У Варшаві жінка напала на українського бійця ММА у трамваї: чим все скінчилось. Відео

У столиці Польщі Варшаві жінка влаштувала конфлікт у трамваї з 23-річним українським професійним бійцем ММА Віталієм Ляліковим. Вона ображала чоловіка через його національне походження, вдарила по голові та намагалася плюнути в нього, однак спортсмен не став відповідати силою та згодом вирішив не звертатися до поліції.

Про це повідомляє видання inPoland, якому українець розповів подробиці інциденту. За словами спортсмена, ніхто з пасажирів громадського транспорту та водій трамвая не відреагували на агресивну поведінку жінки.

Подробиці нападу на українця у Варшаві

Інцидент стався близько 22:30, коли Ляліков повертався додому після тренування. У салоні трамвая перебувало близько п'яти-шести пасажирів, тому чоловік поставив свій спортивний рюкзак на вільне сидіння навпроти.

Згодом до громадського транспорту зайшла жінка, яка одразу звернула увагу на спортсмена та почала ображати його через українське походження.

"Вона одразу звернула на мене увагу й почала говорити: "О, курва, що, українець?"", – розповів Ляліков.

За словами чоловіка, він намагався уникнути конфлікту, ігнорував образи та продовжував користуватися телефоном. Однак жінка не припиняла провокацій і зрештою підійшла до українця та вдарила його по голові.

У Варшаві жінка напала на ук... Джерело: Скриншот Розгорнути

Спортсмен не застосовував фізичної сили у відповідь, а лише запитав нападницю про причини такої поведінки. Особливо його вразило те, що ніхто з присутніх у трамваї навіть не зробив жінці зауваження.

Нападниця продовжувала вигукувати образи, закликала чоловіка повернутися до України та заявляла, що "Польща тільки для поляків". Коли вона кілька разів намагалася плюнути в його бік, Ляліков почав фіксувати інцидент на відео.

Обидва вийшли з трамвая на зупинці Бемово. При цьому навіть після виходу з громадського транспорту жінка продовжувала ображати українця.

Чим закінчився інцидент та що відомо про спортсмена

Після нападу Ляліков вирішив не звертатися до польських правоохоронців. Він пояснив це тим, що інцидент стався пізно ввечері, а сам чоловік не був упевнений у результативності такого звернення.

Попри професійну спортивну підготовку, українець принципово відмовився застосовувати силу проти нападниці.

"Я принципово не став відповідати силою. Для мене як для чоловіка підняти руку на жінку – це неприйнятно. Але те, що сталося, було вже справжньою межею", – наголосив спортсмен.

У Варшаві жінка напала на ук... Джерело: Скриншот Розгорнути

Віталій Ляліков родом із Донецької області. У 2017 році він переїхав до Запоріжжя, де продовжив займатися єдиноборствами.

Українець є професійним бійцем ММА, чемпіоном Запорізької та Дніпропетровської областей зі змішаних єдиноборств, кандидатом у майстри спорту з рукопашного бою та володарем синього пояса з бразильського джиу-джитсу. Також він має низку нагород зі змагань із фрі-файту, греплінгу та боксу.

У Польщі спортсмен проживає вже близько року та тренується у варшавському клубі змішаних єдиноборств AFC. За словами Лялікова, з подібним проявом агресії він зіткнувся вперше у житті.

У Варшаві жінка напала на ук... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо, в Польщі двоє молодиків накинулися на 16-річного українця у потязі, що курсував за маршрутом Варшава – Тлущ. Чоловіки ображали підлітка через його походження, погрожували йому та намагалися вигнати з вагона.

Як писав OBOZ.UA, у Варшаві 33-річний поляк напав на 20-річного українця на пішохідному переході. Чоловік без видимої причини вдарив хлопця по голові та втік.