Блог | Заборонити й знищити: Сі стало прикро, що у світі є стоп-фактор – ядерка

Сі заявив, що ядерну зброю потрібно повністю заборонити й знищити.

З огляду на те, що ядерка – це один із головних чинників, які стримують світ від глобального п*здорізу, цілком логічна пропозиція.

Тим паче, що ця сама ядерка здебільшого у суперників Китаю – у держав Заходу та Індії.

Дисбаланс.

А китайці завжди любили баланс.

Плюс Путін зі своїми 140 мільйонами показав, що можна воювати по-старому, можна злити пів мільйона своїх громадян у штурмах, і тобі за це нічого не буде.

Навпаки, навіть на крутий саміт запросять постояти й покректати.

Тобто той самий Китай із його півтора мільярдами людських душ, якби у світі не було ядерки, міг би, як у старі добрі часи, вирішувати собі завдання.

Тут ось Тайвань забрати, тут щось у Сибіру прихопити, тут ще островів нагребти, тут ще десь в Азії повоювати.

Прикро, коли в тебе такий пул солдатиків, але у світі є стоп-фактор – ядерка.