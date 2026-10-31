Блог | Великий привіт п’ятій статті від Путіна дослівно – і щодо нової ситуації детальніше

Директор Мордора відреагував на те, що йому донесли.

Пряма мова:

"Багато хто тільки й каже про те, щоб готуватися до війни до 2030 року. Чи правильно це? Ні. Ми, по-перше, готові, але ми жодної війни з Європою не хочемо, а вони, якщо хтось хоче, нехай готуються.

<> А якщо вже зайде надто далеко, то переможців узагалі не буде. Нехай ніхто про це не забуває".

Тож із ядерним натяком [привіт Китаєві, який цього не полюбляє] йдеться, таким чином, про війну РФ саме з Європою, а жодним чином не з НАТО.

Тобто в Путіна вже навіть немає сумнівів у тому, що американці в разі європейського варіанту СВО нікуди не втручатимуться й Європу не захищатимуть!

Недарма ж його внутрішній голос на прізвище Медведєв нещодавно заявляв на прикладі [умовної?] Литви:

"За них ніхто не заступиться. Ось навіть якщо там буде випалене поле, жодні інші країни за них воювати не стануть. І відома стаття 5 Північноатлантичного договору – вона не буде реалізована, це всі визнаЮть.

Бо якщо її буде реалізовано, це глобальна катастрофа, планетарна. Вони не дурні. Але Литва зникне з карти світу".

До речі, в листопаді в Абу-Дабі мають відбутися консультації між Україною, Росією та США,

й радник Путіна Ушаков щодо участі там європейців вже зазначив, що вони можуть приїхати в Абу-Дабі, але за стіл перемовин їх ніхто не запрошує.

Тобто, з мордорської точки зору, немає п’ятої статті – немає й Європи.

В цьому контексті вельми цікаво, що, як повідомляє Reuters, в Мінвійни США вже м’яко порекомендували стримувати публічні заяви щодо Росії деяким країнам,

серед яких були Литва, Латвія та Естонія

(водночас невідомо, чи передавали аналогічні повідомлення іншим європейським державам).

Зокрема, заступник міністра війни з питань політики Колбі дружньо запропонував європейцям не "дражнити" росіян,

навівши як небажаний приклад слова про те, що Росія "загнана в кут, як щур", –

маючи на увазі ще вересневу заяву щодо Путіна, зроблену естонським прем’єром,

але той вже публічно відмовився знижувати градус.

В той же час, розуміючи новий курс Сполучених Штатів, The Economist стурбовано пише, що Європа не може бути більш українською за Україну,

тобто, якщо Україна в певний момент вирішить, що припинення війни на компромісних умовах відповідає її інтересам, європейські країни не зможуть вимагати від українців воювати далі заради безпеки самої Європи.

Хоча для європейців, визначає цей шановний британсько-міжнародний журнал (що називає себе газетою), такий сценарій є небезпечним, бо припинення вогню може дати Росії час на відновлення армії,

а тому головне, що Європа може робити, – це максимально посилювати Україну військово, економічно й політично.