Філатов про затримання ймовірного вбивці Юрія Федька: його вбили спецслужби Росії, сьогодні СБУ знайшла винного

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві свого багаторічного друга, колишнього посадовця міськради Юрія Федька. За словами Філатова, розслідування тривало півтора року, а слідство зібрало докази причетності російських спецслужб до злочину.

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Філатов зізнався, що під час розслідування сам опинився серед тих, чиї зв’язки та мотиви ретельно перевіряли правоохоронці. Він також розповів про особисті переживання через загибель друга та подякував співробітникам СБУ за роботу над справою.

"Ми сиділи в тихому кабінеті та перебирали версії.

Ми – це я та співробітники СБУ.

І у мене, людини, котра за свої неповні 55 років пройшла чи не всі кола пекла, було розуміння того, що і я також один з основних підозрюваних.

…

Бо коли стається замовне вбивство, то відпрацьовують всі можливі версії: борги, коханки, "битовуха", конфлікти на роботі.

Доволі часто я розмірковую про те, що через свою поінформованість я довго вдивляюся в безодню. А безодня за це вдивляється в мене у відповідь.

Це сказав не я. А Ніцше. У своїй книзі "По той бік добра і зла".

…

Співробітники СБУ дуже ретельно і "під олівець" розглядали все можливе: від підрядників Лівобережної адміністрації до моїх із ним звʼязків.

Із ним. Із Юрою Федьком.

…

"Начальником Лівого берега" Фактично моїм заступником. Особистим другом. Куратором районів. Людиною, з якою я навчався в університеті і товаришував понад 30 років. Безсрібником, який жив у звичайній багатоповерхівці та їздив на 14-річному "Санта-Фе".

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…

Півтора року тому його підірвали разом із Анжелою, його дружиною, біля підʼїзду.

Анжела вижила.

Юрі відірвало ноги і він стік кров’ю, поки рятувальники вирізали його з машини ще живого…

…

Сьогодні СБУ знайшла вбивцю. Я не розповідатиму подробиць. Краще за мене це зроблять журналісти.

О 15-й буде відкритий суд над убивцею.

…

Я не розповідатиму подробиць, бо моє й без того розбите серце рветься на шматки.

Проте, як завжди, мене не зрадила моя інтуїція.

Вірніше, моя звіряча чуйка.

Півтора року тому я сказав СБУшникам: "Хлопці, не займайтеся х@йнею. Його вбили не підрядники, кредитори чи побутові конфлікти. Його вбили спецслужби росіі.

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Бо я, мої підлеглі, весь Дніпро, який плюнув у пику "руской вєснє" ще у 2014 році, для них все це – ціль.

І вони діставатимуть нас у будь-який спосіб: від замовних убивств до сфабрикованих кримінальних справ та дискредитації у пресі".

…

Моя звіряча чуйка мене ніколи не зраджує.

Ані тоді, ані сьогодні.

Слідство має всі докази, що Юру вбила росія.

Той-таки Ніцше казав, що не можна перемогти чудовисько, не ставши ним.

Поступово я ловлю себе на думці, що повільно, але невідворотно стаю чудовиськом…

…

Я хочу сказати слова подяки Олександру Покладу за особистий контроль цієї справи. А також усьому особовому складу Дніпровського управління СБУ за півтора року роботи, тисячі відпрацьованих контактів та безсонні ночі.

Хлопці, зізнаюся, іноді я втрачав надію.

Але вам вдалося.

Честь та низький уклін", – написав Борис Філатов.