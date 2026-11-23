В Індонезії внаслідок пожежі на кондитерській фабриці загинули 24 людини: ще десятки зникли безвісти. Фото і відео

В Індонезії внаслідок масштабної пожежі на кондитерській фабриці загинули щонайменше 24 людини. Ще близько 30 осіб вважаються зниклими безвісти, а рятувальники продовжують пошуки серед обгорілих конструкцій підприємства.

Трагедія сталася ввечері суботи, 21 листопада, на фабриці PT Fonusa Agung Mulia у місті Чиканде провінції Бантен, неподалік столиці Джакарти. Як повідомляє Reuters, причини займання наразі встановлюють, проте попередньо пожежа могла виникнути через коротке замикання кондиціонера.

Що відомо про масштабну пожежу

Радник президента Індонезії з трудових питань Саїд Ікбал повідомив, що влада перевіряє дотримання правил безпеки на підприємстві. Також він заявив про намір викликати керівника фабрики для надання пояснень.

Підприємство належить компанії United Family Food, яка є одним із великих постачальників споживчих товарів на внутрішньому ринку Індонезії. Загалом у компанії працює близько 5 тисяч співробітників, а серед її продукції – популярні солодощі Milkita та локшина швидкого приготування Lemonilo.

Пожежа кондитерській фабриці в Індонезії. Джерело: Скриншот

Пожежа кондитерській фабриці в Індонезії. Джерело: Скриншот

Пожежа кондитерській фабриці в Індонезії. Джерело: Скриншот

Генеральний директор фабрики Стівен Ервін Віджая повідомив, що під час суботньої зміни на території виробничого комплексу перебували приблизно 300 працівників.

За інформацією керівника пошуково-рятувального агентства провінції Бантен Аль Амрада, станом на понеділок, 23 листопада, вдалося підтвердити, що 29 людей перебувають у безпеці. Водночас п'ятьох постраждалих госпіталізували.

Рятувальники винесли з території зруйнованого підприємства 24 мішки з останками загиблих. Проте на місці трагедії остаточну кількість жертв поки не змогли підтвердити.

Пожежа кондитерській фабриці в Індонезії. Джерело: Скриншот

Пожежа кондитерській фабриці в Індонезії. Джерело: Скриншот

Пошуки зниклих ускладнює загроза обвалу

Пошукова операція триває, однак роботу рятувальників значно ускладнюють залишкові осередки займання та нестійкість пошкоджених конструкцій будівлі. Через масштабні руйнування існує небезпека їхнього обвалення.

Крім того, сильна пожежа призвела до того, що встановити особи деяких загиблих за зовнішніми ознаками неможливо.

Представниця поліції Вах'ю Хідаяті повідомила, що для ідентифікації жертв правоохоронці збирають зразки ДНК у родичів зниклих працівників. За її словами, цей процес може тривати кілька тижнів.

Пожежа кондитерській фабриці в Індонезії. Джерело: Скриншот

Пожежа кондитерській фабриці в Індонезії. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, в угорському місті Тісауйварош пролунав вибух на підприємстві нафтогазової компанії MOL, після чого виникла пожежа. Унаслідок аварії одна людина загинула, ще дев'ятеро отримали опіки.

Як писав OBOZ.UA, у Катарі на газопереробному комплексі стався потужний вибух із подальшою пожежею. Унаслідок інциденту понад 50 людей отримали поранення, ще 18 вважалися зниклими безвісти.