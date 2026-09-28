Купівля електромобіля з пробігом залишається одним із найвигідніших способів перейти на екологічний транспорт без надмірних фінансових витрат. Сьогодні на вторинному ринку можна знайти безліч цікавих пропозицій, які різняться радіусом ходу, швидкістю заряджання та комплектацією.

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Водночас потенційним власникам важливо враховувати природну деградацію акумуляторних батарей, особливості типів роз'ємів і технічний стан машин. В експертному огляді від CarBuzz зібрали найкращі варіанти вживаних електрокарів за останні 10 років, які вирізняються прийнятною ціною та гарними характеристиками.

Kia Soul EV

Найдешевшим у світі електричного транспорту є квадратний хетчбек Kia Soul EV 2017 року, орієнтовна ціна якого становить $5 000 (близько 207 500 грн). Автомобіль майже повністю копіює зовнішність бензинового аналога, але має застаріле за сучасними мірками оснащення.

Новий акумулятор місткістю 30 кВт-год забезпечував до 150 км ходу, однак з урахуванням зносу реальний запас становить від 80 до 97 км за помірної температури, а в мороз – ще менше. Крім того, машина використовує застарілий порт CHAdeMO, що ускладнює заряджання на публічних станціях. Авто варто розглядати як комфортну заміну міському транспорту для коротких поїздок.

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Nissan Leaf

Перше покоління Nissan Leaf 2017 року можна придбати приблизно за $5 500 (близько 228 250 грн). Ця модель приваблює відсутністю витрат на пальне, проте її 30-кіловатний акумулятор має пасивне повітряне охолодження, що спричиняє деградацію осередків у спекотних умовах.

Через це початковий запас у 172 км сьогодні часто скорочується до 97 км (60 миль). Покупцям слід звертати увагу на панель приладів із 12 поділками місткості батареї – що їх менше, то гірший стан акумулятора. Модель також обладнана портом CHAdeMO, який поступово виходить з ужитку.

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Volkswagen e-Golf

Електрична версія класичного хетчбека e-Golf 2019 року коштує близько $9 000 (373 500 грн). Німецький виробник пішов шляхом адаптації стандартної платформи, завдяки чому машина зберегла відмінну шумоізоляцію, якісні матеріали та збалансовану керованість. Батарея місткістю 35,8 кВт-год забезпечує максимальний запас ходу до 201 км.

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Оскільки охолодження акумулятора пасивне, регулярне швидке заряджання знижуватиме його ресурси. Це чудовий варіант для щоденних поїздок у режимі "дім-робота", але не для далеких подорожей.

Chevrolet Bolt EV

Один із найраціональніших виборів у списку – Chevrolet Bolt EV 2019 року за ціною $10 000 (близько 415 000 грн). Його акумулятор на 60 кВт-год надає реальну можливість долати понад 383 км без остраху розряджання.

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Потужність швидкого заряджання обмежена 50 кВт, що вимагає часу на станціях. Перед купівлею обов'язково перевірте, чи проходив автомобіль кампанію з заміни батареї: якщо так, ви отримаєте вживаний кузов із практично новим акумуляторним блоком.

BMW i3

Незвичайний хетчбек BMW i3 2016 року обійдеться приблизно в $10 500 (близько 435 750 грн). Кузов із карбонового волокна суттєво зменшив вагу машини, забезпечивши чудову керованість і динаміку.

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Інтер'єр виконано з використанням екологічних та вторинних матеріалів. Версія з батареєю на 22 кВт-год забезпечує до 129 км пробігу. Варіанти із бензиновим генератором (REX) дають більший запас ходу, але додають складнощів в обслуговуванні двигуна внутрішнього згоряння.

Fiat 500e

Компактний і стильний Fiat 500e 2018 року оцінюється в середньому у $11 000 (близько 456 500 грн). Маленька батарея місткістю 24 кВт-год обмежує пробіг до 129 км, а підтримки швидких станцій постійного струму немає в принципі.

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Водночас малі габарити та миттєвий крутний момент роблять цей італійський хетчбек ідеальним для маневрування у щільному міському потоці. Задні сидіння дуже тісні для дорослих, тому авто підходить на роль другого транспорту в сім'ї.

Tesla Model 3

Придбати вживану Tesla Model 3 2018 року можна орієнтовно за $13 000 (близько 539 500 грн). Головна перевага цієї моделі – прямий доступ до розгалуженої та надійної мережі зарядок Supercharger.

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Перші партії відрізнялися неідеальними отворами біля кузовних панелей, огріхами фарбування та шумами в салоні. Проте реальний запас ходу навіть з урахуванням зносу становить близько 322 км, а силова установка є однією з найнадійніших.

Hyundai Ioniq Electric

Hyundai Ioniq Electric 2020 року коштує близько $15 000 (близько 622 500 грн). Акумулятор на 38 кВт·год дозволяє долати до 273 км внаслідок обтічної форми кузова та високої енергоефективності.

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Автомобіль споживає обмаль електрики, що мінімізує витрати на домашню зарядку. Батареї цієї марки демонструють хорошу стійкість до зношування. Хоча салон виконано з бюджетного пластику, машина чудово справляється з роллю надійного й ощадливого засобу пересування.

Hyundai Kona Electric

Кросовер Hyundai Kona Electric 2023 року за $16 000 (близько 664 000 грн) є чудовою пропозицією для тих, хто шукає нове авто із залишками заводської гарантії. Батарея місткістю 64 кВт-год пропонує вражальний запас ходу до 415 км.

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Модель оснащена сучасними системами допомоги водієві та комфортним салоном. Максимальна швидкість зарядки становить 75 кВт, чого цілком достатньо для повсякденного використання та поповнення енергії вночі.

2020 Jaguar I-Pace

Преміальний британський електрокросовер Jaguar I-Pace 2020 року випуску пропонується за ціною $17 000 (близько 705 500 грн), хоча першочергово він коштував понад $70 000. Завдяки двомоторній системі повного приводу авто видає 394 к. с. і 700 Нм крутного моменту. Головним обмеженням є повільна за нинішніми мірками швидкість швидкої зарядки у 90 кВт.

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Автомобіль має розкішний салон і відмінну динаміку, однак потенційним власникам варто провести ретельну діагностику перед купівлею через специфічні особливості надійності.

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