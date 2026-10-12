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Kids Athletics October Fest: сотні дітей у Дніпрі взяли участь у фестивалі легкої атлетики

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
icon 4,6 т.
Kids Athletics October Fest: сотні дітей у Дніпрі взяли участь у фестивалі легкої атлетики
Kids Athletics October Fest. Джерело: Дніпровська міська рада

11 жовтня на стадіоні "Олімпійські резерви" у Дніпрі відбувся спортивний фестиваль Kids Athletics OCTOBER FEST. До нього долучилися понад 200 дітей різного віку, зокрема малеча, для якої ці старти стали першими. До активностей також приєдналися батьки.

Програма фестивалю об’єднала забіги, естафети та командні випробування. Діти долали смуги перешкод, стрибали, метали спортивні снаряди та змагалися у вправах "Квадрат спритності", "Зигзаг", метанні "Вортексу" й гонці "Супер-перегони".

Kids Athletics October Fest: сотні дітей у Дніпрі взяли участь у фестивалі легкої атлетики

Kids Athletics October Fest. Джерело: Дніпровська міська рада

Окрему увагу приділили інклюзивному спорту: до програми включили забіги для дітей з інвалідністю. Учасники випробовували свої сили в різних дисциплінах, а переможці отримали нагороди та подарунки від організаторів і спонсорів.

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Українська легкоатлетка, майстер спорту України міжнародного класу Оксана Ботурчук зазначила, що фестиваль проводять уже четвертий раз, другий рік поспіль. За її словами, для дітей молодшого віку бракує легкоатлетичних змагань, адже зазвичай такі старти доступні учасникам від 10 років.

Kids Athletics October Fest: сотні дітей у Дніпрі взяли участь у фестивалі легкої атлетики

Kids Athletics October Fest. Джерело: Дніпровська міська рада

Вона також наголосила на важливості підтримки дитячого спорту з боку бізнесу. Юним спортсменам Оксана Ботурчук побажала насамперед отримувати задоволення від занять, адже спорт допомагає розвивати важливі якості, вчить взаємодіяти з іншими та створює дружню атмосферу. Водночас вона зауважила, що перемога не завжди є головним результатом змагань.

Заступник директора департаменту – начальник управління спорту Олександр Осипов розповів, що фестиваль організували спільно з громадською організацією Kids Athletics. За його словами, такі заходи дають змогу показати дітям, що легкою атлетикою можна займатися змалечку. Цього разу у фестивалі брали участь навіть діти віком три-чотири роки, які вперше долали спортивні дистанції.

Kids Athletics October Fest: сотні дітей у Дніпрі взяли участь у фестивалі легкої атлетики

Kids Athletics October Fest. Джерело: Дніпровська міська рада

Він додав, що цьогоріч до активностей приєдналися майже 30 батьків. Вони також спробували свої сили у випробуваннях і власним прикладом підтримали дітей.

До фестивалю долучилася й Анастасія Ремінь – майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики, чемпіонка Європи та тренерка клубу Kids Fitness. Вона розповіла, що її донька займається легкою атлетикою з чотирьох років, а клуб привів на захід майже 80 учасників.

За словами Анастасії Ремінь, важливо залучати дітей до легкої атлетики в ранньому віці, адже згодом вони можуть обрати інший вид спорту. Вона також підкреслила актуальність розвитку дитячого спорту та відзначила масштаб фестивалю для такої вікової категорії.

Kids Athletics October Fest: сотні дітей у Дніпрі взяли участь у фестивалі легкої атлетики

Kids Athletics October Fest. Джерело: Дніпровська міська рада

Kids Athletics OCTOBER FEST має на меті популяризувати легку атлетику серед дітей, заохочувати їх до регулярної фізичної активності та допомагати робити перші кроки у спорті. Такі заходи дають юним учасникам можливість випробувати свої сили, навчитися працювати в команді та підтримувати одне одного.

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