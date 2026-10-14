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Дніпро має 95 % техготовності до опалювального сезону. У котельнях модернізують обладнання і встановлюють додаткові генератори та інвертори

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
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Дніпро має 95 % техготовності до опалювального сезону. У котельнях модернізують обладнання і встановлюють додаткові генератори та інвертори
Дніпро готовий до зими на 95%. Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі триває підготовка теплового господарства до опалювального сезону. Наразі технічна готовність міста становить 95%. Цьогоріч оновили ще 14 котлів, встановили майже 50 енергоощадних насосів, а також під’єднали ще кілька десятків додаткових генераторів та інверторів.

"Ця робота продовжується кожного року. Ми всі ці процеси інтенсифікували під час повномасштабної війни. Модернізація нашої опалювальної системи, наших котелень – ми завжди це робили. Подивимося, що буде далі. Але ми готові. І далі продовжуватимемо робити все, що можливо і неможливо у цьому напрямі", – підкреслив мер Дніпра Борис Філатов під час огляду однієї з котелень.

Так у Дніпрі оновлюють не лише великі районні, а й квартальні котельні. На одній із таких у капітально відремонтованому котлі нині ставлять новий пальник. Це дозволить більш ощадливо використовуватиме природний газ.

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Водночас на котельні встановлюють генератор на 148 кВт.

Загалом у різних районах Дніпра замінили також понад 7 км аварійних тепломереж та відновили ще понад 25 км теплоізоляції трубопроводів – щоб зменшити тепловтрати та ризик аварій.

Дніпро має 95 % техготовності до опалювального сезону. У котельнях модернізують обладнання і встановлюють додаткові генератори та інвертори

Дніпро має 95 % техготовності до опалювального сезону. У котельнях модернізують обладнання і встановлюють додаткові генератори та інвертори

Дніпро має 95 % техготовності до опалювального сезону. У котельнях модернізують обладнання і встановлюють додаткові генератори та інвертори

Дніпро має 95 % техготовності до опалювального сезону. У котельнях модернізують обладнання і встановлюють додаткові генератори та інвертори

Дніпро має 95 % техготовності до опалювального сезону. У котельнях модернізують обладнання і встановлюють додаткові генератори та інвертори

Дніпро має 95 % техготовності до опалювального сезону. У котельнях модернізують обладнання і встановлюють додаткові генератори та інвертори

Дніпро має 95 % техготовності до опалювального сезону. У котельнях модернізують обладнання і встановлюють додаткові генератори та інвертори

Дніпро має 95 % техготовності до опалювального сезону. У котельнях модернізують обладнання і встановлюють додаткові генератори та інвертори

Дніпро має 95 % техготовності до опалювального сезону. У котельнях модернізують обладнання і встановлюють додаткові генератори та інвертори

Дніпро має 95 % техготовності до опалювального сезону. У котельнях модернізують обладнання і встановлюють додаткові генератори та інвертори

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