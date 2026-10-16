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25 зарядних станцій забезпечуватимуть роботу операторів єдиної гарячої лінії Дніпра

Марія ШевчукМарія Шевчук
Time to read2 хв
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25 зарядних станцій забезпечуватимуть роботу операторів єдиної гарячої лінії Дніпра
КП «єДніпро» отримало 25 зарядних станцій для резервного живлення серверів. Джерело: Дніпровська міська рада

У Дніпрі продовжують готувати міську інфраструктуру до можливих відключень електроенергії, щоб мешканці й надалі могли звертатися до комунальних служб. КП "єДніпро" отримало 25 зарядних станцій для резервного живлення серверів та іншого обладнання, необхідного для роботи Єдиної гарячої лінії міста 1530 і цифрових сервісів.

Завдяки новому обладнанню міська інфраструктура зможе стабільніше працювати під час знеструмлень. Це важливо для своєчасного передавання звернень мешканців до відповідальних служб, зокрема щодо аварій, перебоїв з опаленням і водопостачанням, вивезення сміття та інших комунальних проблем.

25 зарядних станцій забезпечуватимуть роботу операторів єдиної гарячої лінії Дніпра

КП «єДніпро» отримало 25 зарядних станцій для резервного живлення серверів. Джерело: Дніпровська міська рада

Навіть за відсутності електроенергії люди повинні мати можливість повідомити про ситуації, які потребують реагування міських служб. За необхідності оператори гарячої лінії зможуть продовжувати роботу з укриття.

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Директор Центру підтримки населення "Дотик" Дніпровської міської ради Рафаель Кіжнер повідомив, що місто залучає міжнародні благодійні організації та програми технічної допомоги для підтримки безперебійної роботи основних міських служб. Зокрема, йдеться про забезпечення генераторами, пристроями резервного живлення та додатковими обігрівачами.

25 зарядних станцій забезпечуватимуть роботу операторів єдиної гарячої лінії Дніпра

КП «єДніпро» отримало 25 зарядних станцій для резервного живлення серверів. Джерело: Дніпровська міська рада

25 зарядних станцій для КП "єДніпро" передала Програма "Партнерство за сильну Україну" (PFRU). Міжнародна підтримка допомагає комунальним підприємствам та установам підготуватися до перебоїв з електропостачанням та інших викликів, спричинених війною.

Радниця програми "Партнерство за сильну Україну" у Дніпропетровській області Катерина Голега пояснила, що через російські обстріли та прийом внутрішньо переміщених осіб навантаження на міські служби зростає. Саме тому після звернення Дніпровської міської ради програма погодилася надати резервні станції, щоб гаряча лінія могла працювати цілодобово та безперебійно.

25 зарядних станцій забезпечуватимуть роботу операторів єдиної гарячої лінії Дніпра

КП «єДніпро» отримало 25 зарядних станцій для резервного живлення серверів. Джерело: Дніпровська міська рада

Директор КП "єДніпро" Артем Трапезніков зазначив, що отримане обладнання допоможе зміцнити технічну основу цифрових сервісів міста. За його словами, 25 зарядних станцій забезпечуватимуть резервне живлення серверів та обладнання гарячої лінії 1530, а також інших міських цифрових сервісів. Це створить додаткові умови для безперервної роботи операторів, зокрема в укриттях.

25 зарядних станцій забезпечуватимуть роботу операторів єдиної гарячої лінії Дніпра

КП «єДніпро» отримало 25 зарядних станцій для резервного живлення серверів. Джерело: Дніпровська міська рада

Він також наголосив, що головна мета – забезпечити можливість для мешканців повідомляти про проблеми, а для відповідальних служб – вчасно отримувати інформацію та реагувати на звернення. Програму "Партнерство за сильну Україну" фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.

Як повідомити про проблему в Дніпрі

Мешканці можуть звернутися до міських служб двома способами:

  • зателефонувати на Єдину гарячу лінію міста 1530;
  • скористатися мобільним застосунком "єДніпро".

Аварійні звернення опрацьовують протягом доби. Звернення, які потребують офіційної відповіді міської ради, розглядають у строки від 14 до 30 діб.

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