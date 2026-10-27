Блог | Вибори в Болгарії, Сербії та Бразилії: чим здивували і що означають для України

Я недарма написав, що треба брати чай із ромоконьяком і бутерброди, щоб спостерігати за підсумками виборів. Адже є над чим поміркувати.

1. Болгарія, перший тур виборів президента. Планово погано – із невеликим відривом (3%) лідирує дама (34,76%), яка Україні – не подруга. А зовсім навпаки. На другому місці нормальний дядько (31,94%). Нюанс у тому, що на третьому місці (12,54%) проросійський упир.

Перед другим туром (1 листопада) є дві інтриги: 1) як розподіляться голоси, віддані за проросійського упиря (частина його виборців може не прийти), і 2) якою буде явка (у першому турі – вкрай низька, 22%).

Тобто багато що залежить від того, чим лідери мобілізують свій електорат і як демотивують виборців противника. Прийоми відомі, усе залежить від реалізації. Прогноз помірно негативний, тобто на користь тієї, яка нам не подруга. Але простір для варіантів є.

2. Сербія.

Після оприлюднення перших даних, згідно з якими чинний вождь Александр Вучич, який збирався пересісти з крісла президента у крісло прем’єра, програє, вразливі панянки різної статі й віку закидали своїми капелюшками весь інтернет.

Ледь не "наші перемогли"!

Коли сьогодні ці "наші" почали давати коментарі, ейфорія вщухла. Бо питання не в тому, чи добре це для Сербії. Може, й добре. Питання в тому, що це означає для України?

Учора ввечері я поставив запитання одному злому дядькові, який розуміється на сербах: "А шо вони робитимуть? І як це для нас?". Отримав вичерпну експертну відповідь: "А #$% його знає! Упевнений, вони й самі не знають. Зовсім не факт, що вони проживуть разом хоча б пів року. Якщо вистачить розуму, почнуть петляти". Запам’ятаємо цей твіт.

Річ ось у чому.

У Сербії відбулося класичне протестне голосування проти остогидлого Вучича. Привід відомий – обвалення козирка на вокзалі в місті Новий-Сад у листопаді 2024 р. (загинуло 16 людей) без чіткого розслідування та покарання винних. Це стало символом корупції й точкою збору для всіх незадоволених режимом, які 2 роки виходили на мітинги й таки досягли мети. Рушійною силою були студентські рухи.

Абсолютну більшість місць у парламенті займуть представники так званого "Студентського списку". Вони сформують уряд.

Ця перемога не була гарантованою, допомогла висока явка, яка, серед іншого, змусила Вучича відмовитися від можливих силових дій і оперативно визнати поразку.

"Список" представив як програму 11 пунктів із серії "зробимо добре хорошим людям, а поганим – погано". Загалом це відповідало завданню – усунути спільного ворога.

А ось що буде далі – загадка.

Вразливі панянки чомусь одразу почали заявляти, що тепер Сербія відвернеться від Росії й помчить до ЄС. Чому раптом – незрозуміло.

Адже представники "Списку" – це вкрай неоднорідна солянка, "інгредієнти" якої за інших обставин завзято били б одне одному морди. І є серйозна, відмінна від нуля ймовірність, що цим вони й займуться дуже скоро.

Окрім внутрішніх завдань, "студентам" належить подолати кілька зовнішніх викликів.

По-перше, щось вирішити з ЄС. Далеко не всі "списочники" взагалі хочуть до ЄС. Вони вважають, що треба петляти, як Вучич, але без Вучича. Сьогодні від новообраних депутатів уже лунали заяви, що санкцій проти Росії вони запроваджувати не будуть, сваритися з Москвою не збираються, підтримуватимуть баланс "в інтересах Сербії". Але їм знадобляться гроші ЄС.

По-друге, їм треба щось вирішити з Косовом. А також – заради грошей ЄС. Загальний підхід "студентів": ніякого Косова, Косово – частина Сербії. Для низки учасників "Списку" оптимальний і бажаний формат розв’язання проблеми Косова – маленька переможна війна. Але Брюсселю це навряд чи сподобається. У Вучича були певні домовленості. Частина "списочників" має намір їх "актуалізувати", тобто переглянути. Чим це закінчиться – можна лише гадати.

По-третє, а що з Боснією і Герцеговиною, де є Республіка Сербська? Своїх вони в будь-якому разі не кинуть. Але "модальність" залучення може бути дуже різною. Зокрема – деструктивною.

Головне – а що в них загалом щодо Росії та російської присутності? І ось тут є дещо справді тривожне. Скажімо м’яко: є відчуття й ознаки того, що росіяни вкладалися в просування "списку". Адже там є ідейні симпатики й просто зручний матеріал для роботи. Певною мірою (для частини "студентів") це могла бути гра "втемну".

Пікантність у тому, що Росію цікавить не добробут Сербії, а можливість використовувати Сербію як важіль. Крайня форма використання такого важеля – це улюблена російська забава "підпали Балкани". У цьому контексті я відзначив кілька коментарів від адекватних сербів, суть яких зводиться до такого.

Покоління "сербів-батьків", "косоварів-батьків", "хорватів-батьків" тощо (45+) добре пам’ятає події 1990-х. Ті, хто старші, взагалі мають досвід стріляти одне в одного. Частина старших сербів серйозно отруєна ресентиментом. Але вони бачили справжню війну. А це протвережує. Тому вони готові до ескалації, їм зрозуміле повзуче протистояння. Але так, щоб не зірватися у великий гарячий конфлікт.

