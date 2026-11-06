Акумулятори та оптоволокно: у Дніпрі посилили роботу світлофорів під час блекаутів

Для стабільної роботи транспорту в умовах обмежень електропостачання у Дніпрі посилюють стійкість світлофорної мережі. Обладнання забезпечують резервним живленням, а світлофорні об’єкти підключають до міської оптоволоконної мережі. Завдяки цьому майже 65 % світлофорних об’єктів міста зможуть працювати під час стабілізаційних відключень електроенергії.

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Нині 98 джерел безперебійного живлення забезпечують роботу 150 світлофорних об’єктів. Усе обладнання пройшло технічне обслуговування та готове до зимового періоду. Залежно від навантаження акумулятори можуть підтримувати роботу світлофорів від двох до семи годин. Вони розраховані на температуру від -20 до +55 °C.

"За відсутності електропостачання світлофори працюють від джерел безперебійного живлення – акумуляторів", – розповів провідний інженер-електронник КП "Транспортна інфраструктура міста" Дніпровської міськради Михайло Козирев.

Резервне живлення передбачили і для обладнання, яке з’єднує дорожні контролери з диспетчерською системою.

"Оптоволоконна система, підключена до дорожнього контролера, також отримує живлення від джерела безперебійного живлення. Тому в нас зберігається стабільний зв’язок. Диспетчер бачить стан об’єкта, як він працює і що можна змінити або виправити", – пояснив Михайло Козирев.

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Окремий напрям роботи – розширення міської оптоволоконної мережі. Такий тип з’єднання має високу пропускну здатність, забезпечує швидку передачу даних і менш вразливий до зовнішніх перешкод, ніж бездротовий зв’язок.

"До міської мережі вже підключено 33 світлофорні об’єкти. Роботи тривають. Загалом плануємо підключити 225 об’єктів, насамперед на великих перехрестях міста", – зазначив заступник начальника відділу обробки даних Центру ситуаційного відеоспостереження м.Дніпра Артем Богдан.

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Модернізація має забезпечити надійнішу роботу систем керування рухом і під час тривалих перебоїв з електропостачанням, і за інших складних умов.

"Для нас це важливий крок до надійної роботи міської інфраструктури. В умовах сьогодення важливо, щоб системи управління рухом мали стабільний зв’язок і могли працювати навіть за складних обставин. Поєднання резервного живлення та оптоволоконного зв’язку дозволяє комплексно посилювати стійкість світлофорної інфраструктури Дніпра", – підкреслив Артем Богдан.