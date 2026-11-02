Кубок України з кіокушин карате: понад 450 спортсменів змагалися за перемогу у Дніпрі

Дніпро прийняв Кубок України та Всеукраїнські змагання з кіокушин карате. У турнірі взяли участь понад 450 спортсменів із 10 областей України – діти віком від 6 років та старші. Проведення змагань такого масштабу вкотре підтверджує статус Дніпра як одного з провідних спортивних центрів країни, здатного забезпечувати високий організаційний і безпековий рівень навіть у складних умовах.

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Заступник директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради – начальник управління спорту Олександр Осипов зазначив, що попри постійні повітряні тривоги та складні обставини, Дніпро продовжує розвивати спорт. Він подякував Збройним силам України за можливість проводити змагання, тренуватися та готуватися до них. Також відзначив високий рівень організації турніру Федерацією кіокушин карате міста Дніпра та Українською федерацією на чолі із Зауром Мамедовим.

Організатори наголошують, що такі заходи мають особливе значення під час війни. Вони не лише допомагають підтримувати безперервність спортивного процесу, а й дають дітям та молоді можливість психологічно розвантажитися, загартувати характер, відволіктися від війни та знайти сили для подальшого розвитку.

Однією з переможниць змагань стала 17-річна Уляна Павлова. Дівчина здобула золото у категорії "новачки", продемонструвавши витримку та прагнення до перемоги. Кіокушин карате вона займається близько півтора року.

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Уляна розповіла, що прийти на тренування їй запропонував друг. Побачивши, як він займається, дівчина зацікавилася карате та вирішила спробувати сама. Перемозі вона дуже зраділа, хоча змагання виявилися складними не лише фізично, а й морально. За її словами, під час бою доводиться долати хвилювання та контролювати сильні емоції, але результат вартий докладених зусиль.

Головні історії дня

Цьогорічні змагання мають особливе значення, адже вже за місяць відбудеться Кубок Європи. Саме за результатами поєдинків у Дніпрі сформують збірну України, яка представлятиме країну на міжнародному турнірі.

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Голова відокремленого підрозділу Громадської організації "Федерація кіокушин карате України" у Дніпрі та головний суддя змагань Заур Мамедов зазначив, що проведення турніру стало результатом спільної роботи спортсменів, тренерів і батьків. Він також подякував учасникам та їхнім родинам за те, що вони приїхали до Дніпра, попри складну ситуацію. За його словами, організатори визначають найсильніших каратистів країни та сподіваються, що українська збірна гідно виступить на Кубку Європи й увійде до трійки лідерів загальнокомандного заліку або навіть здобуде перше місце.

Переможці змагань отлимали кубки, медалі та цінні подарунки. Після турніру спортсмени продовжать тренування, щоб у складі національної збірної представляти Україну на європейських татамі.