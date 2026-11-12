Блог | Є те, що страшніше за ядерну війну

Всесвітній переляк

Переляк перед майбуттям. Саме це почуття об’єднує всі прояви архаїзації в теперішні часи.

Путіністи перелякані тим, що майбутня ерефія втратить будь-який вплив в світі через критичне зниження вартості та ваги їхніх надрових серурсів для світу та через неспроможність знайти альтернативу цій свій ролі лише ресурсної бази для всього іншого світу. Звідси відмова від структурних змін, від інших видів енергії, відмова від політичної модернізації до відродження архаїчної самодержавності та охоронницької позиції у внутрішній політиці і агресивних воєн в зовнішній. Лозунг путіністів "нам вже нічого втрачати, інакше повна поразка та небуття" по суті вірний, тому, що подальший розвиток світу дійсно для них є небуттям.

Трампісти, по суті це теж переляк. Переляк "глибинної Америки" перед переходом до ненафтової економіки, при якій передбачається глибинний зсув способу життя, банкрутство нафтових гігантів та енергетичних монстрів, зміна способів транспортування товарів та продукції, словом повна зміна всієї енерго та транспортної інфраструктури США, що, як вони вважають, призведе то глобальних проблем як для країни, так і для (найважливіше для них) кожного "середнього американця".

Євроскептики перелякані надто дорогою ціною, як вони вважають, в першу чергу для особисто себе, за перехід до ненафтової економіки. Нові вразливості, переінакшення залежностей та інші види взаємозв’язків при збереженні фрагментованості Європи надто лякає своєю непередбачуваністю та складністю цих завдань.

Ісламські країни тільки почали звикати до своєї ролі нафтових королів світу, як вже замаячили перспективи цього титулу позбутися. Блокада Перської затоки виявила тенденцію до, при необхідності, суттєвого зменшення в світі використання нафтопродукції та переході на альтернативні види енергетики, що для арабів смерті подібно. До тогож в ісламському світі відчутна криза способу управління державами. Духовне управління на основі шаріату (Іран), видимість демократії з салафітсько-вахабітським крилом (Єгипет, Сирія, Ірак) та шейхо-монархічне правління (Саудівська Аравія, ОАЕ, Йорданія) все більше входять в протиріччя з перспективою різкого зменшення доходів та збільшуваного відставання від настання ненафтової ери.

Китай на цьому фоні виглядає останньою імперією в світі, що найбільше готова до переходу до ненафтової економіки, тим більше, що проблему залежності від нафти з Перської протоки та від газу з ерефії Китай старанно вирішував останні 40 років, що і проявилось у вибуховому розвиткові електротранспорту в Піднебесній. "Комуністичність" Китаю чим далі, тим все більше стає декоративною, просто прапором на стіні, але породжена цими зовнішніми атрібутами авторитарність влади імперії лякає весь світ саме своєю вперто-декларативною міццю при наявності у них дійсно новітніх технологій.

Проблема ШІ, "ШІ-перегони" між США, Китаєм та Європою, гіганські енерговитрати, циклопічні витрати рідкоземельних металів, використання для цього величезної кількості води, захоплення земельних просторів для фізичного розмішення того ШІ та невирішення проблеми взаємодії чи використання термічності всіх процесів, пов’язаних з ШІ-діяльністю, а також перспектива створення нелюдського та надлюдського способу мислення та прийняття їм рішень, що можуть в перспективі суперечити людській логіці, психології та можливо і егоїстичним інтересам саме Homo sapiens (який сам, принагідно, не рахується з інтересами інших біологічних видів), вже тепер лякає своїх же розробників так, що вони ладні пригальмувати процеси, але не можуть цього зробити через оту гонку ШІ з Китаєм, в якій, як колись в гонці ядерних озброєнь США-СРСР, важлива не перевага, а невідставання, через що тепер всі сторони не розуміють що тепер робити з тою непотрібною нікому вже купою ядерних боєголовок, які не вирішили жодної проблеми.

Глобальний переляк, тепер вже не через ядерку, яка може "мір_в_труху", а через майбутнє інше обличчя цивілізації – без нафти, але з надрозумним небіологічним розумом, або розумами на різних моральних, або аморальних, моделях мислення та поведінки, що ще більше лякає.

Уууууух, всім лячно.