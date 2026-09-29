Дніпро продовжує розвивати соціальні послуги, підтримувати ВПО та людей поважного віку

У Дніпрі продовжують розвивати систему соціальної допомоги для людей поважного віку, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, а також мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Значну частину такої роботи виконує Дніпровський міський територіальний центр соціального обслуговування.

Відео дня

Нині послугами установи користуються майже 10 тисяч людей. Серед них – понад 1,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Як розповіла заступниця директора – начальниця відділу комунальної установи Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування у Шевченківському районі Вікторія Ажаєва, центр надає різні види допомоги – від обслуговування людей удома та забезпечення гарячим харчуванням до денного догляду, соціальної адаптації та натуральної допомоги.

Одним з основних напрямів є соціальне обслуговування за місцем проживання. Ним охоплені понад 5 тисяч мешканців Дніпра. Соціальні працівники допомагають підопічним купувати продукти та медикаменти, готувати їжу, підтримувати порядок у помешканні та виконувати інші побутові завдання.

Водночас така допомога не обмежується лише побутовими справами. Для багатьох людей соціальний працівник є чи не єдиною людиною, з якою вони регулярно спілкуються. Тому увага, підтримка та можливість залишатися частиною соціального життя також є важливою складовою роботи центру, зазначила Вікторія Ажаєва.

Ще один напрям – забезпечення гарячим харчуванням. Щодня близько 5 тисяч підопічних отримують гарячі обіди.

Понад 1,5 тисячі людей користуються послугами відділень денного перебування. Там вони можуть отримати необхідну соціальну допомогу, пройти оздоровчі процедури, пообідати та поспілкуватися з іншими відвідувачами.

РЕКЛАМА

Соціальна адаптація охоплює ще понад 2 тисячі людей. Для підопічних організовують культурні та соціальні заходи, проводять заняття з трудотерапії, а також створюють можливості для активного відпочинку та спілкування.

Натуральну допомогу отримують понад 8,5 тисячі мешканців. Вона передбачає, зокрема, забезпечення одягом і продуктами, надання побутових послуг та обідів.

Окрему увагу в територіальному центрі приділяють тому, щоб люди з обмеженою мобільністю могли користуватися необхідними засобами реабілітації. У Пункті прокату установи наразі доступні 1148 таких засобів. Від початку 2026 року ними скористалися 319 людей.

Головні історії дня

Для зручного перевезення підопічних також поступово оновлюють автомобільний парк центру. У 2025 році придбали шість транспортних засобів, серед яких – спеціалізований автомобіль для перевезення людей, які користуються кріслами колісними. Упродовж 2026 року транспортними послугами вже скористалася 411 людина.

Важливу роль у щоденній підтримці підопічних відіграють соціальні працівники. Вони допомагають людям, яким через поважний вік або стан здоров’я складно самостійно справлятися з повсякденними справами.

РЕКЛАМА

Соціальна робітниця Дніпровського міського територіального центру соціального обслуговування Катерина Бойко зазначає, що її підопічним часто потрібна допомога з придбанням продуктів і ліків, приготуванням їжі та невеликим прибиранням. Проте не менш важливим для них є людське спілкування. Іноді людині достатньо, щоб соціальна працівниця просто прийшла, поговорила та вислухала її.

Серед підопічних Катерини Бойко – пані Олена. Через стан здоров’я жінка вже близько трьох років не виходить із дому. Тому візити соціальної працівниці стали важливою частиною її повсякденного життя.

РЕКЛАМА

Катерина приносить жінці необхідні продукти, допомагає приготувати їжу, прибрати в оселі та винести сміття. Пані Олена говорить, що цінує не лише практичну допомогу, а й те, що соціальна працівниця регулярно приходить до неї та спілкується. Для жінки це також є важливою підтримкою.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА