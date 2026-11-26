У Єгипті бензовоз вибухнув після ДТП: 31 людина загинула, десятки постраждали. Фото і відео

У столиці Єгипту – Каїрі сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода за участю бензовоза, яка забрала життя десятків людей. Після зіткнення з іншим транспортним засобом автоцистерна загорілася і вибухнула.

Жертвою інциденту стала 31 людина, ще 21 людина дістала поранення. Про це повідомляє BBC.

Що відомо про трагедію

За інформацією міністерства охорони здоров’я Єгипту, внаслідок великої пожежі на жвавій автомагістралі в Каїрі десятки людей загинули та дістали травми. До найближчих лікарень пацієнтів доправляли з опіками та симптомами отруєння димом.

У соціальних мережах поширилися відеозаписи, на яких видно, як у нічне небо здіймалися клуби полум’я і чорний дим. Також загорілися кілька автомобілів, що були поблизу.

Влада не повідомила, як саме виникла пожежа, але державні медіа повідомили, що цистерна перекинулася, заливши бензином автомобілі, які були поруч. Через деякий час місце ДТП охопило полум’я, і за лічені секунди пролунав потужний вибух.

Подробиці про ДТП

Регіональна прокуратура розпочала розслідування інциденту і вимагала взяти зразки ДНК із тіл загиблих. Джерела, обізнані з перебігом розслідування, повідомили, що автоцистерна, яка належала приватному підряднику, рухалася шосе, коли перед нею упав високовольтний кабель, унаслідок чого водій втратив контроль над керуванням.

Десятки людей загинули. Джерело: Скриншот

Потім машина перетнула розділювальну смугу, перекинулася й загорілася. Аварія сталася на кільцевій дорозі Каїра. За попередньою інформацією, цистерна була повністю заповнена нафтопродуктами.

Близько 27 транспортних засобів згоріли вщент. Для надання допомоги та проведення рятувальних робіт було задіяно 39 машин швидкої допомоги.

Пожежа на місці ДТП. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, на трасі Київ – Харків поблизу міста Яготин у Київській області 14 листопада перекинувся й загорівся вантажівка, що перевозив газовий конденсат. Через масштабну ДТП довелося тимчасово перекрити рух транспорту в обох напрямках.

Як писав OBOZ.UA, нещодавно в Ніжині на Чернігівщині суд виніс вирок водієві, який 29 листопада 2025 року збив двох жінок, які згодом померли в лікарні. Чоловіка засудили до 6,5 року позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.