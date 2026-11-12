В Римі знайшли повішаним російського священика: усі подробиці. Фото

В парку Ресістенца, що в районі Сан-Саба в Римі, Італія, було знайдено тіло повішеного російського католицького священика з Ростова-на-Дону. Тіло 43-річного Нікіти Кушнарьова було знайдено висячим на дереві. Правоохоронці вважають, що відбулось самогубство.

Проте в поліції також "не виключають інші можливості" смерті, повідомила італійська газета Il Foglio. Московська єпархія католицької церкви без подробиць підтвердила факт смерті свого священика.

Дивний допис в мережі

Тіло Кушнарьова, що висіло просто на дереві у парку, помітив перехожий.

Нікіта Кушнарьов. Джерело: Facebook

"Одна з головних версій, яку розглядають слідчі, – самогубство. На її підтвердження свідчать знайдені біля дерева цегли, які використовував священик. Однак кілька питань залишаються без відповіді. У тому числі незрозумілі причини, що могли спонукати священика до самогубства", – пише Il Foglio.

Видання також згадує останній допис Нікіти Кушнарьова на своїй сторінці в Facebook. Допис в італійській газеті назвали "дивною, довгою та загадковою розповіддю про труднощі свого духовного шляху".

"Так чи так, версія навмисного самогубства є основною, але слідчі поки що не виключають інших пояснень", – зазначають в Il Foglio.

Що відомо про священика

Нікіті Кушнарьову було 43 роки. Народившись і отримавши освіту в Ростові-на-Дону, він прийняв сан у 2019 році у Владивостоці.

Повідомлення Католицької церкви. Джерело: скриншот

В секті CJD – тобто, "Ордені регулярних каноніків Господа Ісуса", – підтвердили факт смерті Кушнарьова, але її причини не назвали. Зазначений орден – це католицька чоловіча чернеча конгрегація, заснована для місіонерського та парафіяльного служіння, зокрема у Східній Європі та на Далекому Сході.

В CJD стверджують, що Нікіта "служив у єпархії святого Йосипа в Іркутську", але до останнього часу "навчався у Римі".

"Дивна, довга та загадкова (за визначенням Il Foglio) розповідь" росіянина у мережі насправді є проповіддю. Священик намагався регулярно давати своїм парафіянам проповіді саме у вигляді дописів в Facebook.

Остання проповідь Нікіти і Facebook. Джерело: скриншот

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Однак на церемонії поховання з'явилися далеко не всі її родичі. Так, приїжджати до країни-агресорки відмовилася Анастасія Вороніна-Франсішку, старша донька путіністки з українським громадянством. А також – і її онука Лаура з сином, які мешкають у Києві.

На похороні були лише Марія та Ольга, дві інші доньки акторки. І протягом усієї церемонії вони помітно тримали дистанцію одна від одної.