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Дніпро передав 25-й Січеславській бригаді два сучасні трактори

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Time to read2 хв
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Дніпро передав 25-й Січеславській бригаді два сучасні трактори
Для військової частини важлива не лише бойова техніка. Джерело: Дніпровська міська рада

Дніпро продовжує системно підтримувати Сили оборони України. Цього разу 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді передали два нові сучасні трактори. Техніку придбали завдяки спільним зусиллям міської влади, Фонду сприяння 25-й бригаді, меценатів та благодійників.

Заступник міського голови Дніпра Андрій Денисенко зазначив, що співпраця міста із Січеславською бригадою має системний характер. За його словами, Дніпро та 25-ту бригаду об’єднує не лише спільна назва "Січеслав", а й багаторічна взаємодія та підтримка.

Дніпро передав 25-й Січеславській бригаді два сучасні трактори

Дніпро передав 25-й Січеславській бригаді два сучасні трактори. Джерело: Дніпровська міська рада

Він додав, що придбання тракторів стало можливим завдяки спільній роботі міста, Фонду підтримки 25-ї Січеславської бригади, благодійників та меценатів. Андрій Денисенко також подякував військовослужбовцям бригади за захист України, Дніпра та всієї Січеславщини й зазначив, що міська влада й надалі підтримуватиме захисників.

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Окремо він наголосив, що міський голова Борис Філатов також особисто підтримує бригаду – через Фонд сприяння 25-й бригаді перераховує свою заробітну плату на допомогу січеславським десантникам.

Дніпро передав 25-й Січеславській бригаді два сучасні трактори

Дніпро передав 25-й Січеславській бригаді два сучасні трактори. Джерело: Дніпровська міська рада

Засновник благодійного фонду "Фонд сприяння 25 окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді" Віктор Кучинський зазначив, що передача тракторів стала можливою завдяки тісній взаємодії та об’єднанню зусиль міської влади Дніпра, громадськості, меценатів і Фонду. Він також висловив вдячність військовослужбовцям 25-ї бригади за їхню службу.

Командир 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Ілля Петрина подякував Дніпру, міській владі та Фонду сприяння 25-й бригаді за передану техніку.

Дніпро передав 25-й Січеславській бригаді два сучасні трактори

Дніпро передав 25-й Січеславській бригаді два сучасні трактори. Джерело: Дніпровська міська рада

За його словами, для військової частини важлива не лише бойова техніка. Трактори також необхідні для виконання завдань і допомагають зберігати життя військовослужбовців. Він додав, що підтримку Дніпра та його мешканців військові відчувають постійно.

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