А от "сербів-дітей", молодь, розігріта успішним протестом, реальної війни не бачила, але вихована на ресентименті й героїці. Зокрема – Ратко Младича та подібних. Тому природні гальма в них іще не виросли. Вони вкрай вразливі до зловмисної індоктринації.

Вучич намагався загравати з цією публікою, але основна маса якраз влилася в потік протестів. І тепер їх можуть підбурювати до різної ескалації – на тему Косова, на боснійську тему, на інші подразники.

Вучич точно не був другом України. Він петляв, періодично – і в наш бік. Про багато чого ми дізнаємося після війни. Яким буде курс "студентів" щодо України, з огляду на органічний потяг принаймні частини з них до Росії – це дуже відкрите питання.

Тож поки доречна певна стриманість в очікуваннях. Наш плюс у тому, що нам точно не треба підпалювати Балкани. Навпаки. Ми зацікавлені в тому, щоб у Європи було поменше проблем.

3. Бразилія, другий тур виборів президента. Тут найцікавіше в глобальному вимірі. Контекст такий.

У Центральній і Південній Америці спостерігається своєрідний "правий поворот" – на виборах перемагають відповідні кандидати.

У Бразилії за посаду глави держави боролися умовно "лівий" чинний президент Лула да Сілва та консервативніший Флавіу Болсонару (син правого експрезидента Жаїра Болсонару).

4 жовтня відбувався не лише перший тур президентських виборів, а й вибори до нижньої палати парламенту, переобрання частини сенату та вибори губернаторів штатів.

Відповідно до загальноконтинентальної тенденції, позиції правих сил зміцнилися. Партія Болсонару зібрала найбільшу фракцію в нижній палаті – 23,6% мандатів (збільшивши чисельність на чверть). Також вони мають 28 із 81 сенатора (35%). Тобто позиції міцні, але без більшості.

У першому турі Болсонару трохи випередив Лулу – на 1,87% (2,2 млн голосів). Фішка в тому, що в Бразилії з 1989 р. діє залізна закономірність: хто перемагає в першому турі, той перемагає і в другому.

Однак закономірність не спрацювала! Лула переміг із результатом 51,79%, у Болсонару – 48,21%.

Явка між першим і другим турами зросла з 78,9% до 80,8% (у Бразилії традиційно така явка). Пікантність у тому, що Лула збільшив кількість голосів на 10,4 млн (з 53,9 млн до 64,3 млн), а Болсонару – лише на 3,7 млн (з 56,1 млн до 59,8 млн).

Болсонару не визнав поразки й оскаржує результати, але це вже нічого не змінить.

У чому ж причина того, що Лула переміг не лише всупереч континентальному тренду, не лише всупереч багаторічним закономірностям своєї країни, а й усупереч тенденціям тритижневої давнини?

Технічно це пояснюють кращою мобілізацією своїх прихильників, ефективною цифровою кампанією Лули на заключному етапі та помилками Болсонару, який зарано розслабився й почав поводитися так, ніби вже переміг.

Але ключ до перемоги в тому, що Лула схилив на свій бік тих, хто вагався. Вони проголосували буквально за "не треба нам реформ, не треба нам робити як краще, залиште як добре".

Обережне пояснення цього факту полягає в тому, що частина бразильців висловилася за збереження умовного нейтралітету й проти тіснішого зближення зі США. З чого б це?

Гіпотеза полягає в тому, що між першим туром, коли праві позначили свою перевагу, і другим – Трамп якраз проявив себе особливо яскраво.

Цього разу він прямо не підтримував сина Болсонару, хоча низка ЗМІ писала про викриття американського впливу на користь Лули. Перед першим туром Трамп заявив, що уважно стежить за виборами в Бразилії, і в самій Бразилії процитували його слова.

Також доволі ґрунтовно висвітлювали тему дизельної угоди з Путіним, даючи об’єктивну оцінку. Зокрема, вказували на війну в Перській затоці, а не дії України, як на причину зростання цін на пальне, і рясно цитували критику на адресу Трампа з боку конгресменів і сенаторів. Тобто Трампа представили як слизького негативного персонажа.

Звісно, раніше Трамп відзначився погрозами Бразилії тарифами. А Болсонару так чи інакше асоціювався з ним. Це могло схилити частину людей.

Так чи інакше – президентські вибори в Бразилії стали очевидною невдачею адміністрації США в контексті оновленої "доктрини Монро".

Уже після виборів Трамп заявив, що ці вибори "мали вигляд сфальсифікованих". Але розвивати тему не став, зазначивши, що має добрі стосунки з Лулою.

Катастрофи не сталося – електорат у Бразилії розколотий, позиції правих сильні. Тому є підстави припускати, що Бразилія збереже нейтральний курс, а в найчутливіших питаннях Вашингтон зможе донести свою позицію.

Але символічно це виглядає так, ніби Трамп спіткнувся на власному задньому дворі, коли перемога була практично в руках. А тепер він не може зафарбувати Бразилію в кольори лояльної країни.

З огляду на ймовірне фіаско на виборах до Конгресу, Трампу терміново потрібні якісь перемоги...

Що стосуватиметься всіх, зокрема й нас.

Однак усі ці перипетії тьмяніють порівняно з виборами в Ізраїлі. Трохи згодом поділюся своїми обивательськими інсинуаціями.