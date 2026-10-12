Український аудіогід з'явився у Кафедральному соборі Майорки

7 жовтня 2026 року у Кафедральному соборі Майорки (La Seu) презентували українську версію аудіогіда, Пальма-де-Майорка, яка відтепер доступна відвідувачам на постійній основі. Ініціатором запуску виступило Почесне консульство України на Балеарських островах.

У заході взяли участь почесний консул України на Балеарських островах Володимир Носов, генеральна консулка України в Барселоні Олена Троніна, представники Кафедрального собору та української громади на Майорці.

Запуск української версії аудіогіда є одним із культурних проєктів Почесного консульства, спрямованих на розвиток українсько-іспанських зв’язків і створення нових можливостей для культурного діалогу між Україною та Балеарськими островами. Проєкт також робить історію та культурну спадщину Майорки доступнішою для українців, які живуть або перебувають на острові.

Український аудіогід з'явивс... Джерело: пресслужба Розгорнути

Український аудіогід з'явивс... Джерело: пресслужба Розгорнути

Український аудіогід з'явивс... Джерело: пресслужба Розгорнути

Володимир Носов, почесний консул України на Балеарських островах: "Культурна дипломатія сьогодні – це не лише про офіційні зустрічі, а й про присутність України у світовому контексті. Запускаючи аудіогід рідною мовою в найбільшому соборі Майорки, ми робимо світову спадщину ближчою для кожного українця та через мову й культуру зміцнюємо зв'язок між Україною та світом".

Український аудіогід з'явивс... Джерело: пресслужба Розгорнути

Під час презентації гості ознайомилися з українською версією маршруту та безкоштовно відвідали екскурсію і прослухали аудіогід безпосередньо в соборі.

Олена Троніна, пані Генеральний консул України в Барселоні: "Для України мова – це не лише культура та ідентичність. В умовах війни вона стала частиною нашого спротиву. Росія століттями намагалася заборонити й витіснити українську мову, а сьогодні продовжує атакувати українську культуру. Мова стала одним із полів цієї боротьби. Саме тому так важливо, щоб українське слово звучало далеко за межами України. І я щиро радію та вдячна команді, що сьогодні воно звучить в La Seu – одному з головних культурних символів Майорки".

Український аудіогід з'явивс... Джерело: пресслужба Розгорнути

Пере Олівер Вівес, канонік Кафедрального собору Майорки: "Ми раді, що відтепер відвідувачі з України можуть знайомитися з історією та мистецтвом Кафедрального собору своєю мовою. Це ще одна можливість зробити La Seu відкритим для людей з різних країн і культур".

Українська версія не змінює маршрут відвідування La Seu. Вона дає можливість самостійно прослухати інформацію про історію, архітектуру та мистецтво собору українською мовою. Аудіогід охоплює ключові простори La Seu – від старої сакристії та дзвіниці до головної нави, каплиць, архіву, хору й органу. Окремий маршрут відкриває тераси собору та панорамний вид на Пальму, затоку і Сьєрра-де-Трамунтана.

Кафедральний собор Майорки почали будувати після завоювання острова королем Хайме I у XIII столітті. Центральна нава собору сягає приблизно 44 метрів у висоту. Сьогодні La Seu є однією з найвідоміших пам’яток Майорки та одним із головних туристичних і культурних об’єктів Пальми.

Український аудіогід доступний від 7 жовтня 2026 року на постійній основі. Таким чином, скористатися ним зможуть як українці, які проживають на Балеарських островах, так і туристи з України.

Український аудіогід з'явивс... Джерело: пресслужба Розгорнути

Українська громада та туристична аудиторія

Новий україномовний аудіогід відповідає на запит як численної діаспори, так і масштабного туристичного потоку. За даними статистики IBESTAT, на Балеарах проживає понад 4 тисячі людей, народжених в Україні, і левова частка з них мешкає саме на Майорці. Водночас щороку острів перетворюється на перехрестя культур, приймаючи приголомшливі 13,5 мільйонів туристів з усього світу. Запуск українського аудіогіду робить культурний простір Майорки ще гостиннішим та відкритішим для кожного українця.

Довідка

Почесне консульство України на Балеарських островах з офісом у Пальмі-де-Майорці розпочало роботу у 2024 році. Установу очолює почесний консул України Володимир Носов. Діяльність консульства охоплює розвиток українсько-іспанських зв’язків у сферах бізнесу, торгівлі, технологій, культури та обміну досвідом, а також захист прав та інтересів українських громадян на Балеарських островах, підтримку соціальних і гуманітарних ініціатив та сприяння розвитку українського бізнесу в Іспанії.