Дніпро посилив автобусні маршрути через знеструмлення: на житлові масиви вивели додатковий транспорт

У Дніпрі через відсутність електроенергії тимчасово припинив роботу електротранспорт – метрополітен, трамваї та тролейбуси. Щоб забезпечити перевезення пасажирів, місто посилило автобусне сполучення, зокрема на напрямках, які раніше обслуговував електротранспорт. До роботи на маршрутах також залучили комунальні автобуси, які зазвичай використовують для перевезення школярів.

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"Усі автобусні маршрути працюють у штатному режимі, а на окремих напрямках ми збільшили кількість транспорту. Оскільки школи тимчасово припинили роботу, комунальні автобуси, які використовувалися для підвезення учнів, зараз також задіяні на міських маршрутах. Зокрема, вони забезпечують сполучення з житловими масивами Парус і Перемога замість тролейбусних маршрутів № 2 та № 12", – розповів заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Васючков.

За його словами, трамвайні депо були знеструмлені ще з вечора напередодні, тому вранці трамваї не змогли вийти на маршрути. Тролейбусний рух частково відновлювали після подання напруги на підстанції на лівому березі, однак згодом його знову припинили за рекомендаціями енергопостачальних компаній. Робота метрополітену також тимчасово зупинена. Відновлення руху електротранспорту залежить від поновлення електропостачання.Фахівці управління транспорту від ранку відстежують ситуацію на основних житлових масивах. Залежно від пасажиропотоку вони надають перевізникам вказівки щодо посилення автобусного сполучення.

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"Транспортного колапсу в місті немає. Так, автобуси отримали додаткове навантаження, адже їм доводиться перевозити пасажирів, які зазвичай користуються електротранспортом. Проте, якщо порівнювати із ситуацією у 2022–2023 роках, зараз становище значно краще. Воно залишається складним, але автобусне сполучення працює", – зазначив Іван Васючков.

За інформацією на 12:00, автобуси справлялися з пасажиропотоком, черг на зупинках не спостерігалося. Водночас увечері, під час години пік, навантаження на громадський транспорт може зрости. Місто планує додатково посилити автобусне сполучення на окремих напрямках, зокрема в Краснопіллі, на Парусі, Тополі та Перемозі.

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"Сьогодні на маршрути не вийшло близько 300 одиниць електротранспорту – приблизно 200 трамваїв і майже 100 тролейбусів. Повноцінно замінити таку кількість рухомого складу автобусами неможливо. Тому просимо мешканців із розумінням поставитися до ситуації. Увечері можливе збільшення часу очікування транспорту, адже через перебої з електропостачанням у деяких районах пасажиропотік може розподілятися нерівномірно", – наголосив Іван Васючков.

Місто продовжує стежити за ситуацією та коригувати роботу автобусних маршрутів відповідно до потреб пасажирів. Відновлення руху електротранспорту відбудеться після поновлення електропостачання.