відключень світла. Джерело: Дніпровська міська рада

Один із генераторів, який забезпечує роботу корпусу лікарні, має потужність 416 кВт. Його паливний бак вміщує 1160 літрів, чого вистачає приблизно на добу безперервної роботи.

Поруч є резервні ємності з пальним, а також укладений договір на його оперативне підвезення. Завдяки цьому генератор може працювати до 14 днів поспіль, розповів Антон.

Лікарні Дніпра продовжують працювати під час відключень світла

Лікарні Дніпра продовжують працювати під час відключень світла. Джерело: Дніпровська міська рада

Лікарні Дніпра продовжують працювати під час відключень світла

Лікарні Дніпра продовжують працювати під час відключень світла. Джерело: Дніпровська міська рада

Обладнання проходить технічне обслуговування відповідно до встановленого регламенту. Після 250 мотогодин роботи, що становить приблизно 10 днів безперервної роботи, генератор обслуговують. Цей процес триває до години. У цей час обладнання операційних і реанімаційних відділень працює від власних акумуляторів.

Генератори лікарня отримала на початку повномасштабного вторгнення. Відтоді вони працюють в автоматичному режимі.

Лікарні Дніпра продовжують працювати під час відключень світла

Лікарні Дніпра продовжують працювати під час відключень світла. Джерело: Дніпровська міська рада

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ДніпроЛікарнягенератор
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