Ліфти, підйомники та навігація: як у Дніпрі зробили ЦНАП доступнішим

У Дніпрі продовжують створювати та розвивати безбар’єрний простір, щоб кожен мешканець міг зручно й безперешкодно отримувати необхідні послуги. Зокрема, міські установи облаштовують з урахуванням потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Один із таких просторів – "Прозорий офіс" на проспекті Слобожанському, 8, де працює відділ ЦНАП "Я – Ветеран".

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До центру звернувся ветеран Володимир Якушкін, щоб внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформацію про квартиру, придбану до 2011 року. Чоловік записався на прийом, надав необхідні документи та отримав допомогу фахівців.

Володимир Якушкін зазначив, що його добре прийняли, видали талон і призначили час прийому. За його словами, документи переглянули та прийняли без жодних перешкод, а рівень професіоналізму працівників він оцінив високо.

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Через захворювання колінного суглоба під час візиту ветеран пересувався на милицях. Він наголосив, що для нього важлива доступність установи, адже має труднощі з пересуванням. У "Прозорому офісі" створені належні умови, які дають змогу безперешкодно дістатися до потрібного приміщення. Наразі чоловік очікує на рішення щодо свого питання.

Директор департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Андрій Пономарьов перевірив наявність і стан обладнання, яке забезпечує доступність установи для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення.

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За його словами, вхід до будівлі обладнаний пандусом, є тактильні стрічки та навігаційні таблички. Для пересування між поверхами встановлені ліфти й спеціальні підйомники для людей, які користуються кріслами колісними. Біля будівлі також передбачені безоплатні паркомісця для людей з інвалідністю та водіїв, які їх перевозять.

У приміщенні облаштовані тактильні й візуальні елементи навігації. Для людей із порушеннями слуху доступні інформаційні термінали, екрани та засоби комунікації, зокрема сервіс перекладу жестовою мовою.

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Заступниця начальника відділу – адміністратор ЦНАП "Я – Ветеран" Юлія Лєднєва розповіла, що під час облаштування приміщення врахували потреби відвідувачів з інвалідністю. На шляхах руху немає зайвих перешкод, а інформаційні покажчики допомагають самостійно знайти потрібний кабінет.

Розвиток безбар’єрного простору в міських установах дає змогу людям із різними потребами комфортніше отримувати адміністративні послуги. Доступність передбачає не лише наявність пандусів і ліфтів, а й можливість самостійно потрапити до установи, зорієнтуватися в приміщенні та отримати необхідну допомогу.