Дніпро посилив автобусні маршрути через знеструмлення: на житлові масиви вивели додатковий транспорт

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Росія розширює блокаду Чорного моря, атакуючи вже у водах країн НАТО: що задумав агресор і чим це загрожуєРосія розширює блокаду Чорного моря, атакуючи вже у водах країн НАТО: що задумав агресор і чим це загрожуєОсінній чек-ап бюджету: скільки коштує підготуватися до зими у 2026 році та як уникнути зайвих витратОсінній чек-ап бюджету: скільки коштує підготуватися до зими у 2026 році та як уникнути зайвих витратРосія ударом по Кременчуку убила матір двох дітей у день народження її чоловіка. ФотоРосія ударом по Кременчуку убила матір двох дітей у день народження її чоловіка. ФотоПівденний міст у КиєвіУ Києві почали будувати додаткові переправи через Дніпро: коли запрацюють першіБанкноти долара США. Ілюстративне фотоСкільки коштуватимуть 100 доларів до 1 листопада: українцям озвучили прогноз по банках і обмінниках"Мрія має стати планом": співачка М’ята зустрілася із учасниками "Блогер Кемпу""Мрія має стати планом": співачка М’ята зустрілася із учасниками "Блогер Кемпу"Легенда Голлівуду Ерік Робертс показав дружину-красуню з українським корінням і видав істину про війну, яку не всі розуміютьЛегенда Голлівуду Ерік Робертс показав дружину-красуню з українським корінням і видав істину про війну, яку не всі розуміють"Все дуже складно": Каллас розкрила тактику Кремля і пояснила, на що сподівається Путін у війні з Україною. Відео"Все дуже складно": Каллас розкрила тактику Кремля і пояснила, на що сподівається Путін у війні з Україною. ВідеоТрьом знакам зодіаку нарешті пощастить із фінансами після "чорної" смугиТрьом знакам зодіаку нарешті пощастить із фінансами після "чорної" смугиУ лавах ЗСУ викрили викрили російського "крота", який для конспірації змінив 77 телефонних номерів. ФотоУ лавах ЗСУ викрили викрили російського "крота", який для конспірації змінив 77 телефонних номерів. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Дніпро посилив автобусні маршрути через знеструмлення: на житлові масиви вивели додатковий транспорт

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
140
Дніпро посилив автобусні маршрути через знеструмлення: на житлові масиви вивели додатковий транспорт
Місто продовжує стежити за ситуацією та коригувати роботу автобусних маршрутів. Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі через відсутність електроенергії тимчасово припинив роботу електротранспорт – метрополітен, трамваї та тролейбуси. Щоб забезпечити перевезення пасажирів, місто посилило автобусне сполучення, зокрема на напрямках, які раніше обслуговував електротранспорт. До роботи на маршрутах також залучили комунальні автобуси, які зазвичай використовують для перевезення школярів.

"Усі автобусні маршрути працюють у штатному режимі, а на окремих напрямках ми збільшили кількість транспорту. Оскільки школи тимчасово припинили роботу, комунальні автобуси, які використовувалися для підвезення учнів, зараз також задіяні на міських маршрутах. Зокрема, вони забезпечують сполучення з житловими масивами Парус і Перемога замість тролейбусних маршрутів № 2 та № 12", – розповів заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Васючков.

Читайте також
Марія ШевчукМарія Шевчук
9,5 т.
Ліфти, підйомники та навігація: як у Дніпрі зробили ЦНАП доступнішим
9,5 т.
Ліфти, підйомники та навігація: як у Дніпрі зробили ЦНАП доступнішим
Марія ШевчукМарія Шевчук
9,1 т.
Вінки, вишиванки та майстер-класи: у Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці
9,1 т.
Вінки, вишиванки та майстер-класи: у Дніпрі провели п’яті Дніпровські вечорниці
Марія ШевчукМарія Шевчук
9,1 т.
Понад 500 молодих лідерів у Дніпрі: місто вперше провело масштабний Всеукраїнський молодіжний форум
9,1 т.
Понад 500 молодих лідерів у Дніпрі: місто вперше провело масштабний Всеукраїнський молодіжний форум
Дніпро посилив автобусні маршрути через знеструмлення: на житлові масиви вивели додатковий транспорт

Іван Васючков. Джерело: Дніпровська міська рада

За його словами, трамвайні депо були знеструмлені ще з вечора напередодні, тому вранці трамваї не змогли вийти на маршрути. Тролейбусний рух частково відновлювали після подання напруги на підстанції на лівому березі, однак згодом його знову припинили за рекомендаціями енергопостачальних компаній. Робота метрополітену також тимчасово зупинена. Відновлення руху електротранспорту залежить від поновлення електропостачання.Фахівці управління транспорту від ранку відстежують ситуацію на основних житлових масивах. Залежно від пасажиропотоку вони надають перевізникам вказівки щодо посилення автобусного сполучення.

"Транспортного колапсу в місті немає. Так, автобуси отримали додаткове навантаження, адже їм доводиться перевозити пасажирів, які зазвичай користуються електротранспортом. Проте, якщо порівнювати із ситуацією у 2022–2023 роках, зараз становище значно краще. Воно залишається складним, але автобусне сполучення працює", – зазначив Іван Васючков.

За інформацією на 12:00, автобуси справлялися з пасажиропотоком, черг на зупинках не спостерігалося. Водночас увечері, під час години пік, навантаження на громадський транспорт може зрости. Місто планує додатково посилити автобусне сполучення на окремих напрямках, зокрема в Краснопіллі, на Парусі, Тополі та Перемозі.

Дніпро посилив автобусні маршрути через знеструмлення: на житлові масиви вивели додатковий транспорт

Дніпро посилив автобусні маршрути через знеструмлення. Джерело: Дніпровська міська рада

"Сьогодні на маршрути не вийшло близько 300 одиниць електротранспорту – приблизно 200 трамваїв і майже 100 тролейбусів. Повноцінно замінити таку кількість рухомого складу автобусами неможливо. Тому просимо мешканців із розумінням поставитися до ситуації. Увечері можливе збільшення часу очікування транспорту, адже через перебої з електропостачанням у деяких районах пасажиропотік може розподілятися нерівномірно", – наголосив Іван Васючков.

Місто продовжує стежити за ситуацією та коригувати роботу автобусних маршрутів відповідно до потреб пасажирів. Відновлення руху електротранспорту відбудеться після поновлення електропостачання.

Схожі теми
Дніпротранспортметро
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!