Хто проїде перехрестя останнім? Тест із ПДР

Безпечний проїзд перехресть вимагає від водія уважності та чіткого знання ПДР. Щоби правильно оцінювати ситуацію на дорозі й не створювати небезпеки для інших учасників руху, важливо пам’ятати, хто і за яких умов має перевагу.

Перевірити свої знання пропонує Telegram-канал "За! Правилами". У тесті, який він опублікував, потрібно визначити черговість проїзду перехрестя, на якому зустрілися два трамваї, бензовоз з увімкненим проблисковим маячком і легковий автомобіль. Синій трамвай повертає праворуч, жовтий – ліворуч, легковик також має намір повернути в лівий бік, а вантажівка рухається прямо. Ваше завдання – з’ясувати, хто проїде останнім. І ось які варіанти відповіді має ця задача:

синій трамвай; жовтий трамвай; обидва трамваї; легковий автомобіль; вантажний автомобіль.

Назвіть, хто проїде це перехрестя останнім. Джерело: t.me/zapravilamu

Перехрестя, на якому склалася ця ситуація, не обладнане світлофорами, тому воно є нерегульованим. Водночас на ньому встановлено знаки пріоритету, які визначають порядок руху. Це знаки 2.1 "Дати дорогу" та 2.3 "Головна дорога". Згідно з ними, головною дорогою рухаються синій трамвай, вантажівка та червоний легковий автомобіль.

Жовтий трамвай натомість перебуває на другорядній дорозі, тож перед виїздом на перехрестя його водій повинен пропустити транспортні засоби, які рухаються головною. Звісно, трамваї мають перевагу перед іншими транспортними засобами на перехрестях рівнозначних доріг, але це правило не скасовує вимог знаків пріоритету. Отже, у цій ситуації водій жовтого трамвая не може скористатися загальною перевагою для рейкового транспорту і мусить поступитися іншим учасникам руху.

Таким чином, останнім дане перехрестя проїде жовтий трамвай. Правильний варіант відповіді тут другий.

Раніше OBOZ.UA публікував тест із ПДР, в якому потрібно було визначити, в якому напрямку може продовжити рух трактор.