У Дніпрі за завданням мера Філатова продовжують створювати безбар’єрне середовище, щоб діти й дорослі мали рівний доступ до освіти, культури та психологічної підтримки. Однією з перших інклюзивні класи ще 10 років тому почала впроваджувати Дніпровська гімназія № 143. Нині тут навчаються 1006 учнів, серед яких 32 дитини з особливими освітніми потребами. Для них відкрили 16 інклюзивних класів.

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У гімназії облаштували ресурсну кімнату, медіатеку, інклюзивну вбиральню та рельєфні лінії для дітей із порушеннями зору. Також з учнями працюють асистенти вчителів, психолог і дефектолог.

директорка Дніпровської гімназії № 143 Наталія Лукіна розповіла, що головна мета гімназії – створити умови, у яких кожна дитина почуватиметься комфортно й захищено та матиме можливість розвивати свої здібності. Для кожного учня формують команду супроводу за участі батьків і розробляють індивідуальний план розвитку.

Окремо в закладі займаються профорієнтацією випускників у межах проєктів DECIDE та "Знайти". Гімназія співпрацює з ліцеєм № 97 і професійно-технічними закладами, де вже створюють групи для таких дітей. Крім того, адаптовані програми та допомогу асистентів отримують обдаровані учні й діти-переселенці, які мають освітні втрати.

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Особливу увагу приділяють соціалізації дітей і створенню безпечних умов під час повітряних тривог. Для учнів із розладами аутичного спектра або дефіциту уваги та гіперактивності, яким складно перебувати в галасливому середовищі, в укритті облаштували окрему тиху кімнату. Там є конструктор, фарби та матеріали для ліплення.

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практична психологиня Дніпровської гімназії № 143 Вікторія Лихошерстна пояснила, що педагоги не намагаються привести всіх дітей до однакового результату, а натомість спираються на сильні сторони кожного учня. Це допомагає дітям відчувати власні успіхи та легше адаптуватися в колективі. Для цього проводять корекційно-розвиткові заняття, групові ігри для соціалізації та залучають батьків до спільної роботи.

Загалом у Дніпрі інклюзивне навчання організоване у 122 школах – це 880 класів, де навчаються 1443 учні. Також воно доступне у восьми дитсадках, де працюють 15 груп для 33 малюків.

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У 69 закладах освіти облаштовані ресурсні кімнати, у 37 – медіатеки, у 44 – спеціальні вбиральні. Ще у 51 закладі встановили підйомники, а також є шість сходоходів.

Головна спеціалістка управління загальної середньої освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Марина Ратушна зазначила, що розвиток безбар’єрності в освіті залишається одним із головних напрямків роботи міста. За її словами, кількість дітей, які потребують інклюзивного навчання, зростає, тому місто регулярно вивчає їхні потреби та продовжує розширювати доступний простір у школах.

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Інклюзивні рішення впроваджують і в культурних закладах Дніпра. Зокрема, Музей історії Дніпра став одним із найдоступніших музеїв України. Тут облаштували пандуси, інклюзивну вбиральню, тактильні зони в кожній залі та аудіогід простою мовою.

Крім того, у музеї вперше в Україні видали книгу з історії Дніпра та підготували екскурсію експозицією шрифтом Брайля з тифлозображеннями.

Директорка музею Олександра Бірюкова повідомила, що заклад продовжує розширювати можливості для відвідувачів. Наразі там завершують масштабний проєкт зі створення тактильної карти Дніпра з проєкцією та аудіосупроводом. Також підготували нові тифлозображення та надрукували на 3D-принтері фрагменти козацьких кахлів, щоб зробити історію козацького походження міста доступнішою для всіх відвідувачів.

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Безбар’єрні рішення впроваджують і в інших закладах культури. Зокрема, це відбувається завдяки спільній грантовій програмі міської ради та Українського культурного фонду "Дніпро: стійкість та культурна гравітація".

У Центральній міській бібліотеці модернізували ліфт, облаштували тактильну плитку та придбали книги шрифтом Брайля. Театр "Віримо!" адаптував три вистави для людей із порушеннями слуху. Також роботи зі створення безбар’єрного простору тривають у філії "Шинник" закладу культури "Арттериторія".

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Заступник директора департаменту – начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов наголосив, що доступність культурних закладів передбачає не лише фізичну безбар’єрність, а й можливість отримувати інформацію в зручному форматі для людей з інвалідністю. Мета міської влади – зробити культурне життя доступним для якомога більшої кількості дніпрян.

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Роботу зі створення безбар’єрного середовища в закладах освіти та культури проводять у межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, а також міської програми розвитку освіти й культури Дніпра.

Таким чином, у місті поступово формують єдиний доступний простір – від навчальних класів та укриттів до музеїв і театрів. Дніпро продовжуватиме адаптувати комунальні заклади та впроваджувати нові інклюзивні рішення, щоб кожен мешканець мав рівні можливості для розвитку й відчував підтримку.