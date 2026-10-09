Яким транспортним засобам забороняє рух цей знак? Тест для водіїв

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
армія Росії втратиСили оборони відмінусували ще 1710 окупантів та спалили понад 600 одиниць автотехніки РФ: дані ГенштабуЯкий вигляд має 19-річна "Міс Україна Земля", яка вже скоро позмагається за корону з конкурентками з усього світу. ФотоЯкий вигляд має 19-річна "Міс Україна Земля", яка вже скоро позмагається за корону з конкурентками з усього світу. Фото"Ти маленька, але сильна": що відомо про рятувальника, який дістав з-під завалів дівчинку у Прилуках. Відео"Ти маленька, але сильна": що відомо про рятувальника, який дістав з-під завалів дівчинку у Прилуках. ВідеоДуже піклувався про маму: війна забрала життя Героя зі Світловодська на Полтавщині. ФотоДуже піклувався про маму: війна забрала життя Героя зі Світловодська на Полтавщині. ФотоДелегації України та США обговорять "нові ідеї та пропозиції щодо миру" – медіаДелегації України та США обговорять "нові ідеї та пропозиції щодо миру" – медіаЗа старі 25 копійок заплатять 20 тисячЗа українські 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монета"Стан найвищої готовності": Польща підняла винищувачі через удари РФ по заходу України"Стан найвищої готовності": Польща підняла винищувачі через удари РФ по заходу УкраїниЇї сімʼю називали аристократами: як жила Людмила Янукович до шлюбу з президентом і що за випадок з цеглиною звів їх разомЇї сімʼю називали аристократами: як жила Людмила Янукович до шлюбу з президентом і що за випадок з цеглиною звів їх разомРосія вимагає від Нідерландів видати їй суддів МКС: що відбуваєтьсяРосія вимагає від Нідерландів видати їй суддів МКС: що відбуваєтьсяУ Краматорську Росія вбила 35 людей: у громаді оголосили День жалобиУ Краматорську Росія вбила 35 людей: у громаді оголосили День жалоби

Яким транспортним засобам забороняє рух цей знак? Тест для водіїв

Аліна Мілсент
Аліна Мілсент
Time to read1 хв
icon 666
Яким транспортним засобам забороняє рух цей знак? Тест для водіїв
ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu/1233

Дорожні знаки водії бачать щодня, однак значення деяких із них легко переплутати. Особливо це стосується заборонних знаків, дія яких поширюється не на весь транспорт, а лише на певні його види.

Перевірте, чи добре ви пам’ятаєте Правила дорожнього руху. Подивіться на знак на зображенні та спробуйте обрати правильну відповідь. Яким транспортним засобам заборонено рух?

Яким транспортним засобам забороняє рух цей знак? Тест для водіїв

ПДР тест. Джерело: t.me/zapravilamu/1233

Яким транспортним засобам заборонено рух?

  1. Усім автомобілям і тракторам з причепами.
  2. Вантажним автомобілям і тракторам з причепами будь-якого типу.
  3. Транспортним засобам, які виконують буксирування механічних транспортних засобів.
  4. Відповіді 1 і 3.
  5. Відповіді 2 і 3.
Читайте також
Олена БилімОлена Билім
icon 543
Названі 5 найкращих британських авто в історії
icon 543
Названі 5 найкращих британських авто в історії
Олена БилімОлена Билім
icon 14,6 т.
Який зі знаків дозволяє поворот ліворуч? Тест із ПДР
icon 14,6 т.
Який зі знаків дозволяє поворот ліворуч? Тест із ПДР
Олена БилімОлена Билім
icon 11,2 т.
Механік назвав три авто, які не варто купувати: що з ними не так
icon 11,2 т.
Механік назвав три авто, які не варто купувати: що з ними не так

Що означає цей дорожній знак

На зображенні показано заборонний знак "Рух з причепом заборонено".

Його дія стосується не всіх автомобілів із причепами. Відповідно до Правил дорожнього руху України, знак забороняє рух вантажних автомобілів і тракторів із причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів.

Отже, легковий автомобіль із причепом сам по собі під цю заборону не підпадає, тому перший варіант відповіді неправильний.

Правильна відповідь

5 – відповіді 2 і 3.

Тобто знак забороняє рух вантажних автомобілів і тракторів із причепами будь-якого типу, а також транспортних засобів, які буксирують інший механічний транспортний засіб.

Раніше OBOZ.UA публікував тест із ПДР, в якому потрібно було визначити, чи може водій заїхати під заборонний знак, якщо він їде на роботу.

Схожі теми
ПДРтестиавто
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись