Яким транспортним засобам забороняє рух цей знак? Тест для водіїв

Дорожні знаки водії бачать щодня, однак значення деяких із них легко переплутати. Особливо це стосується заборонних знаків, дія яких поширюється не на весь транспорт, а лише на певні його види.

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Перевірте, чи добре ви пам’ятаєте Правила дорожнього руху. Подивіться на знак на зображенні та спробуйте обрати правильну відповідь. Яким транспортним засобам заборонено рух?

Яким транспортним засобам заборонено рух?

Усім автомобілям і тракторам з причепами. Вантажним автомобілям і тракторам з причепами будь-якого типу. Транспортним засобам, які виконують буксирування механічних транспортних засобів. Відповіді 1 і 3. Відповіді 2 і 3.

Що означає цей дорожній знак

На зображенні показано заборонний знак "Рух з причепом заборонено".

Його дія стосується не всіх автомобілів із причепами. Відповідно до Правил дорожнього руху України, знак забороняє рух вантажних автомобілів і тракторів із причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів.

Отже, легковий автомобіль із причепом сам по собі під цю заборону не підпадає, тому перший варіант відповіді неправильний.

Правильна відповідь

5 – відповіді 2 і 3.

Тобто знак забороняє рух вантажних автомобілів і тракторів із причепами будь-якого типу, а також транспортних засобів, які буксирують інший механічний транспортний засіб.

Раніше OBOZ.UA публікував тест із ПДР, в якому потрібно було визначити, чи може водій заїхати під заборонний знак, якщо він їде на роботу.