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Зірка Дональда закотилася прямо в путінську валізку
Президент США Дональд Трамп.
Джерело: NBC News
Розуміє це Донні чи ні, але його зірка закотилася прямо в путінську валізку.
Навіть якщо її звідти вдасться витягнути, зірка ще довго буде смердіти.
Два довгих роки Трамп морочив світові голову, соромлячись зізнатися у патологічній прихильності до путіна.
Трамп легко й просто міг би розтрощити голову російському фашизму. Але він зрадив Захід, дозволивши жити путіну та його диктатурі.
А вона за цей час зміцніла, знахабніла і стала небезпечною для цивілізації.
Усі ці роки путінізм рихтував слабкі мізки свого населення. Сьогодні у фюрера вірить майже 100 мільйонів.
І це теж, безсумнівно, "заслуга" Трампа, який так довго зволікав зі своїм "камінг-аутом". І не зробив того, що мав зробити як президент США.
Якщо не станеться чудес або непередбачуваних поворотів сюжету, то вихід один: грандіозна, глобальна метушня.
Зовсім не випадково Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО оприлюднив план війни з росією.
Тихим був його голос і похмурий погляд, але не було в ньому азарту й тупої генеральської радості.
Так, безсумнівно, НАТО розтрощить країну людожерів. Питання лише: якою ціною.
А росіяни насолоджуються своїм фюрером, не розуміючи, що його одержимість – запорука їхнього кінця.
"НАТО завдасть ударів по Калінінграду, Білорусі та Санкт-Петербургу в разі нападу Росії, – заявив головнокомандувач НАТО в Європі.
Альянс має намір зупинити російський наступ ще на початковому етапі:
– Далекобійні ракети вражатимуть командні пункти та системи ППО Росії;
– Авіація НАТО завдасть ударів по російських підкріпленнях і військових об’єктах у тилу;
– Тисячі безпілотників і наземних роботів мають стримувати наступ, мінімізуючи людські втрати."
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