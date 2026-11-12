Блог | Жоден із танкерів із російським дизелем не дістався США

Жоден із танкерів із російським дизельним пальним не дістався США, усі три змінили маршрут. Один із них – Agioi Fanendes, із 300 тис. барелів пального, розвернувся приблизно за 640 км від американського узбережжя, повідомляє Bloomberg.

Трамп обіцяв за домовленістю з Путіним імпортувати 1,8 млн тонн російського дизельного пального, розраховуючи, що це призведе до зниження цін на пальне. Однак угода викликала критику в Україні та Європі, а також безпосередньо у США. Тепер усе йде до того, що або угода виявиться фікцією, або її буде реалізовано обхідними шляхами.

Ліцензія OFAC № 135 від 9 жовтня дозволяє передбачені нею операції з російським дизельним пальним, зокрема імпорт до США, до 00:01 за східним літнім часом США 7 квітня 2027 року, але закон Ending Importation of Russian Oil Act 2022 року містить власну заборону та спеціальну процедуру її скасування.

Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл попередила порти й термінали про можливу відповідальність за приймання російського пального, стверджуючи, що ліцензія не скасовує закон Конгресу.

У підсумку виникає невизначеність, що загрожує юридичними та репутаційними ризиками для американських компаній, які матимуть справу з російським дизельним пальним. Охочих ризикувати на догоду Трампу не знайшлося.

Водночас вважати всю домовленість остаточно зірваною передчасно. Вона від початку стосувалася американського та світового ринків, тобто постачання пального на світовий ринок за межами США також ще може відбутися. Однак не факт, що й на світовому ринку знайдуться охочі ризикувати. Хіба що буде знайдено чергову сіру схему обходу обмежень. Або адміністрація Трампа знайде ще одну сторону для своєї угоди.

Розвантаження танкерів із юридично токсичним російським дизельним пальним будь-де за межами російських портів у будь-якому разі матиме цінність для Москви, навіть якщо це відбудеться не у США. Тому важливо буде стежити за подальшим і кінцевим маршрутом усіх трьох танкерів.