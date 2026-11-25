У Варшаві чоловік намагався спалити себе біля Президентського палацу: усі подробиці. Відео

У центрі Варшави – між Президентським палацом і будівлею Міністерства культури Польщі – ввечері 25 вересня чоловік вчинив акт самоспалення. Із важкими опіками його госпіталізували у відділення інтенсивної терапії.

Як передає Polsat News, інцидент стався близько 18:10 (час за Києвом). "Наші офіцери першими відреагували на цю ситуацію", – повідомив журналістам полковник Богуслав Пьорковський, речник Служби державної охорони РП.

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Що відбулося у Варшаві

Очевидці потушили чоловіка з вогнегасників. Співробітники Служби держохорони викликали швидку допомогу, пожежників і поліцейських.

Про мотиви чоловіка, який облив себе горючою речовиною та підпалив, подробиць поки немає. Відомо, що його доставили до Військово-медичного інституту.

"Ми, звичайно, з'ясовуємо детальні обставини інциденту", – повідомила Zero.pl заступниця комісара Моніка Качинська, представниця Головного управління поліції Варшави.

Попередньо, самоспалення сталося не безпосередньо перед Президентським палацом, а на протилежному боці вулиці Краківське передмістя перед будівлею Мінкульту.

Чоловік підпалив себе у цент... Джерело: Polsat News Розгорнути

Як писав OBOZ.UA, 7 чеврня у Стрийському районі Львівської області 51-річний чоловік після сварки з тещею підпалив господарську споруду у її дворі, а згодом і себе. Із важкими опіками його відвезли до лікарні, але врятувати чоловіка не вдалося.